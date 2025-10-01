Η κυβέρνηση βρήκε νέο εχθρό τα… fake news – Μέτωπο με Σαμαρά, φόβος για κόμμα Καρυστιανού

Οι χθεσινές αναφορές του πρωθυπουργού στο υπουργικό συμβούλιο, που δείχνουν μία σκλήρυνση της στάσης της κυβέρνησης ως προς τις απαντήσεις που θα δίνει από δω και πέρα στα κόμματα της αντιπολίτευσης και στα fake news που (λέει ότι) διακινούνται, δεν έγιναν ξαφνικά.

Έχουν να κάνουν με τα δημοσκοπικά στοιχεία που δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να πληρώνει τόσο την υπόθεση των Τεμπών όσο και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κατ’ αυτή την έννοια, υπάρχει ο φόβος εάν οι απαντήσεις της κυβέρνησης στις επιθέσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης είναι στρογγυλεμένες και όχι άμεσες και αν δεν υπάρχει συστηματική προσπάθεια ακύρωσης των fake news που διοχετεύονται από διάφορες πλευρές, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε παγίωση αρνητικών απόψεων και κατά συνέπεια σε δημοσκοπικό βάλτωμα όσον αφορά τα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος.

Είναι χαρακτηριστική άλλωστε η χθεσινή δημοσκόπηση της Alco όπου στην κυβέρνηση εξακολουθούν να χρεώνουν οι πολίτες συγκάλυψη και διαφθορά δηλαδή δύο έννοιες, που είναι ταυτισμένες με τα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Άλλωστε τόσο η εξέλιξη στην υπόθεση των Τεμπών με την απεργία πείνας Ρούτση, όσο και οι καθημερινές καταθέσεις διαφόρων μαρτύρων στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής δίνουν τη δυνατότητα σε διάφορες πλευρές να διατυπώσουν την δική τους οπτική για τα πράγματα, η οποία όπως λένε γαλάζια στελέχη δεν συμβαδίζει πάντοτε με την αλήθεια.

Όμως η επαναδιατύπωση αυτής της οπτικής χωρίς απάντηση οδηγεί σε μια παγιωμένη εικόνα κατασκευασμένης πραγματικότητας, κατά την άποψη των κυβερνώντων.

Στο στόχαστρο και ο Σαμαράς

Το ενδιαφέρον βέβαια μετά τη χθεσινή εισήγηση του πρωθυπουργού εστιάζεται και στο γεγονός ότι από τις απαντήσεις σε όσους θεωρεί ότι επιτίθενται χωρίς στοιχεία ή με υπερβολικό τρόπο στις πολιτικές της κυβέρνησης δεν εξαιρείται και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

Τα όσα συνέβησαν τις προηγούμενες μέρες με τη φωτογραφία του ζεύγους Μητσοτάκη με το ζεύγος Τραμπ και οι θεωρίες συνωμοσίας που έφτασαν μέχρι του σημείου κάποιοι να ισχυρίζονται ότι η ελληνική πλευρά έκανε Photoshop προκειμένου να εμφανιστεί δίπλα στον αμερικανό πρόεδρο ήταν κάτι που ξεχείλισε το ποτήρι.

Επίσης πολλοί υπουργοί και στη χθεσινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ανέφεραν ότι δεν γίνεται να απαξιώνεται πλήρως η εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης και επιτυχίες των τελευταίων ετών που είναι πολύ σημαντικές σε σχέση με το παρελθόν.

Η πολύ σκληρή κριτική που διατύπωσε ο Χρύσανθος Λαζαρίδης στο άρθρο του στα Νέα Σαββατοκύριακο έδειξε ότι ο κ. Σαμαράς δεν επιθυμεί γέφυρες με την κυβέρνηση και ότι είναι μάλλον αποφασισμένος να δημιουργήσει νέο κομματικό σχηματισμό προκειμένου να εμποδίσει τη Νέα Δημοκρατία να κατακτήσει την αυτοδυναμία ή καλύτερα προκειμένου να αποτρέψει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να γίνει για τρίτη φορά πρωθυπουργός.

Άρα, πλέον αποδέκτης των απαντήσεων της κυβέρνησης θα είναι και ο πρώην πρωθυπουργός έστω και εμμέσως και κυρίως φυσικά για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής άμυνας και των σχέσεων μας με την Τουρκία θέματα για τα οποία η πλευρά Σαμαρά πυροβολεί ανηλεώς την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό.

Η Καρυστιανού ανατρέπει τα πάντα

Την ίδια ώρα, κυβερνητικά στελέχη σημείωναν με ενδιαφέρουν τα αποτελέσματα μιας δημοσκόπησης που είδε χθες το φως της δημοσιότητας και έγινε από την εφημερίδα Πελοπόννησος για την εκλογική συμπεριφορά στην Δυτική Ελλάδα.

Εκεί, ενώ η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου διατηρεί ποσοστά μεγαλύτερα από αυτά που πήρε στις ευρωεκλογές, το σκηνικό ανατρέπεται άρδην σε περίπτωση που δημιουργήσει κόμμα η Μαρία Καρυστιανού.

Ενώ σε περίπτωση δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου λαμβάνει 20,5% και το κόμμα Τσίπρα 13,4%, με το ΠΑΣΟΚ τρίτο στο 10,5%, όταν στην εξίσωση μπαίνει το κόμμα Καρυστιανού, η ΝΔ λαμβάνει 20,8% και το κόμμα Καρυστανού στο 19,8%.

Μάλιστα σε αυτή την περίπτωση το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο 9,7% η Ελληνική Λύση στο 4,6% και η Πλεύση Ελευθερίας στο 3,4%.

Ένα δυνητικό κόμμα Καρυστιανού με βάση τα στοιχεία της δημοσκόπησης παίρνει περισσότερα ποσοστά στις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες, στους νέους και στον χώρο της αριστεράς, ενώ την «πληρώνουν» και τα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της ΝΔ, και που αξιοποίησαν πολιτικά το προηγούμενο διάστημα την ιστορία των Τεμπών.

Κυβερνητικά στελέχη αναρωτιούνται ποιος τελικά θα πληγεί περισσότερο από ένα ακόμα Καρυστιανού: Η ίδια η κυβέρνηση ή τα κόμματα που βρίσκονται στα αριστερά της αλλά και στα δεξιά της τα οποία επένδυσαν πολιτικά στα Τέμπη;

Επίσης δεν διαφεύγει της προσοχής από τις αναλύσεις ότι ένα κόμμα Καρυστιανού θα έπληττε καίρια και την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα να δημιουργήσει έναν νέο πολιτικό φορέα με ισχυρό πολιτικό αποτύπωμα αλλά και ένα εγχείρημα του Αντώνη Σαμαρά.

