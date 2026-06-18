ΠΑΣΟΚ σε νευρικό σοκ: Γιατί η Διαμαντοπούλου επιτέθηκε στον Δούκα και αποθέωσε ΝΔ – Η απάντηση του δημάρχου, το σχόλιο της Χαριλάου  

Η κίνηση της Άννας Διαμαντοπούλου να επανέλθει με έναν επιθετικό και βίαιο τρόπο στο θέμα των συνεργασιών του ΠΑΣΟΚ, σε μία στιγμή που η σχετική συζήτηση είχε υποχωρήσει, επιλέγοντας μάλιστα να επιτεθεί στον Χάρη Δούκα με προσβλητικό χαρακτηρισμό για τις απόψεις του, αλλά και τα θετικά λόγια που χρησιμοποίησε για την κυβέρνηση έβαλε μπουρλότο στο Κίνημα.

Την ώρα που το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να ανατάξει δυνάμεις μετά τις αρνητικές δημοσκοπήσεις της περιόδου, η πρώην κοινοτική επίτροπος δεν έμεινε απλά στη διαφωνία της με την άποψη του κ. Δούκα για συζήτηση με προοδευτικές δυνάμεις, αλλά μίλησε για «γελοία προσέγγιση». Και αμέσως μετά, αφού σημείωσε ότι οι συζητήσεις θα γίνουν με βάση το εκλογικό αποτέλεσμα – αφήνοντας έτσι ανοιχτό το ενδεχόμενο και για επαφές με τη ΝΔ – επιδόθηκε σε θετικές κρίσεις για την κυβέρνηση. Εξήρε μάλιστα την κυβερνητική πολιτική, που «όλα αυτά τα χρόνια, ναι, είναι καλά τα δημοσιονομικά μας και στο εξωτερικό είναι πολύ καλή η αποδοχή της χώρας —αυτό πρέπει να το παραδεχθώ», όπως είπε.

Οι δύο αυτές αποστροφές της κυρίας Διαμαντοπούλου προκάλεσαν το βράδυ της Τετάρτης την έντονη αντίδραση του κ. Δούκα, ο οποίος έκανε μία δηκτική ανάρτηση: «Οι θέσεις που εξέφρασε σήμερα η κα Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της ΝΔ για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελοίες τις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο».

Οι θέσεις που εξέφρασε σήμερα η κα Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της ΝΔ για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ.



Μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελοίες τις θέσεις… — Haris Doukas (@h_doukas) June 17, 2026

Στη δημόσια σύγκρουση των δύο κορυφαίων στελεχών η Χαριλάου Τρικούπη έδειξε να μένει σε ρόλο θεατή, αποφεύγοντας για αρκετή ώρα να πάρει θέση.

Προφανώς και παρά το γεγονός ότι τη σύγκρουση προκάλεσε η ανοίκεια επίθεση της κυρίας Διαμαντοπούλου στον κ. Δούκα, αλλά και η… αποθέωση που επιφύλαξε στη ΝΔ, η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ δεν ήθελε να φτάσει στα άκρα. Αν και οι σχέσεις της κυρίας Διαμαντοπούλου με τον κ. Ανδρουλάκη έχει διαταραχθεί από το συνέδριο, όταν η Χαριλάου άφησε την πρώην επίτροπο χωρίς την πριμοδότηση που περίμεναν όλοι για να εκλεγεί πρώτη σε σταυρούς, η κρίση δεν πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Επιπλέον, η ηγεσία δεν μπορούσε να ρίξει τις ευθύνες στον κ. Δούκα, παρότι δυσαρεστείται γενικά από τις παρεμβάσεις του, καθώς αυτή την φορά τον θόρυβο προκάλεσε η κυρία Διαμαντοπούλου και όχι ο δήμαρχος της Αθήνας.

Ισορροπία από Χαριλάου και το μοτίβο δηλώσεων της Διαμαντοπούλου

Γι’ αυτό και αργά το βράδυ της Τετάρτης σε μία προσεκτική μα και αμήχανη «διαρροή» από την Χαριλάου αναφερόταν τα εξής:

«Αντί για δημόσιες αντιπαραθέσεις, η βάση της παράταξης, ο δημοκρατικός κόσμος και η κοινωνία αναμένουν από τα κορυφαία στελέχη να επικοινωνούν το πολιτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ που είναι και η μοναδική εναλλακτική λύση απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ο καθένας κρίνεται και αναλαμβάνει την ευθύνη».

Ωστόσο, η επίμονη απροθυμία από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ να ξεκαθαριστεί ότι οι δηλώσεις της κυρίας Διαμαντοπούλου που αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη ΝΔ δεν απηχούν τις συνεδριακές θέσεις του Κινήματος, έχει οδηγήσει σε ένα μοτίβο δηλώσεων από την πρώην κοινοτική επίτροπο που ενισχύει την αίσθηση ότι μετά τις εκλογές το Κίνημα θα δει και το σενάριο γαλαζοπράσινης συγκυβέρνησης. Μάλιστα η αίσθηση αυτή ενισχύθηκε “γεωμετρικά” καθώς η έμπειρη πολιτικός διάνθισε την παρέμβασή της αυτή τη φορά με επαινετικά λόγια για την κυβέρνηση, τόσο για τη δημοσιονομική της πολιτική, όσο και για την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό.

Σε κάθε περίπτωση, το σενάριο αυτό αφήνει εκτεθειμένο το ΠΑΣΟΚ στην πίεση που δέχεται από τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς ο προοδευτικός κόσμος ενώ περιμένει «πολιτική ανατροπή», όπως αποφάσισε το συνέδριο, αλλά τουναντίον διαπιστώσει διμέτωπο και κλείσιμο του ματιού από στελέχη όπως η κυρία Διαμαντοπούλου στη ΝΔ.

Διαβάστε επίσης:

Παππάς: Οι πλειοψηφίες και οι μειοψηφίες είναι πράγματα δυναμικά, αλλάζουν – Δεν θα αφήσουμε το κόμμα σβηστό, το καλοκαίρι δεν είναι νεκρός χρόνος

Ο Φάμελλος δεν αποκλείει να είναι υποψήφιος σε συνδυασμό με επικεφαλής τον Τσίπρα: «Έχω κάνει προσωπικές υπερβάσεις»

Τα εύσημα στη ΝΔ και ο διάλογος των προοδευτικών δυνάμεων – Η απάντηση Δούκα σε Διαμαντοπουλου











