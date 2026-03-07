Με τρία δικαστικά μέτωπα θα πάει στις κάλπες η κυβέρνηση

Ξέρετε τον αφορισμό που λέει ότι «όταν ο άνθρωπος κάνει σχέδια, ο Θεός γελάει»;

Ε, αυτό ζει με το ζήτημα των υποκλοπών η κυβέρνηση: εκεί που έλεγε ότι η υπόθεση έχει ξεφουσκώσει, ήρθε ένα μονομελές πλημμελειοδικείο και, όχι μόνο την επανέφερε στο προσκήνιο, αλλά, σαν να άνοιξε το κουτί της Πανδώρας, όλα όσα είχαν «μπει κάτω από το χαλί» έρχονται πλέον να στοιχειώσουν Μαξίμου και Πειραιώς.

Και μάλιστα, σε μια περίοδο κοντά στις εκλογές, όπερ σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία κινδυνεύει (τι κινδυνεύει, θεωρείται δεδομένο…) να πάει σε κάλπες με τρία ανοιχτά δικαστικά μέτωπα – υποκλοπές, Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ – χωρίς να υπάρχει κάποιος ορίζοντας λήξης / κάθαρσης και χωρίς να έχει εικόνα για το πώς θα εξελιχθούν οι ακροαματικές διαδικασίες σε τρία θέματα που έχουν μείζον «γκελ» σε κρίσιμα κομμάτια των ψηφοφόρων.

Πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση; Η απόφαση του δικαστηρίου «κάνει φύλλο και φτερό» το… αναντίλεκτο πόρισμα του Αρείου Πάγου για την υπόθεση και πλέον – ανάμεσα σε σωρεία άλλων αδικημάτων – στέλνει τους πρωταγωνιστές της υπόθεσης στη Δικαιοσύνη, προκειμένου να ελεγχθούν για το αδίκημα της απόπειρας κατασκοπείας, σε βαθμό πλημμελήματος και (κακά τα ψέματα…) εκθέτει όλους όσοι έλεγαν πριν από μερικά χρόνια σε αδρές γραμμές ότι… δεν τρέχει και τίποτα. Διότι, όπως λέει και ο νόμος του Μέρφι, όταν κάτι μπορεί να πάει στραβά, θα πάει στραβά…

Διαβάστε επίσης:

Στην Επιτροπή Δεοντολογίας ο Φλώρος γιατί αποκάλεσε τον Βελόπουλο «απατεώνα», «σαχλαμάρα» και «καράφλα»

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης στηρίζει Άδωνι «επιστρατεύοντας» Όργουελ και Εγγονόπουλο

Στην Ευρωβουλή το… Predator

