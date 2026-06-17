PosoKanei: Πώς λειτουργεί η νέα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών που παρουσιάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης 

Στον αέρα είναι από σήμερα το PosoKanei, η νέα ψηφιακή πλατφόρμα σύγκρισης τιμών σούπερ μάρκετ, που θα παρουσιαστεί λίγο μετά τις έντεκα στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου και, λίγο αργότερα, θα την εξηγήσει αναλυτικά σε συνέντευξη Τύπου η ηγεσία των υπουργείων Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η υπηρεσία είναι ήδη προσβάσιμη μέσω της διεύθυνσης posokanei.gov.gr αλλά και ως εφαρμογή για κινητά, iOS και Android. χωρίς τεχνητή νοημοσύνη, χωρίς εγγραφή και χωρίς αποθήκευση προσωπικών δεδομένων του χρήστη.

Η λογική είναι εκ σχεδιασμού απλή. Ο καταναλωτής αναζητά ένα προϊόν με τρεις τρόπους, πληκτρολογώντας την ονομασία του, επιλέγοντας κατηγορία ή, στην έκδοση για κινητά, σκανάροντας απευθείας το barcode μέσα στο κατάστημα. Η πλατφόρμα εμφανίζει συγκεντρωτικά τις τιμές όλων των αλυσίδων όπου διατίθεται το προϊόν, ταξινομημένες αυτόματα από τη χαμηλότερη προς την υψηλότερη, με ειδική ένδειξη «Καλύτερη Τιμή» και με ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης δίπλα σε κάθε καταχώριση. Παράλληλα εμφανίζεται η τιμή ανά κιλό ή λίτρο, ώστε η σύγκριση να γίνεται αντικειμενικά ακόμη και μεταξύ διαφορετικών συσκευασιών.

Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει σήμερα 7.973 προϊόντα από τουλάχιστον δέκα αλυσίδες Supermarket ανάμεσά τους ΑΒ Βασιλόπουλος, Σκλαβενίτης, Μασούτης, Γαλαξίας Κρητικός κλπ. Τα προϊόντα κατανέμονται σε έξι κατηγορίες, με τα τρόφιμα να κυριαρχούν (4.810 κωδικοί). Οι τιμές ενημερώνονται καθημερινά απευθείας από τα μηχανογραφικά συστήματα των αλυσίδων, ενώ η βάση προϊόντων ανανεώνεται ανά τρίμηνο. Εκτός πλατφόρμας παραμένουν προς το παρόν τα περισσότερα νωπά, όπως φρούτα και λαχανικά, όπου η ποικιλία και η προέλευση δυσκολεύουν την αντικειμενική αντιστοίχιση.

Το χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί την υπηρεσία από τον προκάτοχό της, το e-katanalotis, είναι η σύνθεση λίστας αγορών. Ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει έως πέντε λίστες, καθεμία με έως 50 προϊόντα και με δηλωμένες ποσότητες, και η πλατφόρμα υπολογίζει αυτόματα το συνολικό κόστος του καλαθιού σε κάθε αλυσίδα. Δείχνει, μάλιστα, και πόσα από τα επιλεγμένα προϊόντα είναι διαθέσιμα σε κάθε σουπερμάρκετ, ώστε ο καταναλωτής να γνωρίζει όχι μόνο ποια αλυσίδα βγαίνει φθηνότερη συνολικά αλλά και ποια καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της λίστας. Η διαθεσιμότητα, να σημειωθεί, αφορά την αλυσίδα συνολικά και όχι το συγκεκριμένο κατάστημα της γειτονιάς. Μέσω της λειτουργίας «Ψάξε μου φθηνότερα», η εφαρμογή προτείνει εναλλακτικά προϊόντα της ίδιας κατηγορίας με χαμηλότερο κόστος.

Μέσω της εφαρμογής θα γίνεται και η σύγκριση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εμφανίζεται για πρώτη φορά σε αντίστοιχη εφαρμογή. Η ευρωπαϊκή βάση τροφοδοτείται από ηλεκτρονικά σουπερμάρκετ χωρών όπως Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο, Ρουμανία, Βουλγαρία και Κύπρος, αφορά κυρίως διεθνή brands και επιτρέπει ακόμη και την εμφάνιση ή απόκρυψη του ΦΠΑ, ώστε ο χρήστης να διακρίνει ποιο μέρος της διαφοράς οφείλεται στη φορολογία.

Η εφαρμογή συμπληρώνεται από ιστορικό τιμών περίπου δύο μηνών ανά προϊόν και ανά αλυσίδα, μέσα από διαδραστικά γραφήματα, ώστε ο καταναλωτής να διαπιστώνει αν μια έκπτωση αντιστοιχεί σε πραγματική μείωση ή αν προηγήθηκε αύξηση. Οι λίστες αποθηκεύονται στη συσκευή, χωρίς συλλογή δεδομένων τοποθεσίας ή ταυτοποίηση. Όπου εντοπίζεται απόκλιση μεταξύ καταχωρημένης και πραγματικής τιμής, ο χρήστης μπορεί να την αναφέρει στην ομάδα διαχείρισης.

Η πλατφόρμα αναπτύχθηκε σε διάστημα περίπου έξι μηνών, από τα τέλη του 2025, υπό ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα, και φιλοξενείται σε κυβερνητικούς servers.

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