Με Καραμανλή, αλλά όχι Σαμαρά, το νέο βιβλίο του Ευριπίδη Στυλιανίδη

Στο Ωδείο Αθηνών, στην ιστορική για την παράταξη οδό Ρηγίλλης θα χτυπά η καρδιά της ΝΔ στις 8 Οκτωβρίου.
Εκεί θα γίνει η παρουσίαση του συλλογικού τόμου με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη, ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατία και κράτος δικαίου», που επιμελήθηκε ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός Ευριπίδης Στυλιανίδης.
Το ενδιαφέρον λοιπόν με την εκδήλωση είναι ότι θα παραστεί φυσικά ο Κώστας Καραμανλής, καθώς ο βουλευτής Ροδόπης είναι σκληρός «Καραμανλικός».
Αλλά οι πληροφορίες λένε ότι δεν θα πάει ο Αντώνης Σαμαράς.
Κάποιοι λένε ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα αποφύγει την παρουσία για να μην υπάρξουν όχι μόνο άβολες ερωτήσεις στο περιθώριο περί νέου κόμματος, αλλά και αμήχανες στιγμές, καθώς στην παρουσίαση θα είναι και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
