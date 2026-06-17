Μέση Ανατολή: Η Αθήνα ετοιμάζεται να στείλει δύο πλοία στο Ορμούζ – Στο επίκεντρο η αποναρκοθέτηση

Στο πρότυπο της επιχείρησης «ASPIDES» στην Ερυθρά Θάλασσα, η Αθήνα ετοιμάζεται να στείλει δύο πολεμικά πλοία στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία υπογραφής του MoU μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Πληροφορίες που επικαλείται η «Καθημερινή» αναφέρουν ότι η Ελλάδα θα συμμετάσχει στη ναυτική δύναμη υποστήριξης και αποναρκοθέτησης του Στενού του Ορμούζ με δύο σκάφη: μια φρεγάτα ΜΕΚΟ κλάσεως «’Υδρα» (κατά πάσα πιθανότητα θα είναι η φρεγάτα «Ψάρα» που βρίσκεται στην Ερυθρά Θάλασσα και στην οποία θα θα επιβαίνουν ομάδες ναρκαλιευτών, που θα συμβάλουν ενεργά στο έργο της αποναρκοθέτησης), και ένα πλοίο γενική υποστήριξης (ενδέχεται να σταλεί το ΠΓΥ «Προμηθεύς», το μεγαλύτερο σκάφος του Ναυτικού). Το ΠΓΥ θα ακολουθήσει σε δεύτερο χρόνο, ωστόσο στη φρεγάτα που θα αναπτυχθεί θα επιβαίνουν ομάδες ναρκαλιευτών, οι οποίοι θα συμβάλουν ενεργά στο έργο της αποναρκοθέτησης.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Αθήνα εξετάζει τρία σενάρια:

Με την ανοχή του Ιράν η επιχείρηση θα μπορούσε να κρατήσει έξι μήνες.

Η επιχείρηση να επεκταθεί σε μια περίοδο που θα φτάσει και στον ένα χρόνο, αν στην περιοχή δρουν και αυτονομημένες ομάδες, ανεξάρτητες από το Ιράν (όπως οι Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα).

Η συμφωνία να καταρρεύσει, κάτι που θα οδηγούσε σε περαιτέρω καθυστερήσεις ή και εγκατάλειψη της επιχείρησης.

Ο υπουργός Αμυνας Νίκος Δένδιας μεταβαίνει από τις ΗΠΑ στις Βρυξέλλες για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, όπου αναμένεται να τεθεί και το ζήτημα της αστυνόμευσης και αποναρκοθέτησης του Ορμούζ τους επόμενους μήνες. Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχει συζητηθεί το ενδεχόμενο επέκτασης της επιχείρησης «ASPIDES» και στο Ορμούζ, ωστόσο, ήδη αρκετά κράτη-μέλη της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ προκρίνουν ένα μοντέλο το οποίο θα μοιάζει περισσότερο με τη «Συμμαχία των Προθύμων», που συγκροτήθηκε μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στο αξίωμα του προέδρου των ΗΠΑ για την ενίσχυση της Ουκρανίας.

Σε αυτή την περίπτωση, θα δημιουργηθεί μια επιχείρηση που θα συνεργάζεται με την «ASPIDES» της Ε.Ε., αλλά θα έχει διακριτό ρόλο, ενώ βαρύνουσα σημασία έχουν και οι πιέσεις της Ουάσινγκτον στα μέλη της συμμαχίας του ΝΑΤΟ, να αναλάβουν κι αυτά μέρος του βάρους της ασφάλειας της περιοχής. Η εκδοχή αυτή φαίνεται να αρέσει στην Αθήνα, καθώς ο Ν. Δένδιας πριν από μερικές εβδομάδες επέκρινε την απροθυμία των περισσότερων κρατών-μελών της Ε.Ε. να συμβάλουν με ναυτικές δυνάμεις στην επιχείρηση «ASPIDES».

Επί του πρακτέου, πάντως, η επιχείρηση της αποναρκοθέτησης εκτιμάται ότι θα είναι δύσκολη και περίπλοκη, καθώς, ενώ οι ΗΠΑ διαθέτουν ειδικά πλοία και μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας (USV), οι Ευρωπαίοι υστερούν: το γαλλικό ναυτικό διαθέτει 10 μονάδες, το ιταλικό 19 και το γερμανικό ναυτικό 10, ωστόσο τα περισσότερα πλοία διαθέτουν περιορισμένες δυνατότητες στο σύγχρονο πεδίο. Εν πάση περιπτώσει, οι στρατιωτικοί θεωρούν ότι ούτως ή άλλως η επιχείρηση θα χρειαστεί μεγάλο αριθμό πλοίων, έστω κι αν αυτά περιορίζονται σε υποστηρικτικό ρόλο.

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