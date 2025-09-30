search
ΤΡΙΤΗ 30.09.2025 22:30
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.09.2025 20:31

Alco: «Κίτρινη» κάρτα στην κυβέρνηση από τους πολίτες και μετά τη ΔΕΘ

30.09.2025 20:31
ekloges new

Δεν πήρε «πόντους» η κυβέρνηση από τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Alco, το β΄ μέρος της οποίας παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha. Την ίδια ώρα, οι πολίτες δίνουν χαμηλή βαθμολογία τόσο στους υπουργούς όσο και στον ίδιο τον πρωθυπουργό.

Καθόλου ικανοποιημένο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη δηλώνει το 56%, «Λίγο» απαντά το 23% στο ίδιο ερώτημα και πολύ- αρκετά το 20%.

Πάνω από τους μισούς, το 53%, δηλώνουν καθόλου ικανοποιημένοι από την απόδοση της κυβέρνησης. Το 27% απαντά λίγο και το 19% λέει ότι είναι πολύ- αρκετά ικανοποιημένο.

Δεν ωφέλησε την κυβέρνηση η ΔΕΘ

Το ίδιο κακή εικόνα για την κυβέρνηση δηλώνει ότι έχει το 38%, μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Χειρότερη εικόνα έχει το 31%, το ίδιο καλή λέει το 20% και καλύτερη το 5%.

Ερωτηθέντες για το εάν πιστεύουν ότι θα τους ωφελήσουν τα μέτρα που εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, το 53% απαντούν καθόλου, το 22% λίγο, το 15% αρκετά και μόλις το 1% πολύ.

Επιπλέον, το 70% πιστεύει ότι θα είχε μεγαλύτερο όφελος αν αντί για μείωση φορολογικών συντελεστών είχε γίνει μείωση ΦΠΑ ή ειδικού φόρου κατανάλωσης.

Ποιος είναι ο πιο επιτυχημένος υπουργός

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η άποψη των πολιτών και για τους υπουργούς. Το 63% απαντούν «κανένας» στην ερώτηση για τους πιο επιτυχημένους υπουργούς, ποσοστό κατά 11 μονάδες υψηλότερο από τον Ιούνιο.

Ο Νίκος Δένδιας παραμένει ο υπουργός με το υψηλότερο ποσοστό (συγκεντρώνει το 21%), μπροστά από τον Κυριάκο Πιερρακάκη (10%), τον Κωστή Χατζηδάκη (7%) και τον Άδωνι Γεωργιάδη (7%). Ανάμεσα στους ψηφοφόρους της ΝΔ, το ποσοστό του Νίκου Δένδια εκτοξεύεται στο 51%, με δεύτερο ξανά τον Κυριάκο Πιερρακάκη (33%).

Διαβάστε επίσης:

Σκίζει το εξώδικο Αυγενάκη ο Kασσελάκης: «Η Κοβέσι θα αποδείξει τι ισχύει με το πόθεν έσχες»

Αυγενάκης εναντίον Σημανδράκου: «Αντί για σαφείς εξηγήσεις, επέλεξε την τακτική της υπεκφυγής»

«Πράσινο φως» για 20.000 προσλήψεις το 2026 και μπόνους παραγωγικότητας στο Δημόσιο – Πώς κατανέμονται

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
oxia fidi 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Οχιά δάγκωσε ποδοσφαιριστή την ώρα που έκανε προπόνηση

foitites palistini – new
ΚΟΣΜΟΣ

Δικαστικό «χαστούκι» στον Τραμπ για τις απελάσεις φιλοπαλαιστινίων φοιτητών – Παραβιάζει το Σύνταγμα, λέει το δικαστήριο

PERIPOLIKO EKAB
ΕΛΛΑΔΑ

Αίσιο τέλος για τον 53χρονο που είχε παγιδευτεί σε σπηλιά στη Λάρισα: Απεγκλωβίστηκε έχοντας τις αισθήσεις του

gianni anieli 99- new
LIFESTYLE

Ferrari: Στα δικαστήρια μητέρα και γιος για τη διαθήκη του Τζάνι Ανιέλι – Νέα δεδομένα για την περιουσία από χειρόγραφο σημείωμα

lola-young
LIFESTYLE

Η βρετανίδα ποπ σταρ Λόλα Γιανγκ «ακυρώνει τα πάντα» μετά την κατάρρευσή της στη σκηνή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ELLINIKO2
ΕΛΛΑΔΑ

Προσφυγή κατοίκων της Γλυφάδας και του Ελληνικού στο ΣτΕ, για τις κατασκευές σε Ελληνικό – Άγιο Κοσμά

latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: «Ενδεής» η Αφροδίτη Λατινοπούλου - Δήλωσε εισόδημα 3000 ευρώ για το 2023

manolis-mitsias-new
LIFESTYLE

Μανώλης Μητσιάς: «Δεν θέλω να κλείσω την καριέρα μου και να με λυπούνται, θέλω να την κλείσω όρθιος, στα πόδια μου» (Video)

mikroutsikos-vandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Μικρούτσικος για Μπισμπίκη: «Ο Βασίλης πίνει, κάνει κακό στον εαυτό του και στη Δέσποινα» (Video)

latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αφροδίτη Λατινοπούλου: Απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα κατά της Εθνικής Πινακοθήκης για την «σαγήνη του Αλλόκοτου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 30.09.2025 22:29
oxia fidi 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Οχιά δάγκωσε ποδοσφαιριστή την ώρα που έκανε προπόνηση

foitites palistini – new
ΚΟΣΜΟΣ

Δικαστικό «χαστούκι» στον Τραμπ για τις απελάσεις φιλοπαλαιστινίων φοιτητών – Παραβιάζει το Σύνταγμα, λέει το δικαστήριο

PERIPOLIKO EKAB
ΕΛΛΑΔΑ

Αίσιο τέλος για τον 53χρονο που είχε παγιδευτεί σε σπηλιά στη Λάρισα: Απεγκλωβίστηκε έχοντας τις αισθήσεις του

1 / 3