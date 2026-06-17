Τα εύσημα στη ΝΔ και ο διάλογος των προοδευτικών δυνάμεων – Η απάντηση Δούκα σε Διαμαντοπουλου

Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας επέστρεψε τα βέλη στην Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία έριξε νέο λάδι στη φωτιά της εσωκομματικής αντιπαράθεσης στο ΠΑΣΟΚ, με αιχμή την πολιτική για συνεργασίες.

Σε ανάρτηση του ο Χάρης Δούκας τονίζει ότι «οι θέσεις που εξέφρασε σήμερα η κα Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της ΝΔ για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελοίες τις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο».

Οι θέσεις που εξέφρασε σήμερα η κα Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της ΝΔ για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ.



Μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελοίες τις θέσεις… — Haris Doukas (@h_doukas) June 17, 2026

Αν και το συνέδριο έχει υιοθετήσει την άποψη και τη στρατηγική για «προοδευτική διακυβέρνηση», αποκλείοντας ξεκάθαρα τη συνεργασία με τη ΝΔ, η πρώην επίτροπος αντιμετωπίζει τις δύο πλευρές με τον ίδιο τρόπο και μάλιστα χαρακτηρίζει γελοία την προσέγγιση που έχει εκφράσει και οΧάρης Δούκας, για συζητήσεις που θα προετοιμάσουν το έδαφος μίας αντιδεξιάς συμμαχίας μετά τις εκλογές.

Η Άννα Διαμαντοπούλου σε συνέντευξη που παραχώρησε στο OPEN χαρακτήρισε γελοίες τις θέσεις του Χάρη Δούκα. «Αυτό το θέμα, το ‘‘συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε’’, είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι; Δηλαδή, πιο γελοία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ», είπε χαρακτηριστικά.

Η Άννα Διαμαντοπούλου χαρακτήρισε ακόμα θετική τη δημοσιονομική πορεία της χώρας. «Το ΠΑΣΟΚ, αυτό που προσπαθεί συνεχώς να κάνει, είναι να δώσει την εναλλακτική που αφορά τους πολλούς. Γιατί η ΝΔ έχει ένα σταθερό ποσοστό 20%, αλλά έχει κάνει μία πολιτική όλα αυτά τα χρόνια που, ναι, είναι καλά τα δημοσιονομικά μας και στο εξωτερικό είναι πολύ καλή η αποδοχή της χώρας —αυτό πρέπει να το παραδεχθώ— αλλά όταν ερχόμαστε στο εσωτερικό, αυτή η οικονομική πολιτική αφορά ένα 20%. Και το υπόλοιπο 80% δεν συμμετέχει ούτε σε αναδιανομή, ούτε σε πλούτο».

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