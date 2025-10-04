search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

04.10.2025 11:13

Αιχμές Πέτσα για Μαξίμου, Φλωρίδη, Γεωργιάδη στο θέμα Ρούτσι

04.10.2025 11:13
petsas_stelios_vouli

Εμφανώς διαφοροποιείται από τους κυβερνητικούς χειρισμούς στην υπόθεση Ρούτσι ο βουλευτής της ΝΔ Στέλιος Πέτσας.

Χωρίς να ταυτιστεί με τον Νίκο Δένδια – σε ανθρώπινο είμαστε κοντά, σημείωσε μόνο – ήταν σε εντελώς άλλο κλίμα από τις δημόσιες παρεμβάσεις, που έχουν κάνει κυρίως ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Γιώργος Φλωρίδης για την απεργία πείνας και το αίτημα εκταφής της σορού του γιού του, ο Πάνος Ρούσι.

«Ένας χαροκαμένος πατέρας μπορεί να ζητάει ό,τι θέλει. Η κυβέρνηση δεν θα έπρεπε να μπει σε αυτό το παιχνίδι. Δεν είναι θέμα πολιτικής αντιπαράθεσης» είπε, το πρωί του Σαββάτου στο Mega, ο κ. Πέτσας, αφήνοντας αιχμές για τους δύο υπουργούς, αλλά και το Μέγαρο Μαξίμου ως προς τον τρόπο που διαχειρίζεται επικοινωνιακά το όλο θέμα.

Αρχίζει και γίνεται ένα χάος το εσωτερικό της ΝΔ, όπως φαίνεται…

kanarioi11
ΚΟΣΜΟΣ

Κανάριοι Νήσοι: 23χρονος παρασύρθηκε στη θάλασσα και βρέθηκε ζωντανός μετά από τρεις μέρες (Videο)

thessaloniki_astynomia_2908_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρούσι: Άγρια επίθεση σε 41χρονο – Άγνωστοι τον χτύπησαν με σφυριά σε όλο το σώμα του

georgiadis_konstantopoulou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Χθες ήταν κλειστά όλα τα δικαστήρια»: Η απάντηση της Κωνσταντοπούλου στην επίθεση Γεωργιάδη για Ρούτσι

kinaTenis1
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Μεθυσμένη γυναίκα διέκοψε διεθνές αγώνα τένις – Την έβγαλαν με το ζόρι από το γήπεδο οι άνθρωποι της ασφάλειας (Video)

nosokomeio arta 66- new’
ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Ολοκληρώθηκε η εκταφή της 28χρονης Σπυριδούλας – Η πληροφορία για τα δείγματα αίματος

tiletheasi_0504_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση, λες και είχε ποδοσφαιρική μετάδοση, ο Alpha την Πέμπτη (2/10) - Απογειώθηκε χάρη και στη σειρά «Να με λες μαμά»

mirage_2000_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ουκρανία: Ενεργή εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο θέλουν ΗΠΑ και Γαλλία - Πιέζουν για πώληση Mirage στο Κίεβο

tatiana_stefanidou_new
MEDIA

Power Talk: Τέλος η εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου - Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

revma_0512_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΔΜΗΕ: Οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας θα υπολογίζονται πλέον κάθε 15 λεπτά

ilektriko_aftokinito_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Πόσα ευρώ καίει σε ρεύμα στα 100 km; – Παραδείγματα

