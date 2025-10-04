search
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.10.2025 23:25
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

04.10.2025 14:44

Η απάντηση Τσίπρα σε ερώτηση φοιτητή για το αν θα κάνει κόμμα: Προς το παρόν αφουγκράζομαι τις ανάγκες της κοινωνίας

04.10.2025 14:44
tsipras_sorvoni

Σιβυλλική απάντηση για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας σε φοιτητή του Πανεπιστημίου της Σορβόννης, υποστηρίζοντας πως η συζήτηση που διεξάγεται στο εσωτερικό της χώρας γίνεται ερήμην του.

Απαντώντας σε ερώτηση Έλληνα φοιτητή, λίγο μετά την ομιλία του, ο πρώην πρωθυπουργός είπε πως αφουγκράζεται στην παρούσα φάση «τις ανάγκες της κοινωνίας, οι οποίες είναι αυτές που δημιουργούν τα κόμματα από τα κάτω και όχι εκ των άνω».

Πρόσθεσε, μάλιστα, πως η ενότητα των κομμάτων της Αριστεράς μπορεί να γίνει είτε επειδή τα κόμματα αυτά αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορούν να παραμείνουν κατακερματισμένα, είτε μέσω μιας συνολικής πολιτικής ανασύνθεσης.

Αν δεν ξεπεράσουν τους εγωισμούς τους, η ανασύνθεση του πολιτικού σκηνικού θα τους ξεπεράσει

Σύμφωνα με την απομαγνητοφώνηση της συνομιλίας του Αλέξη Τσίπρα με τον φοιτητή που δίνει στη δημοσιότητα το Γραφείο του πρώην πρωθυπουργού, ο ακριβής διάλογος είχε ως εξής:

ΕΛΛΗΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: Οι δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα δίνουν σε πιθανό κόμμα στο οποίο θα ηγηθείτε έως 25%. Αν όχι τώρα πότε; Αν όχι εσείς ποιος;

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Όλη αυτή η συζήτηση για ένα νέο κόμμα διεξάγεται έντονα είναι η αλήθεια στα ΜΜΕ της χώρας αλλά ερήμην μου.

Τα κόμματα δεν δημιουργούνται από τα πάνω. Τα κόμματα δημιουργούνται από τα κάτω. Αν καλύπτουν ανάγκες της κοινωνίας δημιουργούνται.

Σε αυτή τη φάση εγώ επιθυμώ να συνομιλήσω και να αφουγκραστώ τις ανάγκες της κοινωνίας.

Ε.Φ.: Και πώς θα επέλθει πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα;

Α.Τ. : Μπορεί να γίνει με δύο τρόπουςΕίτε με τη συνειδητοποίηση των ηγεσιών των σημερινών κομμάτων της  αριστεράς και της κεντροαριστεράς ότι οφείλουν να παραμερίσουν τους εγωισμούς τους και να άρουν τον σημερινό κατακερματισμό, ειδάλλως με μια συνολική ανασύνθεση του πολιτικού σκηνικού που θα τους ξεπεράσει.

1 / 3