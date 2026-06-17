Νίκος Παππάς: «Όποιος θεωρεί ότι έκλεισε ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ δε μπορεί να είναι στην ηγεσία του – Δεν θα σιωπήσω»

Στην ανάγκη να δοθούν άμεσα απαντήσεις για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, τις συνεργασίες και τις πολιτικές επιλογές της ηγεσίας, επέμεινε ο Νίκος Παππάς, μιλώντας στον Αθήνα 9.84 και τους δημοσιογράφους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθηνά Κορλίρα.

Λίγες ώρες μετά την αποπομπή του από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παππάς επιμένει ότι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής χρήζει διευκρινίσεων για το ποια είναι η πορεία του κόμματος από εδώ και πέρα και επιπλέον και επικαλείται και την χθεσινή δήλωση του Κώστα Ζαχαριάδη ως επίρρωση από άλλη πλευρά για το ότι η απόφαση δεν ήταν καθαρή. Κυρίως όμως θέτει θέμα ηγεσίας, ύστερα από τη σιωπή του Σωκράτη Φάμελλου απέναντι στη δήλωση Τσίπρα ότι έχει κλείσει ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ. «Εάν κάποιος συνηγορεί ή είναι έτοιμος να συμφωνήσει ή να συναινέσει με αυτή την αρχή, δεν μπορεί να κρατά μια ηγετική θέση στον ΣΥΡΙΖΑ» ανέφερε.

«Η θέση Ζαχαριάδη περί μη καθαρής απόφασης δικαιώνει όσους ζητήσαμε οδικό χάρτη»

Ειδικότερα, ο βουλευτής Β3 Νότιου Τομέα Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, αφού ξεκαθάρισε ότι «δεν μπορώ να βλέπω αυτά τα δημοσκοπικά ποσοστά και να μη μιλάω ή να σιωπώ για να διατηρήσω τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου», τόνισε ότι πλέον επιβεβαιώνεται από κάθε πλευρά πως η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής χρήζει διευκρινίσεων.

«Εχθές ο Κώστας Ζαχαριάδης, που υπερψήφισε την απόφαση, είπε ότι αυτή δεν είναι καθαρή. Άρα δεν είναι υλοποιήσιμη, δεν είναι εφαρμόσιμη, υπάρχει θολότητα για το πώς μπορεί να υλοποιηθεί. Αυτό είναι μια πολύ σοβαρή απόδειξη ότι είχαμε δίκιο όσοι ζητήσαμε -και στην Κεντρική Επιτροπή- να υπάρχει σαφήνεια ως προς τον οδικό χάρτη και ότι χρειάζονται περαιτέρω διευκρινίσεις».

«Δε μπορεί να μένει στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ όποιος συναινεί στη θέση ότι έκλεισε τον ιστορικό κύκλο του»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην αντίδραση της ηγεσίας του κόμματος μετά την τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα περί ολοκλήρωσης του ιστορικού κύκλου του ΣΥΡΙΖΑ. «Δυστυχώς, υπήρξε σιωπή από την ηγεσία. Αυτό δεν είναι νοητό», ανέφερε χαρακτηριστικά. Και πρόσθεσε σε άλλο σημείο: «Εάν κάποιος συνηγορεί ή είναι έτοιμος να συμφωνήσει ή να συναινέσει με αυτή την αρχή, δεν μπορεί να κρατά μια ηγετική θέση στον ΣΥΡΙΖΑ».

«Θα πάμε στη ΔΕΘ;»

Ο Ν. Παππάς επανέλαβε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να επιδιώξει «τη μέγιστη δυνατή συμμαχία», «πάνω στο τραπέζι, με καθαρούς όρους, καθαρές κουβέντες, με όσους θέλουν και όσους μπορούν», απορρίπτοντας κάθε λογική προσωπικών διαπραγματεύσεων και παρασκηνίου. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα προς όσους διατηρούν κομματικές ιδιότητες ενώ έχουν προεξοφλήσει τη μετακίνησή τους αλλού. «Δεν μπορεί κάποιος να διατηρεί τον τίτλο του μέλους της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής και να έχει προεξοφλήσει τη μετακίνησή του σε άλλο κόμμα», σημείωσε.

Τέλος, κάλεσε την ηγεσία να ξεκαθαρίσει πριν το καλοκαίρι τα επόμενα βήματα του κόμματος, προειδοποιώντας ότι «δεν μπορούμε να γυρίσουμε αρχές Σεπτέμβρη από τις διακοπές και να κάνουμε ότι δεν έχει συμβεί τίποτα. Θα πάμε στη ΔΕΘ; Θα δώσει συνέντευξη Τύπου ο Σωκράτης Φάμελλος; Πώς προετοιμαζόμαστε; Αυτά δεν μπορούν να εκκρεμούν», κατέληξε.

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