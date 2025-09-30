Ο Κασσελάκης κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναφορά για το πόθεν έσχες του Αυγενάκη

Ο Στέφανος Κασσελάκης εμφανίστηκε το πρωί στην Ευρωπαϊκή εισαγγελέα για να καταθέσει αναφορά για το πόθεν έσχες που δήλωσε ο Λευτέρης Αυγενάκης.

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, σχολιάζει πως ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης εμφανίζει έσοδα που δεν δικαιολογούνται από πουθενά και ζητάει να ξεκινήσει έρευνα.

«Σήμερα όπως υποσχέθηκα χθες πήγα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Κατέθεσα αναφορά για το πόθεν έσχες του 2023 του Λευτέρη Αυγενάκη, που εμφανίζει έσοδα- χωρίς εξήγηση- πάνω από 1,2 εκατ.ευρώ. Έσοδα που δημιουργήθηκαν όταν ήταν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρέπει να διερευνηθούν ως μέρος της δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Φτάνει πια η κοροϊδία με τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου» ανέφερε σε ανάρτησή του.

