Κάποιοι βρίσκουν αστείο τη φυλάκιση των μελών του στολίσκου Flotilla – Και κάνουν πλάκα με την Πέρκα και άλλους

Την ώρα που μέχρι και το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας αναγκάστηκε να κάνει διάβημα στις ισραηλινές αρχές και να ζητήσει την εγγύηση της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών, που απήχθησαν και φυλακίστηκαν εν είδει σόου του IOF και των ακροδεξιών της κυβέρνησης Νετανιάχου, κάποιοι στην Αθήνα βρίσκουν… πολύ αστεία την όλη ιστορία.

Και μάλιστα από την πολυθρόνα του σαλονιού τους και την ασφάλεια του πληκτρολογίου επιδίδονται σε δήθεν χιούμορ, με επίκεντρο το δράμα που εξελίσσεται στη Γάζα και την προσπάθεια ακτιβιστών απ’ όλο τον κόσμο να συνδράμουν με ανθρωπιστική βοήθεια στην αντιμετώπιση του λιμού.

Μάλιστα στο επίκεντρο αυτής της «πλακατζίδικης» σοσιαλμιντιακής διάθεσης βρέθηκε η βουλευτής της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα. Η οποία παραμένει φυλακισμένη στο Ισραήλ και οι συνεργάτες της δημοσίευσαν ένα βίντεο, που είχε κάνει πριν αναχωρήσει με τον στολίσκο. Το βίντεο είχε γυριστεί για να δημοσιευτεί στην περίπτωση που πράγματι φυλακιζόταν – καθώς η πρακτική του ισραηλινού στρατού είναι αυτή ακριβώς. Μάλιστα ανάλογα βίντεο είχαν γυρίσει – και δημοσιεύουν από προχθές – και άλλοι ακτιβιστές, για τον ίδιο λόγο.

Το όλο κόνσεπτ είναι στο στιλ «αν βλέπετε αυτό το βίντεο σημαίνει ότι με απήγαγαν και είμαι στις φυλακές…» κλπ. Και γυρίστηκε πριν, διότι στην περιοχή που θα έφτανε ο στολίσκος και με την παρέμβαση των δυνάμεων του Νετανιάχου δεν θα είχαν τη δυνατότητα επικοινωνίας με τον υπόλοιπο κόσμο.

Απ’ όλο αυτό το θέμα για το οποίο έχει γίνει παγκόσμιος σάλος, κινητοποιούνται κυβερνήσεις και καταδικάζεται το Ισραήλ για τις μεθόδους του, κάποιοι κράτησαν ότι η Πέτη Πέρκα (και άλλοι προφανώς) είχε γυρίσει το βίντεο στο σπίτι της. Ίσως θα ήταν ικανοποιημένοι οι χρήστες αυτοί με το φοβερό… χιούμορ, να γυριστεί το βίντεο με… καρχαρίες πίσω ή σε κάνα παλαιό στρατόπεδο, από αυτά που έκλεισε ο Δένδιας, για να έχει… στρατιωτικό φόντο ή ποιος ξέρει τι άλλο…

