Ο Φάμελλος δεν αποκλείει να είναι υποψήφιος σε συνδυασμό με επικεφαλής τον Τσίπρα: «Έχω κάνει προσωπικές υπερβάσεις»

«Δεν θέλουμε και δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στην ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος μιλώντας στο ACTION 24.

Ακολούθως εξήγησε, ξεκινώντας από την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ: «Μετά την δημοσιοποίηση της ίδρυσης της ΕΛ.Α.Σ, αποφασίσαμε στην Κεντρική Επιτροπή ότι το νέο κόμμα είναι μία θετική πρωτοβουλία, την στηρίζουμε, στεκόμαστε δίπλα της δεν την βλέπουμε αντιπαραθετικά. Με αυτή την τεκτονική αλλαγή που φέρνει η ΕΛ.Α.Σ, εμείς δουλεύουμε για να υπάρξει μία ευρεία σύγκλιση στον προοδευτικό χώρο για να πέσει το καθεστώς Μητσοτάκη. Η πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής έχει αποφασίσει και η βάση του ΣΥΡΙΖΑ συμφωνεί με αυτή την θέση. Ή σεβόμαστε ή όχι. Πιστεύω σε αυτή την πρόταση παρότι είναι δύσκολη γιατί αυτό μας λέει και η κοινωνία, να είστε όλοι μαζί για να φύγει το καθεστώς Μητσοτάκη».

Για τους βουλευτές που ενδεχομένως αποχωρήσουν για να ενταχθούν στην ΕΛΑΣ είπε: «Η δράση της Κ.Ο. θα είναι κρίσιμη και θα πρέπει να ενισχυθεί το επόμενο διάστημα. Μακριά από εμένα κάθε σκέψη για παραίτηση των βουλευτών».

Για το τι θα γίνει με την κρατική επιχορήγηση και τα περιουσιακά στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ είπε: «Οποιαδήποτε τέτοια συζήτηση είναι λανθασμένη όταν οι πολίτες αγωνιούν για το πώς θα βγάλουν τον μήνα». Για την σχέση του με τον Αλέξη Τσίπρα απάντησε: «Η σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα πολιτικά και προσωπικά είναι πολύ καλή έως άριστη. Ωστόσο όσα έχουμε να πούμε για πολιτικά ζητήματα πρέπει να λέγονται δημόσια. Ο Αλέξης Τσίπρας άκουσε την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και εγώ παρακολουθώ τις τοποθετήσεις του. Απορρίπτω κάθε λογική για κρυφή συζήτηση και συνεννόηση με τον Αλέξη Τσίπρα».

Στην ερώτηση για το αν θα είναι υποψήφιος βουλευτής σε έναν συνδυασμό υπό τον Αλέξη Τσίπρα απάντησε: «Δεν κάνω πολιτική με προσωπικούς όρους. Πάλεψα για να υπάρχει ενότητα στον προοδευτικό χώρο. Έχω κάνει πολλά και προσωπικές υπερβάσεις και θα συνεχίσω να κάνω προκειμένου να φύγει αυτή η κυβέρνηση».

Στο ερώτημα για το αν η ΕΛ.Α.Σ μπορεί να κερδίσει τις εκλογές και μάλιστα από την πρώτη Κυριακή απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη απάντησε: «Θεωρώ ότι μπορεί η πρωτοβουλία να αποτελέσει την βάση για την απάντηση στον κ. Μητσοτάκη. Γιατί κανείς μόνος του δεν μπορεί. Οι συνθήκες στην κοινωνία διαμορφώνουν τις προϋποθέσεις για να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση».

Ανέφερε ακόμη ότι πρέπει να γίνουν το συντομότερο εκλογές και ότι μέχρι τότε το κόμμα και ο προγραμματισμός θα συνεχίσει να υπάρχει.

Σχολίασε τέλος την πρωτοβουλία της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας με το posokanei.gov.gr λέγοντας: «Πριν λίγο καιρό ο Κυριάκος Μητσοτάκης μας είπε ότι λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια. Τώρα δημιουργεί ένα εργαλείο για να εκπαιδεύσει τους πολίτες στην ακρίβεια. Γιατί δεν κάνει κάτι για να πέσουν οι τιμές των προϊόντων;»

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