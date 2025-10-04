Αιχμές Πέτσα για Μαξίμου, Φλωρίδη, Γεωργιάδη στο θέμα Ρούτσι

Εμφανώς διαφοροποιείται από τους κυβερνητικούς χειρισμούς στην υπόθεση Ρούτσι ο βουλευτής της ΝΔ Στέλιος Πέτσας.

Χωρίς να ταυτιστεί με τον Νίκο Δένδια – σε ανθρώπινο είμαστε κοντά, σημείωσε μόνο – ήταν σε εντελώς άλλο κλίμα από τις δημόσιες παρεμβάσεις, που έχουν κάνει κυρίως ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Γιώργος Φλωρίδης για την απεργία πείνας και το αίτημα εκταφής της σορού του γιού του, ο Πάνος Ρούσι.

«Ένας χαροκαμένος πατέρας μπορεί να ζητάει ό,τι θέλει. Η κυβέρνηση δεν θα έπρεπε να μπει σε αυτό το παιχνίδι. Δεν είναι θέμα πολιτικής αντιπαράθεσης» είπε, το πρωί του Σαββάτου στο Mega, ο κ. Πέτσας, αφήνοντας αιχμές για τους δύο υπουργούς, αλλά και το Μέγαρο Μαξίμου ως προς τον τρόπο που διαχειρίζεται επικοινωνιακά το όλο θέμα.

Αρχίζει και γίνεται ένα χάος το εσωτερικό της ΝΔ, όπως φαίνεται…

Διαβάστε επίσης:

Και τι καταλαβαίνουν οι… κουτόφραγκοι από άρθρο 86;

Οι «γαλάζιοι» βουλευτές έστειλαν τον Μυλωνάκη στην Εξεταστική

Ειρωνείες και ασχετοσύνες από τη Βούλτεψη για την Κοβέσι: «Να πάει στη χώρα της πρώτα»