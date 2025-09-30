Ο Άδωνις Γεωργιάδης είδε επιτυχίες στη Νέα Υόρκη και βάζει πλάτη στον Γεραπετρίτη – Για να τα ακούει ο… Δένδιας

Με μια μακροσκελή ανάρτησή του στα social media, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, επιχείρησε να ανατρέψει την επιχειρηματολογία που αναπτύχθηκε, τόσο από την αντιπολίτευση, όσο και στα ΜΜΕ περί αποτυχημένης παρουσίας του πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη, με κύρια αφορμή τη ματαίωση της συνάντησής του με τον Τούρκο πρόεδρο.

Μάλιστα, κάνοντας μια αντιπαραβολή, ο υπουργός ισχυρίζεται ότι στην πραγματικότητα αυτός που απέτυχε ήταν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθώς, όπως υποστηρίζει, «δεν είχε να παρουσιάσει απολύτως τίποτε σε κανένα από τα θέματα που διεκδικούσε. Και δεν έφτανε μόνον αυτό αλλά αντιθέτως υποχρεώθηκε να συμφωνήσει στο Σχέδιο του Προέδρου Τραμπ, το οποίο όμως είναι το ακριβώς αντίθετο από όσα υποστήριζε για την Γάζα ο ίδιος».

Αναλυτικά, ο υπουργός Υγείας έγραψε τα εξής:

Σχεδόν το σύνολο των Ελληνικών ΜΜΕ εδώ και πολλές μέρες και κυρίως μετά την ακύρωση της συναντήσεως με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, ξεκίνησαν μία ανηλεή κριτική στον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό των Εξωτερικών, ως υπαίτιους ενός «αποτυχημένου» ταξιδιού είτε λόγω Ερντογάν, είτε επειδή δεν είδε τον Τραμπ, είτε δεν ξέρω για ποιους άλλους λόγους.

Το αφήγημα της «αποτυχημένης» εξωτερικής πολιτικής Μητσοτάκη εξυπηρετεί συμφέροντα και από τα δεξιά και από τα αριστερά της ΝΔ, υποδαυλίζεται από ΜΜΕ που έχουν διαχρονικά επενδύσει στον εθνικό λαϊκιστικό λαϊκισμό (βλ «Δημοκρατία κλπ») και που ενισχύεται πάρα πολύ από διάφορα συγκροτήματα που θέλουν διακαώς την πολιτική αποσταθεροποίηση της Χώρας, για την εξυπηρέτηση των ιδιοτελών τους συμφερόντων.

Είναι όμως έτσι; Υπήρξε φιάσκο ταξίδι στις ΗΠΑ;….η απάντηση, θα σας εκπλήξω είναι ΝΑΙ, το ταξίδι στις ΗΠΑ ήταν ένα φιάσκο τεραστίων διαστάσεων, μόνον που δεν ήταν το ταξίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά του Ερντογάν…

Ελάτε να τα βάλουμε στη σειρά. Τί θα λέγαμε εδώ στην Ελλάδα εάν ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε πάει να δει τον Πρόεδρο Τραμπ, είχε ανακοινώσει αγορές από τις ΗΠΑ αξίας πολλών δις και από όλα τα ελληνικά προς τις ΗΠΑ αιτήματα τελικά δεν είχε πάρει απολύτως τίποτε;

Ο κ. Ερντογάν πήγε στις ΗΠΑ και ζητούσε, τα αναβαθμισμένα F16 viper, τα νέα F35 και υποστήριξη στην σύγκρουση του με το Ισραήλ το οποίο κατηγορεί για Γενοκτονία. Γύρισε στην Τουρκία, αφού άκουσε διθυράμβους από τον Πρόεδρο Τραμπ πράγματι και δεν είχε να παρουσιάσει απολύτως τίποτε σε κανένα από τα θέματα που διεκδικούσε.

Και δεν έφτανε μόνον αυτό αλλά αντιθέτως υποχρεώθηκε να συμφωνήσει στο Σχέδιο του Προέδρου Τραμπ (εξαιρετικό ομολογώ σχέδιο που μακάρι να πετύχει), το οποίο όμως είναι το ακριβώς αντίθετο από όσα υποστήριζε για την Γάζα ο ίδιος. Βγάζει την Χαμάς τελείως εκτός παιχνιδιού ή εάν δεν υποχωρήσει η Χαμάς την οδηγεί στο έλεος του Ισραήλ, πλέον και με τη συγγνώμη της Τουρκίας…

Ακόμη υποχρεώθηκε να πει ότι για να προχωρήσουν τα θέματα του με τις ΗΠΑ, θα σταματήσει να αγοράζει Ρωσικό Πετρέλαιο, αλλά αν το κάνει αυτό τότε χάνει το μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Οικονμομίας του και βάζει απέναντι του την Ρωσία. Εάν όμως δεν το κάνει, τότε όλα του τα αιτήματα από τις ΗΠΑ απορρίπτονται.. .μεγάλη επιτυχία…

Αντί να κατηγορούμε όλη μέρα το Μητσοτάκη και τον Γεραπετρίτη, μπορείτε να σκεφτείτε τί θα λέγαμε σήμερα αν ήμασταν Τούρκοι πολίτες για το ταξίδι του Προέδρου μας στις ΗΠΑ…; Η εξωτερική πολιτική θέλει τρόπο και ψυχραιμία. Οχι κραυγές και κινήσεις εντυπωσιασμού.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Άδωνις Γεωργιάδης υπερασπίζεται την πολιτική που ασκεί το υπουργείο Εξωτερικών στα ελληνοτουρκικά, αλλά και προσωπικά τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Ωστόσο, αυτή τη φορά φαίνεται ότι ο στόχος της ανάρτησης είναι πιο… εσωτερικός της ΝΔ και μοιάζει να είναι ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος συχνά πυκνά ασκεί κριτική στην ασκούμενη εξωτερική πολιτική.

Διαβάστε επίσης

Η σπουδή έναρξης της δίκης για τα Τέμπη και μία περίεργη επίκληση κινδύνου παραγραφής των πλημμελημάτων

Κώστας Καραμανλής: Επανεμφάνιση και παρέμβαση σε εκδήλωση προς τιμήν της Άννας Ψαρούδα-Μπενάκη

Το εύρημα της ALCO που προβλημάτισε περισσότερο το Μαξίμου