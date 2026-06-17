Γιάννης Μαγκριώτης: Η απόρριψη από το ΣτΕ της προσφυγής κατά του Real Estate της ΔΕΘ, δημιουργεί πολλά ερωτηματικά

Έντονη δυσαρέσκεια εκφράζει για την απόφαση του ΣτΕ να απορρίψει την προσφυγή κατά του Real Estate της ΔΕΘ ο Γιάννης Μαγκριώτης, μέλος της «Κίνησης Πολιτών για το Μητροπολιτικό Πάρκο στον χώρο της ΔΕΘ και την Βιώσιμη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης».

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Στην απόφασή του το ΣτΕ, επιβεβαιώνει ότι, αποδέχτηκε το 2021 το Ειδικό Χωρικό, που πρότεινε η κυβέρνηση, με την οποία είχε εγκρίνει την πρόταση της λεγόμενης ανάπλασης της ΔΕΘ, στην δημοσιονομική στενότητα της χώρας και στην οικονομική υποχώρηση της Θεσσαλονίκης. Αυτοί ήταν οι λόγοι, μας έλεγαν, που δεν επιτρέπουν την υλοποίηση του αρχικού σχεδιασμού, για την μετέγκατασταση της ΔΕΘ στην Σίνδο και την δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου στο χώρο της ΔΕΘ, όπως προέβλεπε το σχέδιο του ΟΡΘ από το 1985, πριν ακουστεί ο όρος «Κλιματική κρίση», στην χώρα μας.

Είναι, τραγικό για την προηγούμενη διοίκηση της ΔΕΘ και για τις κυβερνήσεις μετά το 2012, που υιοθέτησαν αυτό το σκεπτικό και το υποστήριξαν, για να νομιμοποιήσουν, το εγκληματικό για πολλούς λόγους σχέδιό τους.

Ακόμη χειρότερα, σήμερα, πόσο συνάδουν αυτά τα επιχειρήματα, όταν η κλιματική κρίση είναι παρούσα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μιλάει για: «Την Θεσσαλονίκη που απογειώνεται και την οικονομία της χώρας, πρότυπο της ΕΕ»;

Αυτοί, που αποφασίζουν στην Αθήνα για την Θεσσαλονίκη, κυβέρνηση και ΣτΕ, πόσο γνωρίζουν την πραγματικότητα και τις ανάγκες της Πόλης;

Δεν γνωρίζουν ότι, η Θεσσαλονίκη είναι η πόλη με το λιγότερο πράσινο από όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις, στο 2,7 τετραγωνικά μέτρα περίπου ανά κάτοικο, ενώ το κάτω όριο της ΕΕ είναι 10 τετραγωνικά μέτρα ανά κάτοικο, περίπου;

Στο ΣτΕ, δεν γνώριζαν τις δηλώσεις τις κυβέρνησης, τα τελευταία χρόνια, για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και την απογείωση της Θεσσαλονίκης;

Δεν γνώριζαν, ότι η κυβέρνηση απέρριψε εκείνο το σχέδιο και το ΣΔΙΤ και, πως το νέο σχέδιό της, δεν περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του Real Estate και, πως θα κατασκευαστεί με δημόσια χρηματοδότηση, γιατί τώρα υπάρχουν λεφτά;

Το κείμενο της απόφασής τους όμως, αποκαλύπτει και δύο αλήθειες, που υποστηρίξαμε, όσοι διαφωνήσαμε με το φαραωνικό και εγκληματικό Real Estate:

α). Τα στρέμματα του πρασίνου στο σχέδιο που εγκρίνανε το 2021, ήταν 60, όπως είχαμε αποδείξει τότε και, όχι 100, που έλεγαν οι υποστηρικτές του.

β). Η μη μείωση του συντελεστή δόμησης και η μη ρητή αναφορά κατάργησης του Real Estate, στην τροπολογία που ψήφισε η κυβέρνηση, για να τροποποιήσει το Προεδρικό διάταγμα και να διατηρηθεί το ΒελλΊδειο Συνεδριακό κέντρο, δεν οφείλονταν σε τεχνικό πρόβλημα, ούτε ήταν πρόβλημα χρόνου, αλλά είναι συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης, να προχωρήσει στην ολοκλήρωση του Real Estate, όταν θα το “επιτρέπουν” οι συνθήκες.

Για την αξιοπιστία τους, για το καλό της Πόλης και της ΔΕΘ, τόσο ο Δήμος Θεσσαλονίκης, όσο και άλλοι φορείς της Πόλης και τα κόμματα, πρέπει να τοποθετηθούν με σαφήνεια, απαιτώντας τις άμεσες αλλαγές, πριν ξεκινήσουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες, γιατί, μετά θα είναι αργά και οι ευθύνες τους μεγάλες».

Διαβάστε επίσης:

Μέση Ανατολή: Η Αθήνα ετοιμάζεται να στείλει δύο πλοία στο Ορμούζ – Στο επίκεντρο η αποναρκοθέτηση

PosoKanei: Πώς λειτουργεί η νέα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών που παρουσιάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Εντείνονται οι «γαλάζιες» επιθέσεις κατά του Σαμαρά – Ντόρα και Κυρανάκης τον… παραδίδουν στον κόσμο της ΝΔ