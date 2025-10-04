Και τι καταλαβαίνουν οι… κουτόφραγκοι από άρθρο 86;

Δεν θα πούμε ότι προκαλεί κάποια έκπληξη, αλλά ένα από τα βασικά αιτήματα της Ευρωπαίας εισαγγελέως Λάουρα Κουντρούτα Κοβέσι στην ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης ήταν η αλλαγή του άρθρου 86 του Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών.

Η Ρουμάνα δικαστικός – η οποία, κακά τα ψέματα, έχει δεχθεί σφοδρή κριτική από την κυβέρνηση, που την κατηγορεί ότι «μπαίνει στα χωράφια της» – έχει πει επανειλημμένα ότι το επίμαχο άρθρο την εμποδίζει να κάνει τη δουλειά της, δηλαδή να ασκεί διώξεις κατά υπουργών όταν διαπιστώνει ότι παραβαίνουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Από την πλευρά του ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης την παρέπεμψε σε δηλώσεις του πρωθυπουργού, ο οποίος έχει δεσμευτεί ότι το άρθρο 86 θα αλλάξει με τη συνταγματική αναθεώρηση.

Τώρα το αν η Λάουρα Κοβέσι ικανοποιήθηκε από αυτή την απάντηση είναι… άλλη ιστορία.

