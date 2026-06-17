Εντείνονται οι «γαλάζιες» επιθέσεις κατά του Σαμαρά – Ντόρα και Κυρανάκης τον… παραδίδουν στον κόσμο της ΝΔ

Όλο και πιο έντονες γίνονται οι επιθέσεις στελεχών της ΝΔ στον πρώην πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά, καθώς όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν στο ότι ο Μεσσήνιος πολιτικός έχει λάβει την απόφαση να δημιουργήσει νέο φορέα και να κατέλθει στις εκλογές, όποτε κι αν αυτές γίνουν.

Το ενδεχόμενο αυτό προκαλεί σοβαρό προβληματισμό σε Μαξίμου και Πειραιώς, καθώς θεωρείται δεδομένο ότι ένα κόμμα Σαμαρά θα «κόψει» ψηφοφόρους από τη ΝΔ και μάλιστα σε μια συγκυρία που το κυβερνών κόμμα επιμένει να πραγματοποιεί… χαμηλές πτήσεις στις δημοσκοπήσεις και να μην μπορεί να «δέσει» το 30%, ποσοστό που θεωρείται κρίσιμο για τη συνέχεια.

Έτσι, διάφορα στελέχη της ΝΔ σε συνεντεύξεις τους καλούν τον πρώην πρωθυπουργό να μην προχωρήσει στη δημιουργία νέου κόμματος, τονίζοντας ότι μια τέτοια κίνηση θα «πληγώσει» πρωτίστως τον κόσμο της παράταξης – αλλά και την ίδια τη ΝΔ, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες εκτιμάται ότι θα χάσει περίπου δύο με τρεις ποσοστιαίες μονάδες από την… κάθοδο Σαμαρά.

Έτσι, για παράδειγμα, ο νέος γραμματέας της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης (ο οποίος στο παρελθόν έχει ζητήσει κινήσεις για την επιστροφή του Α. Σαμαρά και του Κώστα Καραμανλή στο κόμμα) δήλωσε (ΑΝΤ1) ότι «με τον Αντώνη Σαμαρά με συνδέει εδώ και πολλά χρόνια μια προσωπική σχέση και ο σεβασμός μου στο πρόσωπο του είναι αδιαπραγμάτευτος κι αυτό δεν αλλάζει παρά την κριτική που ασκεί στην ΝΔ, η οποία είναι άδικη. Αν κάνει κόμμα θα πληγώσει την παράταξη και κυρίως τον ψηφοφόρο της ΝΔ που τον στήριξε και τον έκανε πρωθυπουργό».

Πιο… αυστηρή, η Ντόρα Μπακογιάννη (ΣΚΑΪ), αφού παραδέχθηκε ότι ένα κόμμα Σαμαρά «δεν είναι ευχάριστο για τη ΝΔ», σημείωσε δηκτικά ότι «πιστεύω ότι το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού και θα το σκεφτεί πολύ να προχωρήσει σε κόμμα απέναντι στην παράταξη που τον βοήθησε να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα και να γίνει πρωθυπουργός. Αν πάρει διαφορετικές αποφάσεις, ο λαός της παράταξης θα κρίνει».

Επίσης, ουσιαστικά έριξε την ευθύνη της διαγραφής του στον ίδιο τον πρώην πρωθυπουργό, λέγοντας ότι «είπε πολύ βαριές κουβέντες. Πολλά μπορεί να τα δεχθεί κανείς εκτός από την αμφισβήτηση του πατριωτισμού. Είναι πολύ βαρύ να αμφισβητείς τον πατριωτισμό του πρωθυπουργού και του υπουργού Εξωτερικών, η ΝΔ δεν μπορούσε να κάνει ότι δεν καταλαβαίνει». Η ίδια εκτίμησε ότι «δε βλέπω περιθώρια προσέγγισης», εξηγώντας ότι «οι άνθρωποι που απευθύνεται ήδη δεν καταγράφονται στο ποσοστό της ΝΔ και αυτούς προσπαθεί να ψαρέψει. Εκεί θα δοθεί μάχη από εμάς για να πείσουμε τους ανθρώπους ότι η ΝΔ είναι η παράταξη που αξίζει να εμπιστευτούν».

Ταυτόχρονα, πάντως, η πρώην υπουργός επιχείρησε να διαχωρίσει τον Α. Σαμαρά από τον Κώστα Καραμανλή, υπογραμμίζοντας ότι «άλλο Καραμανλής, άλλο Σαμαράς. Ο Κώστας Καραμανλής είναι βαθιά παραταξιακός, μπορεί να αποστασιοποιείται περιστασιακά από αποφάσεις και θέσεις, αλλά δεν θα έκανε κάτι για να βλάψει την παράταξη». Η αποστροφή αυτή του λόγου της Ντ. Μπακογιάννη, ωστόσο, «μεταφράζεται» και ως ένα επιπρόσθετο… άγχος για τη ΝΔ, καθώς οι δύο πρώην πρωθυπουργοί δείχνουν να συντονίζουν το βήμα τους, τουλάχιστον όσον αφορά στην κριτική στην κυβέρνηση για τα εθνικά θέματα, ενώ τουλάχιστον άπαξ φάνηκαν να ταυτίζονται και σε ζητήματα ιδεολογικού προσανατολισμού και χαρακτήρα της παράταξης.

Υπενθυμίζεται ότι και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης (Παραπολιτικά FM) είχε καλέσει τον Α. Σαμαρά «να το ξανασκεφτεί και να αλλάξει γνώμη. Νομίζω ότι είναι μεγάλο λάθος και για την παράταξη και για την χώρα και για τον ίδιο προσωπικά και την υστεροφημία του, από εκεί και πέρα μια ζημιά θα την κάνει. Στον δρόμο προς τις εκλογές καλό είναι να πάμε όλοι μαζί ενωμένοι ως παράταξη. Είναι πάρα πολύ κρίσιμη η εκλογική αναμέτρηση», προσθέτοντας, μάλιστα, ότι ένα κόμμα Σαμαρά «δεν θα κάνει ζημιά μόνο σε εμάς, θα κάνει πιο μεγάλη ζημιά σε κάποιους άλλους είτε στα δεξιά μας είτε και στο ΠΑΣΟΚ».

Όλα αυτά, πάντως, δείχνουν ότι στη ΝΔ η ενδεχόμενη αυτόνομη κάθοδος στις εκλογές του Α. Σαμαρά προκαλεί μεγάλο προβληματισμό, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός θεωρείται ότι έχει σημαντική διείσδυση σε μεγάλο μέρος των πιο συντηρητικών ψηφοφόρων, πολλοί εκ των οποίων έχουν πάρει αποστάσεις από τη «γαλάζια» παράταξη και εκτιμάται ότι ένα κόμμα με ηγέτη τον Μεσσήνιο πολιτικό θα μπορούσε να τους συσπειρώσει γύρω του – με απρόβλεπτες συνέπειες στο πολιτικό σκηνικό και στην κάλπη.

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