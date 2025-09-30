search
ΤΡΙΤΗ 30.09.2025 15:20
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.09.2025 12:57

Ο Κασσελάκης κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναφορά για το πόθεν έσχες του Αυγενάκη

30.09.2025 12:57
kasselakis-evropaia-eisaggeleas

Ο Στέφανος Κασσελάκης εμφανίστηκε το πρωί στην Ευρωπαϊκή εισαγγελέα για να καταθέσει αναφορά για το πόθεν έσχες που δήλωσε ο Λευτέρης Αυγενάκης.

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, σχολιάζει πως ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης εμφανίζει έσοδα που δεν δικαιολογούνται από πουθενά και ζητάει να ξεκινήσει έρευνα.

«Σήμερα όπως υποσχέθηκα χθες πήγα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Κατέθεσα αναφορά για το πόθεν έσχες του 2023 του Λευτέρη Αυγενάκη, που εμφανίζει έσοδα- χωρίς εξήγηση- πάνω από 1,2 εκατ.ευρώ. Έσοδα που δημιουργήθηκαν όταν ήταν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρέπει να διερευνηθούν ως μέρος της δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Φτάνει πια η κοροϊδία με τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου» ανέφερε σε ανάρτησή του.

Διαβάστε επίσης:

Με Καραμανλή, αλλά όχι Σαμαρά, το νέο βιβλίο του Ευριπίδη Στυλιανίδη

Ο Άδωνις Γεωργιάδης είδε επιτυχίες στη Νέα Υόρκη και βάζει πλάτη στον Γεραπετρίτη – Για να τα ακούει ο… Δένδιας

Η σπουδή έναρξης της δίκης για τα Τέμπη και μία περίεργη επίκληση κινδύνου παραγραφής των πλημμελημάτων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

17 συλλήψεις για κύκλωμα που έκανε απάτες με επιστροφές ΦΠΑ – Κατασχέθηκε μισό εκατομμύριο σε μετρητά

exetastiki_OPEKEPE_new_456
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Πυρ ομαδόν της αντιπολίτευσης μετα την κατάθεση Σημανδράκου που «καίει» Αυγενάκη – Μπαμπασίδη

bisbikis-new (2)
LIFESTYLE

Βασίλης Μπισμπίκης: «Εμένα με ενδιαφέρει ότι είναι καλά το παιδί μου και ότι δεν χτύπησε κάποιον άνθρωπο» λέει ο πατέρας του (Video)

siemens-ad1
ADVERTORIAL

Η Siemens θωρακίζει ψηφιακά την παραγωγή της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στη Θεσσαλονίκη

paidiatroi_3009_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Παιδίατροι: Επικίνδυνη η πολιτική του ΕΟΠΥΥ να περιορίζει τη συνταγογράφηση διαγνωστικών εξετάσεων λόγω κόστους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ELLINIKO2
ΕΛΛΑΔΑ

Προσφυγή κατοίκων της Γλυφάδας και του Ελληνικού στο ΣτΕ, για τις κατασκευές σε Ελληνικό – Άγιο Κοσμά

manolis-mitsias-new
LIFESTYLE

Μανώλης Μητσιάς: «Δεν θέλω να κλείσω την καριέρα μου και να με λυπούνται, θέλω να την κλείσω όρθιος, στα πόδια μου» (Video)

latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: «Ενδεής» η Αφροδίτη Λατινοπούλου - Δήλωσε εισόδημα 3000 ευρώ για το 2023

mikroutsikos-vandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Μικρούτσικος για Μπισμπίκη: «Ο Βασίλης πίνει, κάνει κακό στον εαυτό του και στη Δέσποινα» (Video)

latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αφροδίτη Λατινοπούλου: Απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα κατά της Εθνικής Πινακοθήκης για την «σαγήνη του Αλλόκοτου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 30.09.2025 15:15
peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

17 συλλήψεις για κύκλωμα που έκανε απάτες με επιστροφές ΦΠΑ – Κατασχέθηκε μισό εκατομμύριο σε μετρητά

exetastiki_OPEKEPE_new_456
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Πυρ ομαδόν της αντιπολίτευσης μετα την κατάθεση Σημανδράκου που «καίει» Αυγενάκη – Μπαμπασίδη

bisbikis-new (2)
LIFESTYLE

Βασίλης Μπισμπίκης: «Εμένα με ενδιαφέρει ότι είναι καλά το παιδί μου και ότι δεν χτύπησε κάποιον άνθρωπο» λέει ο πατέρας του (Video)

1 / 3