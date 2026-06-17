Προεκλογικό αφήγημα για «νοικοκυραίους»: Με… «πρωινή έγερση» και «το τζάμπα πέθανε» θα χτυπήσει Τσίπρα και Ανδρουλάκη ο Μητσοτάκης     

Από τη Βούλα και με αφορμή τις εξαγγελίες Τσίπρα και Ανδρουλάκη για δωρεάν μετακινήσεις των νέων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε χθες να επιστρέψει σε ένα εργαλείο που γνωρίζει καλά, τη σκληρή διλημματική αντιπαράθεση. Στον πολιτικό διαγκωνισμό, είπε, «ο Τζάμπα 1 συναγωνίζεται τον Τζάμπα 2», προειδοποιώντας ότι όποιος υπόσχεται τζάμπα παροχές, από κάπου θα τα πάρει. Η φράση, με τη λαϊκή της αιχμηρότητα, δεν είναι τυχαία. Συμπυκνώνει ολόκληρη τη στρατηγική του Μεγάρου Μαξίμου για την επόμενη περίοδο, που δεν είναι άλλη από την επανασύνδεση με το ακροατήριο του 2019 και του 2023.

Ο πρωθυπουργός φρόντισε να ξεκαθαρίσει, για ακόμη μια φορά, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και ότι οι περιοδείες του δεν προοιωνίζονται κανέναν αιφνιδιασμό. Στο ίδιο μήκος κύματος, διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί πρόωρης κάλπης, τονίζοντας ότι οι επισκέψεις σε δήμους και περιφέρειες δεν συνιστούν προεκλογική εκστρατεία. Πίσω όμως από τη ρητορική της κανονικότητας, η πολιτική στόχευση είναι ευδιάκριτη. Η Πειραιώς θέλει να ξαναμιλήσει στους δικούς της ψηφοφόρους, σε εκείνους που σήμερα στέκονται διστακτικοί.

Το κλειδί βρίσκεται σε μια έκφραση που ο Μητσοτάκης είχε καιρό να επαναφέρει στο πολιτικό του λεξικό, την «Ελλάδα που ξυπνάει νωρίς». Πρόκειται για την παραγωγική Ελλάδα, αυτή που δουλεύει σκληρά, τη μεσαία τάξη που στήριξε τη Νέα Δημοκρατία με την προσδοκία της ενίσχυσης του εισοδήματός τους. Είναι ακριβώς το κοινό που σήμερα πιέζεται περισσότερο από κάθε άλλο, καθώς οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ και στις αντλίες των πρατηρίων υπονομεύουν την αίσθηση της προόδου. Ο πρωθυπουργός το γνωρίζει από τα focus groups και από τις περιοδείες, και γι’ αυτό επιχειρεί να συνδέσει το αφήγημα της υπευθυνότητας με τη μάχη κατά της ακρίβειας.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η σημερινή παρουσίαση, μαζί με τον Τάκη Θεοδωρικάκο, της εφαρμογής PosoKanei, ενός εργαλείου σύγκρισης τιμών που φιλοδοξεί να δώσει στον καταναλωτή τη δυνατότητα να εντοπίζει τις φθηνότερες επιλογές. Παράλληλα, ο Μητσοτάκης προειδοποίησε την αγορά να ενσωματώσει τις μειωμένες διεθνείς τιμές των καυσίμων, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η κυβέρνηση διαθέτει εργαλεία πίεσης. Η κίνηση έχει διπλή ανάγνωση. Επιχειρεί να απαντήσει στο πραγματικό πρόβλημα του κόστους ζωής και ταυτόχρονα να αντιπαραθέσει στις «ακοστολόγητες» υποσχέσεις της αντιπολίτευσης ένα χειροπιαστό μέτρο.

Η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα λειτουργεί εδώ ως καταλύτης. Δίνει στον Μητσοτάκη τη δυνατότητα να ανασύρει το δίλημμα σταθερότητας έναντι αβεβαιότητας, απέναντι σε έναν αντίπαλο που αντιμετώπισε με επιτυχία δύο φορές στο παρελθόν. Δεν είναι όμως μόνο ο Τσίπρας στο στόχαστρο. Με την εξίσωση των δύο «Τζάμπα», η Πειραιώς βάζει στο ίδιο κάδρο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, επιχειρώντας να εγκλωβίσει Τσίπρα και Ανδρουλάκη σε μια κοινή αφήγηση παροχολογίας. Η τακτική στοχεύει να αποτρέψει τη διαρροή δυσαρεστημένων ψηφοφόρων προς τα αριστερά και το ΠΑΣΟΚ , υπενθυμίζοντάς τους το κόστος της αλλαγής.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις φαίνεται να επιβραβεύουν, προς το παρόν, αυτή τη λογική της συσπείρωσης. Η μέτρηση της ALCO εμφανίζει τη Νέα Δημοκρατία πρώτη με μικρή ανοδική τάση και τον Τσίπρα δεύτερο, σε σημαντική απόσταση. Παρόμοια εικόνα προβάδισματος καταγράφουν και άλλες εταιρείες, με τη ΝΔ να διατηρεί την πρωτιά και το κόμμα του Τσίπρα να διεκδικεί τη δεύτερη θέση, ενώ το ΠΑΣΟΚ δέχεται ισχυρή πίεση. Στο Μαξίμου εκτιμούν πάντως ότι οι δημοσκοπικές ισορροπίες θα σταθεροποιηθούν προς το φθινόπωρο.

Το πραγματικό στοίχημα παραμένει ένα, πόσους από τους δικούς της δυσαρεστημένους θα καταφέρει η Πειραιώς να επαναφέρει. Πολλοί από αυτούς παραμένουν στη δεξαμενή των αναποφάσιστων, και ο Μητσοτάκης δείχνει αποφασισμένος να τους θέσει, με αυξανόμενη ένταση, το ερώτημα της εμπιστοσύνης. Αν θα προτιμήσουν, όπως το διατυπώνει ο ίδιος, εκείνους που υπόσχονται όσα δεν μπορούν να υλοποιήσουν ή μια κυβέρνηση που επικαλείται τη συνέπεια. Η απάντηση σε αυτό το δίλημμα θα κρίνει, σε μεγάλο βαθμό, τη διαδρομή προς το 2027.

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