Συνάντηση Φλωρίδη – Κοβέσι: Σε πρώτο πλάνο, αναθεώρηση του άρθρου 86 και ενίσχυση του ελληνικού τμήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (video)

Συνάντηση με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον υφυπουργό Δικαιοσύνη Ιωάννη Μπούγα είχε το μεσημέρι της Τετάρτης η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι.

Κατά την συνάντηση, η οποία διήρκεσε 30 λεπτά, η Λάουρα Κοβέσι ζήτησε την ενίσχυση του ελληνικού παραρτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη χώρα μας.

Συγκέκριμένα, ζήτησε την ενίσχυση του τμήματος με 3 ακόμη εισαγγελείς (απασχολούνται σήμερα 10), την πρόσληψη έξι διοικητικών υπαλλήλων, την αύξηση των απολαβών όσων απασχολούνται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Ελλάδα, αλλά και τη βελτίωση των κτιριακών υποδομών και του χώρου που εργάζονται.

Από την πλευρά του, ο Έλληνας Ευρωπαίος Εισαγγελέας Νίκος Πασχάλης δήλωσε πολύ ικανοποιημένος από τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με τις ελληνικές αρχές.

Η ευρωπαία Εισαγγελέας έδειξε ενδιαφέρον σχετικά με την αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συνταγματος (νόμος περί ευθύνης υπουργών), με τον Γιώργο Φλωρίδη να τονίζει πως ο Πρωθυπουργός έχει ήδη ανακοινώσει την αναθεώρηση του.

Τέλος, δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένη και από την συνάντησή της με τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη.

Αργότερα θα ακολουθήσει συνάντηση της και με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλλα.

Αύριο (2/10) η συνέντευξη Τύπου

Η Ρουμάνα δικαστικός και νυν ευρωπαία Εισαγγελέας, πέρα από επαφές με αρμόδιους υπουργούς, την ηγεσία της Δικαιοσύνης, εκπροσώπους Ανεξάρτητων Αρχών και τους Έλληνες εισαγγελείς που εργάζονται για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θα παραχωρήσει αύριο (2/10) και συνέντευξη τύπου, όπου αναμένεται να αναφερθεί αναλυτικά στις μεγάλες υποθέσεις που αφορούν στη χώρα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τρεις είναι αυτές, που απασχολούν την Ευρωπαία Εισαγγελέα, αλλά και που έχουν προκαλέσει τριβές με την κυβέρνηση: η διαβόητη σύμβαση 717 για τον σιδηρόδρομο (η Κοβέσι έχει δηλώσει ότι αν η σύμβαση είχε υλοποιηθεί εντός των χρονοδιαγραμμάτων, θα είχε αποφευχθεί η τραγωδία των Τεμπών), το σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και η επιχείρηση «Calypso», η υπόθεση λαθρεμπορίου, εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, κινεζικών προϊόντων που μέσω Πειραιά ταξίδευαν στην Ευρώπη.

Διαβάστε επίσης:

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Μυλωνάκης δέχθηκε να κατάθέσει στην εξεταστική

Κύμα… συμπαράστασης στην Αφροδίτη Λατινοπούλου για τα… 3000 ευρω

Η κυβέρνηση βρήκε νέο εχθρό τα… fake news – Μέτωπο με Σαμαρά, φόβος για κόμμα Καρυστιανού