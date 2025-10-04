Αγανακτισμένη απάντηση της Σοφίας Μητσοτάκη στον Καραχάλιο: «Έλεος με τα fake news»

Απάντηση σε όσα δήλωσε σε συνέντευξή του ο σύμβουλος επικοινωνίας Νίκος Καραχάλιος, έδωσε με ανάρτησή της η κόρη του πρωθυπουργού, Σοφία Μητσοτάκη στην οποία καταλήγει «έλεος πια με τα fake news».

Ο κ. Καραχάλιος, ο οποίος ήταν σύμβουλος επικοινωνίας της ΝΔ επί Κώστα Καραμανλή, αναφερόμενος σε επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, το 2022 σε αγώνα των Celtics στη Βοστώνη δήλωσε: «Ο Μητσοτάκης όταν πήγε σε ιδιωτική επίσκεψη στην Βοστώνη χρέωσε, προσέξτε τώρα, να δείτε άνθρωπο – όχι άνθρωπο, να δείτε άτομο – χρέωσε τον Έλληνα πολίτη με 1.000 ευρώ για διακεκριμένη θέση σε εκδήλωση του πολιτιστικού συλλόγου οι “Κέλτες της Βοστώνης”! Εκεί που πήγε φορώντας κασκέτο για να μην τον αναγνωρίσουν, χρέωσε και τι ακόμα ξέρετε; Το ποπ κορν και την coca cola! Και γράφει από κάτω: ’86 δολάρια για προϊόντα κόλα και αραβοσίτου».

Απαντώντας στους ισχυρισμούς Καραχάλιου, η Σοφία Μητσοτάκη (η οποία είναι στη φωτογραφία η δεύτερη από δεξιά, δίπλα στη μητέρα της, Μαρέβα) τόνισε πως οι θέσεις ήταν πρόσκληση από τον πρόεδρο των Celtics και πρόσθεσε για τα περί ποπ κορν και coca cola πως στα 28 της χρόνια δεν έχει δει τον πατέρα της να καταναλώνει ούτε το ένα προϊόν ούτε το άλλο…

«Κάπου έλεος με όλα τα fake news που κυκλοφορούν και με αυτούς που κάνουν like σε αυτά τα posts», κατέληξε στην ανάρτησή της.

Η ανάρτησή της:

