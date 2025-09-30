search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

30.09.2025 10:26

Η σπουδή έναρξης της δίκης για τα Τέμπη και μία περίεργη επίκληση κινδύνου παραγραφής των πλημμελημάτων

30.09.2025 10:26
trena tempi 876- new

Είναι απορίας άξιον πώς η πρόεδρος εφετών Λάρισας επιμένει στον κίνδυνο παραγραφής των πλημμελημάτων στην περίπτωση του εγκλήματος των Τεμπών, ώστε να κινήσει τάχιστα τη διαδικασία για την έναρξη της δίκης, απορρίπτοντας μία σειρά από σοβαρά αιτήματα των συγγενών, που ζητούν να ανοίξει πάλι η ανακριτική διαδικασία.

Ή έστω να δοθεί κάποιος χρόνος για την εκταφή σορών, προκειμένου να γίνουν οι τοξικολογικές εξετάσεις, που κακώς  παραλείφθηκαν κατά τη διάρκεια της κύριας ανάκρισης.

Κι όμως, η επίκληση του κινδύνου παραγραφής είναι από υπερβολική έως περίεργη.

 Κι αυτό διότι σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα (άρθρο 111 επ.) τα πλημμελήματα παραγράφονται στα 8 έτη, στην πραγματικότητα.

Προβλέπονται συγκεκριμένα τα εξής

•  Τα πλημμελήματα παραγράφονται σε 5 έτη.

•  Η παραγραφή αρχίζει από την ημέρα που τελέστηκε η αξιόποινη πράξη.

•  Η παραγραφή αναστέλλεται για όσο διαρκεί η ποινική διαδικασία (π.χ. μετά την άσκηση ποινικής δίωξης, μέχρι και την αμετάκλητη απόφαση).

•  Μετά την πάροδο της αναστολής, η παραγραφή μπορεί να παραταθεί, αλλά όχι πέρα από τα 8 έτη συνολικά για τα πλημμελήματα.

Δηλαδή στην πράξη:

•  Αν δεν κινηθεί καμία διαδικασία, μετά από 5 χρόνια το πλημμέλημα παραγράφεται.

• Αν έχει κινηθεί διαδικασία, η παραγραφή «παγώνει» όσο αυτή τρέχει, αλλά ο απόλυτος χρόνος (μαζί με την αναστολή) δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 8 χρόνια.

Είναι προφανές και μάλιστα το επισήμανε τη Δευτέρα και ο γνωστός ποινικολόγος Μιχάλης Δημητρακόπουλος ότι στην υπόθεση των Τεμπών, η παραγραφή γίνεται το 2031.

Προς τι λοιπόν η σπουδή; 

