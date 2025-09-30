search
ΤΡΙΤΗ 30.09.2025 15:04
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.09.2025 12:47

Με Καραμανλή, αλλά όχι Σαμαρά, το νέο βιβλίο του Ευριπίδη Στυλιανίδη

30.09.2025 12:47
stylianidis_samaras_karamanlis_new

Στο Ωδείο Αθηνών, στην ιστορική για την παράταξη οδό Ρηγίλλης θα χτυπά η καρδιά της ΝΔ στις 8 Οκτωβρίου.

Εκεί θα γίνει η παρουσίαση του συλλογικού τόμου με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη, ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατία και κράτος δικαίου», που επιμελήθηκε ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός Ευριπίδης Στυλιανίδης.

Το ενδιαφέρον λοιπόν με την εκδήλωση είναι ότι θα παραστεί φυσικά ο Κώστας Καραμανλής, καθώς ο βουλευτής Ροδόπης είναι σκληρός «Καραμανλικός».

Αλλά οι πληροφορίες λένε ότι δεν θα πάει ο Αντώνης Σαμαράς.

Κάποιοι λένε ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα αποφύγει την παρουσία για να μην υπάρξουν όχι μόνο άβολες ερωτήσεις στο περιθώριο περί νέου κόμματος, αλλά και αμήχανες στιγμές, καθώς στην παρουσίαση θα είναι και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Διαβάστε επίσης:

Ο Άδωνις Γεωργιάδης είδε επιτυχίες στη Νέα Υόρκη και βάζει πλάτη στον Γεραπετρίτη – Για να τα ακούει ο… Δένδιας

Η σπουδή έναρξης της δίκης για τα Τέμπη και μία περίεργη επίκληση κινδύνου παραγραφής των πλημμελημάτων

Λατινοπούλου για πόθεν έσχες: Ζούσα στη γιαγιά μου – Ένα πιάτο φαΐ έτρωγα, δεν έβγαινα όλη μέρα (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
bisbikis-new (2)
LIFESTYLE

Βασίλης Μπισμπίκης: «Εμένα με ενδιαφέρει ότι είναι καλά το παιδί μου και ότι δεν χτύπησε κάποιον άνθρωπο» λέει ο πατέρας του (Video)

siemens-ad1
ADVERTORIAL

Η Siemens θωρακίζει ψηφιακά την παραγωγή της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στη Θεσσαλονίκη

paidiatroi_3009_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Παιδίατροι: Επικίνδυνη η πολιτική του ΕΟΠΥΥ να περιορίζει τη συνταγογράφηση διαγνωστικών εξετάσεων λόγω κόστους

COSMOTE TV-Hotel- Costiera
ADVERTORIAL

COSMOTE TV: Οκτώβριος με το πολυαναμενόμενο «Hotel Costiera» και τα βασισμένα σε αληθινά γεγονότα «The Gray House» και «The Hack»

isa-1
ΥΓΕΙΑ

Ο ΙΣΑ ενώνει τις δυνάμεις τους με Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας κατά της υπογονιμότητας και του δημογραφικού προβλήματος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ELLINIKO2
ΕΛΛΑΔΑ

Προσφυγή κατοίκων της Γλυφάδας και του Ελληνικού στο ΣτΕ, για τις κατασκευές σε Ελληνικό – Άγιο Κοσμά

manolis-mitsias-new
LIFESTYLE

Μανώλης Μητσιάς: «Δεν θέλω να κλείσω την καριέρα μου και να με λυπούνται, θέλω να την κλείσω όρθιος, στα πόδια μου» (Video)

latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: «Ενδεής» η Αφροδίτη Λατινοπούλου - Δήλωσε εισόδημα 3000 ευρώ για το 2023

mikroutsikos-vandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Μικρούτσικος για Μπισμπίκη: «Ο Βασίλης πίνει, κάνει κακό στον εαυτό του και στη Δέσποινα» (Video)

latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αφροδίτη Λατινοπούλου: Απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα κατά της Εθνικής Πινακοθήκης για την «σαγήνη του Αλλόκοτου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 30.09.2025 15:04
bisbikis-new (2)
LIFESTYLE

Βασίλης Μπισμπίκης: «Εμένα με ενδιαφέρει ότι είναι καλά το παιδί μου και ότι δεν χτύπησε κάποιον άνθρωπο» λέει ο πατέρας του (Video)

siemens-ad1
ADVERTORIAL

Η Siemens θωρακίζει ψηφιακά την παραγωγή της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στη Θεσσαλονίκη

paidiatroi_3009_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Παιδίατροι: Επικίνδυνη η πολιτική του ΕΟΠΥΥ να περιορίζει τη συνταγογράφηση διαγνωστικών εξετάσεων λόγω κόστους

1 / 3