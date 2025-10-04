search
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.10.2025 21:14
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2406
02-10-2025
04.10.2025 08:22

Και τι καταλαβαίνουν οι… κουτόφραγκοι από άρθρο 86;

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2406
02-10-2025
04.10.2025 08:22
laura-koveci

Δεν θα πούμε ότι προκαλεί κάποια έκπληξη, αλλά ένα από τα βασικά αιτήματα της Ευρωπαίας εισαγγελέως Λάουρα Κουντρούτα Κοβέσι στην ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης ήταν η αλλαγή του άρθρου 86 του Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών.

Η Ρουμάνα δικαστικός – η οποία, κακά τα ψέματα, έχει δεχθεί σφοδρή κριτική από την κυβέρνηση, που την κατηγορεί ότι «μπαίνει στα χωράφια της» – έχει πει επανειλημμένα ότι το επίμαχο άρθρο την εμποδίζει να κάνει τη δουλειά της, δηλαδή να ασκεί διώξεις κατά υπουργών όταν διαπιστώνει ότι παραβαίνουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Από την πλευρά του ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης την παρέπεμψε σε δηλώσεις του πρωθυπουργού, ο οποίος έχει δεσμευτεί ότι το άρθρο 86 θα αλλάξει με τη συνταγματική αναθεώρηση.

Τώρα το αν η Λάουρα Κοβέσι ικανοποιήθηκε από αυτή την απάντηση είναι… άλλη ιστορία.

Διαβάστε επίσης:

Στον Άδωνι Γεωργιάδη «την πέφτει» ο Νίκος Πλακιάς – «Αναδημοσιεύεις μόνο ό,τι σε βολεύει»

Πώς έπεσαν στη «φάκα» της ΕΛ.ΑΣ οι 13 Τούρκοι στον Έβρο – Το οπλοστάσιο της τουρκικής μαφίας και το εμπόριο με 3D εκτυπωτή

Περιστέρι: Άγρια συμπλοκή μαθητών με καδρόνια και λοστούς σε σχολείο – Τραυματίστηκαν τρεις καθηγητές

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
XIONIA_XALKIDIKH
ΕΛΛΑΔΑ

Έπεσαν τα πρώτα χιόνια: Προβληματισμένοι οι κτηνοτρόφοι – Παραμένουν αποκλεισμένοι λόγω ευλογιάς (Video)

ofh1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΦΗ-Άρης 3-0: Σαρωτικοί οι Κρήτικοι, «διέλυσαν» την ομάδα του Χιμένεθ

nikos pappas
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ενωτικός ο Παππάς στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ: «Η ΝΔ διακινεί σενάρια διάσπασης – Να απαντήσουμε με ενότητα»

adonis_georgiadis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα επίθεση Γεωργιάδη σε Κωνσταντοπούλου: «Είναι αρπακτικό της εξουσίας και του ανθρώπινου πόνου»

antigripiko-emvolio_2709_1460-820_new
ΥΓΕΙΑ

Ξεκίνησε ο αντιγριπικός εμβολιασμός: Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν – Οι εντενδείξεις για τη χορήγησή του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tiletheasi_0504_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση, λες και είχε ποδοσφαιρική μετάδοση, ο Alpha την Πέμπτη (2/10) - Απογειώθηκε χάρη και στη σειρά «Να με λες μαμά»

mirage_2000_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ουκρανία: Ενεργή εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο θέλουν ΗΠΑ και Γαλλία - Πιέζουν για πώληση Mirage στο Κίεβο

tatiana_stefanidou_new
MEDIA

Power Talk: Τέλος η εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου - Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

revma_0512_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΔΜΗΕ: Οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας θα υπολογίζονται πλέον κάθε 15 λεπτά

ilektriko_aftokinito_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Πόσα ευρώ καίει σε ρεύμα στα 100 km; – Παραδείγματα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 04.10.2025 21:09
XIONIA_XALKIDIKH
ΕΛΛΑΔΑ

Έπεσαν τα πρώτα χιόνια: Προβληματισμένοι οι κτηνοτρόφοι – Παραμένουν αποκλεισμένοι λόγω ευλογιάς (Video)

ofh1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΦΗ-Άρης 3-0: Σαρωτικοί οι Κρήτικοι, «διέλυσαν» την ομάδα του Χιμένεθ

nikos pappas
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ενωτικός ο Παππάς στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ: «Η ΝΔ διακινεί σενάρια διάσπασης – Να απαντήσουμε με ενότητα»

1 / 3