Και η ΟΕΝΓΕ στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι

Την αμέριστη συμπαράστασή της στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, πατέρα του Ντένις Ρούτσι, δολοφονημένου στα Τέμπη εκφράζει η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ).

Η ομοσπονδία νοσοκομειακών γιατρών ζητάει να ικανοποιηθεί το αίτημά του για άμεση έγκριση της άδειας εκταφής του παιδιού του, όπως και δεκάδων συγγενών που απαιτούν να συνεχιστεί η ανάκριση που έκλεισε άρον-άρον με τεράστιες ελλείψεις και εκκωφαντικά κενά.

Σύμφωνα με την ΟΕΝΓΕ «υπάρχει επιτακτική ανάγκη το αίτημα των συγγενών να ικανοποιηθεί άμεσα ώστε να μην κινδυνεύσει η υγεία τους και η σωματική τους ακεραιότητα. Με τον αγώνα μας θα εμποδίσουμε την προσπάθεια συγκάλυψης για την πραγματική δικαίωση για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη».

Διευρύνεται το «μέτωπο» υπέρ του Πάνου Ρούτσι και ταυτόχρονα μεγαλώνει και ο «πονοκέφαλος» για την κυβέρνηση.

Διαβάστε επίσης:

Καρυστιανού κατά Άδωνι: Εσείς θα κριθείτε για όσα επαίσχυντα διαπράττει η κυβέρνησή σας κι εγώ για το δίκαιο του αγώνα μου, μέχρι τέλους

Σακελλαροπούλου στην παρουσίαση του βιβλίου του Γιαννίτση: Η δικαιοσύνη απονέμεται στα δικαστήρια και μόνον εκεί

Στέφανος Κασσελάκης: Προαναγγέλλει προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το πόθεν έσχες Αυγενάκη