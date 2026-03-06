Η Ισπανία, η Τουρκία και η μεγάλη υποκρισία

Εν μία νυκτί, διάφορα ΜΜΕ και δημοσιολογούντες ανακάλυψαν ότι η Ισπανία πουλάει όπλα στην Τουρκία, ergo ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντεθ είναι… υποκριτής όταν αρνείται να επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις τους στη χώρα της Ιβηρικής για να εξαπολύσουν επιθέσεις στο Ιράν.

Φυσικά, όλοι αυτοί ξεχνούν – βολικά; – ότι, π.χ. οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας όπλων στην Τουρκία και, μάλιστα, φαίνονται έτοιμες να επανεντάξουν τη γείτονα χώρα στο πρόγραμμα των μαχητικών 5ης γενιάς F-35.

Επίσης, ξεχνούν ότι η Γερμανία (που φέρεται να επιτιμά την Ισπανία που δεν ανεβάζει τις αμυντικές της δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ), ομού μετά της Βρετανίας και της Ιταλίας, πρόσφατα «άναψε το πράσινο φως» για την πώληση στην Τουρκία 40 μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon – και πυραύλους Meteor, παρότι η Αθήνα είχε αντιδράσει σε αυτό το ενδεχόμενο.

Ακόμα και η Γαλλία δεν έβαλε «μπλόκο» – παρότι είναι μέλος της κοινοπραξίας που τους κατασκευάζει – στην ενίσχυση της Τουρκίας με τους Meteor, παρά τις επίσημες εκκλήσεις της Αθήνας.

Ουαί υμίν…

