Σκίζει το εξώδικο Αυγενάκη ο Kασσελάκης: «Η Κοβέσι θα αποδείξει τι ισχύει με το πόθεν έσχες»

Με ανάρτησή του στο Facebook o Στέφανος Κασσελάκης απαντά στο εξώδικο Αυγενάκη και αναφέρει ότι «είναι προφανώς ψεύτης, αλλά αν είναι κλέφτης θα το απαντήσει η Εισαγγελέας κα Κοβέσι. Η οποία κα Κοβέσι δυστυχώς για εκείνον δεν τραμπουκίζεται με τον τρόπο που εκείνος ξέρει να κάνει στο αεροδρόμιο Ηρακλείου».

Στο video που συνοδεύει την ανάρτηση ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας σκίζει και πετά με επιδεικτικό τρόπο στα σκουπίδια το εξώδικο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.

Υπενθυμίζεται πως ο κ. Αυγενάκης απέστειλε εξώδικο στον Στέφανο Κασσελάκη για τη χθεσινή δήλωσή του για κατάθεση αναφοράς ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) περί «ανεξήγητων εσόδων» ύψους άνω του 1.200.000 ευρώ στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του κ. Αυγενάκη («πόθεν έσχες») για το έτος 2024.

