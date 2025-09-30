Alco: «Κίτρινη» κάρτα στην κυβέρνηση από τους πολίτες και μετά τη ΔΕΘ

Δεν πήρε «πόντους» η κυβέρνηση από τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Alco, το β΄ μέρος της οποίας παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha. Την ίδια ώρα, οι πολίτες δίνουν χαμηλή βαθμολογία τόσο στους υπουργούς όσο και στον ίδιο τον πρωθυπουργό.

Καθόλου ικανοποιημένο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη δηλώνει το 56%, «Λίγο» απαντά το 23% στο ίδιο ερώτημα και πολύ- αρκετά το 20%.

Πάνω από τους μισούς, το 53%, δηλώνουν καθόλου ικανοποιημένοι από την απόδοση της κυβέρνησης. Το 27% απαντά λίγο και το 19% λέει ότι είναι πολύ- αρκετά ικανοποιημένο.

Δεν ωφέλησε την κυβέρνηση η ΔΕΘ

Το ίδιο κακή εικόνα για την κυβέρνηση δηλώνει ότι έχει το 38%, μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Χειρότερη εικόνα έχει το 31%, το ίδιο καλή λέει το 20% και καλύτερη το 5%.

Ερωτηθέντες για το εάν πιστεύουν ότι θα τους ωφελήσουν τα μέτρα που εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, το 53% απαντούν καθόλου, το 22% λίγο, το 15% αρκετά και μόλις το 1% πολύ.

Επιπλέον, το 70% πιστεύει ότι θα είχε μεγαλύτερο όφελος αν αντί για μείωση φορολογικών συντελεστών είχε γίνει μείωση ΦΠΑ ή ειδικού φόρου κατανάλωσης.

Ποιος είναι ο πιο επιτυχημένος υπουργός

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η άποψη των πολιτών και για τους υπουργούς. Το 63% απαντούν «κανένας» στην ερώτηση για τους πιο επιτυχημένους υπουργούς, ποσοστό κατά 11 μονάδες υψηλότερο από τον Ιούνιο.

Ο Νίκος Δένδιας παραμένει ο υπουργός με το υψηλότερο ποσοστό (συγκεντρώνει το 21%), μπροστά από τον Κυριάκο Πιερρακάκη (10%), τον Κωστή Χατζηδάκη (7%) και τον Άδωνι Γεωργιάδη (7%). Ανάμεσα στους ψηφοφόρους της ΝΔ, το ποσοστό του Νίκου Δένδια εκτοξεύεται στο 51%, με δεύτερο ξανά τον Κυριάκο Πιερρακάκη (33%).

Διαβάστε επίσης:

Σκίζει το εξώδικο Αυγενάκη ο Kασσελάκης: «Η Κοβέσι θα αποδείξει τι ισχύει με το πόθεν έσχες»

Αυγενάκης εναντίον Σημανδράκου: «Αντί για σαφείς εξηγήσεις, επέλεξε την τακτική της υπεκφυγής»

«Πράσινο φως» για 20.000 προσλήψεις το 2026 και μπόνους παραγωγικότητας στο Δημόσιο – Πώς κατανέμονται