Τέμπη: Νέα αιτήματα εκταφής από Παύλο Ασλανίδη και Πάνο Ρούτσι – Συντάσσεται το κατηγορητήριο για τη δίκη

Νέα αιτήματα εκταφής υπέβαλαν οι Πάνος Ρούτσι και Παύλος Ασλανίδης, μετά την απόρριψη προηγούμενων αιτήσεών τους από την πρόεδρο εφετών, η οποία έκρινε ότι στην τραγωδία των Τεμπών δεν υπήρξε παράνομο φορτίο που να προκάλεσε την ανάφλεξη.

Η εισαγγελέας πρωτοδικών αναλαμβάνει πλέον την εξέταση των νέων αιτημάτων, περιοριζόμενη όμως αποκλειστικά στην ταυτοποίηση των σορών μέσω DNA.

Ο Παύλος Ασλανίδης ζητά συγκεκριμένα βιοχημικές εξετάσεις στη σορό του γιου του, Δημήτρη, καθώς και την ταυτοποίηση πέντε τμημάτων που παραμένουν ανεξακρίβωτα από τα οκτώ συνολικά. Ο δικηγόρος του, Γιάννης Μαντζουράνης, τόνισε ότι καμία από τις αιτήσεις δεν αφορά υποτιθέμενο παράνομο φορτίο, η οικογένεια ζητά απλώς να αποκαλυφθεί η αλήθεια για τις συνθήκες του θανάτου του παιδιού τους.

Τι ζητά ο Πάνος Ρούτσι

Παράλληλα, ο Πάνος Ρούτσι, που βρίσκεται στην 15η ημέρα απεργίας πείνας, ζητά με νέο αίτημα την εκταφή και των αναγκαίων εξετάσεων στη σορό του γιου του, Ντένις. Η δικηγόρος του, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατέθεσε την αίτηση στην εισαγγελέα πρωτοδικών Λάρισας, υπογραμμίζοντας τους φόβους της οικογένειας Ρούτσι μήπως γίνουν οποιεσδήποτε ενέργειες στη σορό χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί αποκλειστικά στην αναζήτηση της αλήθειας γύρω από τις αιτίες θανάτου των παιδιών των οικογενειών, χωρίς να θίγεται το θέμα του παράνομου φορτίου, όπως ξεκαθαρίζουν οι δικηγόροι.

Προχωρά η σύνταξη του κατηγορητηρίου για τη δίκη για τα Τέμπη

Μετά τη σύμφωνη γνώμη της προέδρου Εφετών στην εισαγγελική πρόταση περί παραπομπής σε δίκη 36 κατηγορουμένων, το επόμενο βήμα στη δικαστική διερεύνηση για το πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών αποτελεί πλέον η σύνταξη του κατηγορητηρίου.

Με αυτό θα καθοριστούν αναλυτικά οι κατηγορίες που θα αντιμετωπίσουν οι εμπλεκόμενοι, ανοίγοντας τον δρόμο για τον προσδιορισμό της δίκης.

Πρόκειται για μια διαδικασία που συγκεντρώνει τα συμπεράσματα της μακρόχρονης ανακριτικής έρευνας, της εισαγγελικής πρότασης και της σύμφωνης γνώμης της προέδρου Εφετών, και το οποίο ουσιαστικά «χτίζει» το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα διεξαχθεί η δίκη.

Υπενθυμίζεται ότι δεκατρείς ημέρες μετά την αποστολή της εισαγγελικής πρότασης, η πρόεδρος Εφετών έδωσε σήμερα τη σύμφωνη γνώμη της, εξέλιξη που επιταχύνει τις διαδικασίες για τη δίκη.

Μέχρι την έκδοση των κλητηρίων θεσπισμάτων, οι διάδικοι έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την τελική μορφή της υπόθεσης.

Η δίκη αφορά 36 μη πολιτικά πρόσωπα και θα διεξαχθεί στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, όπου θα αποδοθούν ευθύνες για το τραγικό γεγονός που στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους.

Πρόκειται για στελέχη του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, της Hellenic Train, της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) καθώς και του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, τα οποία καλούνται να λογοδοτήσουν για τον ρόλο τους στην αλυσίδα παραλείψεων και ευθυνών που οδήγησαν στο δυστύχημα.

Στο μεταξύ, σε εκκρεμότητα βρίσκονται τρία ακόμη αιτήματα εκταφής που έχουν υποβάλει συγγενείς θυμάτων, με στόχο την περαιτέρω διερεύνηση κρίσιμων ζητημάτων. Επί αυτών αναμένεται να αποφανθεί η εισαγγελέας Πρωτοδικών.

Απομένουν βέβαια ορισμένα ζητήματα, όπως είναι η μετάφρασή του στα ιταλικά για τους κατηγορούμενους της Hellenic Train, και ο τελικός προσδιορισμός της δίκης, η οποία θα διεξαχθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στη Λάρισα.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σε ειδική αίθουσα που έχει ήδη ετοιμαστεί για να φιλοξενήσει μια τόσο μεγάλη δίκη, με δεκάδες κατηγορούμενους και δικηγόρους.

