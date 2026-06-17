Ανδρουλάκης: Το αποτέλεσμα της κάλπης δεν καθορίζεται από τις δημοσκοπήσεις

Κριτική στη κυβέρνηση, αλλά και στις δηλώσεις του πρωθυπουργού περί «τσάμπα» έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, είπε πως η παράταξη προετοιμάζεται να είναι έτοιμοι, για όποτε αποφασίσει ο Κ. Μητσοτάκης να κηρύξει εκλογές.

«Δεν γνωρίζουμε την ημερομηνία των εκλογών, αυτό είναι προνόμιο του πρωθυπουργού, αλλά προετοιμαζόμαστε ώστε να είμαστε έτοιμοι, αξιοποιώντας τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα» είπε.

Ερωτηθείς για τη θέση του ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις σημείωσε ότι «το αποτέλεσμα της κάλπης δεν καθορίζεται από τις δημοσκοπήσεις» και συνέχισε λέγοντας πως «αν το ΠΑΣΟΚ πάρει την εντολή, η χώρα θα έχει μια άλλη κυβέρνηση, σταθερή, προοδευτική, αξιόπιστη, που θα βάλει κανόνες στην αγορά, θα βάλει σοβαρά θεσμικά εμπόδια στη διαφθορά, που έχει κλιμακωθεί τα τελευταία χρόνια».

Ο Ανδρουλάκης τόνισε πως το ΠΑΣΟΚ θα πάει στον προεκλογικό του αγώνα με ένα «ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλα τα μεγάλα ζητήματα της χώρας, πολιτικό προσωπικό υψηλού επιπέδου, πολιτικό ήθος χωρίς ακρότητες και τοξικότητα, χωρίς να χτυπά τους πολιτικούς του αντιπάλους κάτω από το τραπέζι, αλλά και πλήρη πολιτική αυτονομία».

«Δεν έχουμε εξαρτήσεις από κανέναν Έλληνα ολιγάρχη και αυτό φαίνεται από το πώς μας αντιμετωπίζουν τα μέση ενημέρωσης» είπε.

Σχολιάζοντας την ατάκα του κ. Μητσοτάκης για την λέξη «τσάμπα» που είπε χθες εναντίον του και εναντίον του Τσίπρα, με αφορμή τις προτάσεις και των δύο για τα Μέσα Μεταφοράς, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε: «Ο κ. Μητσοτάκης είναι ‘τσάμπας‘ για τους πολιτικούς του φίλους, είναι ‘τσάμπας’ για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβός για τους πολίτες. Και θα σας εξηγήσω γιατί είναι ‘τσάμπας’ για όλους αυτούς. Είναι ‘τσάμπας’ διότι τα 35 εκατ. δεν είναι τίποτα, είναι λιγότερα από το 1 δισ. πρόστιμο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα 35 εκατ. δεν είναι τίποτα μπροστά στα χρυσά σπιτάκια που τα πληρώσαμε 5 με 6 φορές περισσότερο, 300.000 ευρώ, όταν υπήρχαν δυνατότητες να τα πληρώσουμε 50 και 60.000 ευρώ. Είναι ‘τσάμπας’ στις μεγάλες κατασκευαστικές, όταν μόνο για ένα μικρό τμήμα του ΒΟΑΚ έδωσες αποζημίωση 145 εκατ. ευρώ για καθυστερήσεις σε απαλλοτριώσεις. Είναι ‘τσάμπας’ όταν μοιράζει εκατοντάδες εκατομμύρια μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης σε διάφορους ημετέρους με υποτυπώδεις διαγωνιστικές διαδικασίες».

Ο Ανδρουλάκης άσκησε κριτική ωστόσο και στον Αλέξη Τσίπρα. «Αν είναι να πάμε πάλι στο 2012 και το 2015, ‘κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη’, για να εκβιάζουν τα funds τους δανειολήπτες, να λέμε να σκίσουμε τα μνημόνια και να έχουμε ξανά μνημόνια, να λέμε ότι θα καταργήσουμε τον ΕΝΦΙΑ, να μένει. Αυτό δεν οδηγεί πουθενά» είπε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε ότι «έχει περάσει το σχέδιο Μητσοτάκη ότι είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο» επισήμανε και πρόσθεσε: «Εμένα δεν με όρισαν αρχηγό του ΠΑΣΟΚ κάποιος Αλαβάνος ούτε η οικογενειακή μου κατάσταση με έκανε αρχηγό της ΝΔ. Τα έχω κάνει όλα μόνος μου».

Για την επιδοματική πολιτική της κυβέρνησης σχολίασε πως αυτά είναι λατινοαμερικάνικα μοντέλα που «εργαλειοποιούν τον υψηλό πληθωρισμό, βγάζουν έσοδα από τους έμμεσους φόρους, όπως είναι ο ΕΦΚ και ο ΦΠΑ, που είναι από τους υψηλότερους στην Ευρώπη, και μετά τα κάνουν pass και τα δίνουν δωράκια όπου θεωρούν ότι έχω εκλογικό ακροατήριο».

«Δεν θέλουν να μειώσουν τον ΦΠΑ για να έχουν κάβα για πριν τις εκλογές» είπε χαρακτηριστικά.

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