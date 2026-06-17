Νέα αναταραχή στο ΠΑΣΟΚ: «Γελοία η συζήτηση για συνεργασίες» λέει η Διαμαντοπούλου και κάνει κομπλιμέντα στην κυβέρνηση   

Με το ΠΑΣΟΚ να αγωνίζεται για να… κατοχυρώσει την τρίτη θέση και βλέποντας την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα να ανοίγει τη διαφορά για να παγιώσει τη δεύτερη θέση, η Άννα Διαμαντοπούλου ρίχνει νέο λάδι στη φωτιά της εσωκομματικής αντιπαράθεσης στο ΠΑΣΟΚ, με αιχμή την πολιτική για συνεργασίες.

Καίτοι το συνέδριο έχει υιοθετήσει την άποψη και τη στρατηγική για «προοδευτική διακυβέρνηση», αποκλείοντας ξεκάθαρα τη συνεργασία με τη ΝΔ, η πρώην επίτροπος αντιμετωπίζει τις δύο πλευρές με τον ίδιο τρόπο και μάλιστα χαρακτηρίζει γελοία την προσέγγιση που έχει εκφράσει και ο Χάρης Δούκας, για συζητήσεις που θα προετοιμάσουν το έδαφος μίας αντιδεξιάς συμμαχίας μετά τις εκλογές.

«Αυτό το θέμα, το ‘‘συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε’’, είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι; Δηλαδή, πιο γελοία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ» είπε η κυρία Διαμαντοπούλου το πρωί της Τετάρτης στο Open και την εκπομπή των Γιάννη Κολοκυθά, Μάνου Νιφλή.

Κάνοντας ένα ακόμη βήμα εξίσωσης του προοδευτικού χώρου της κεντροαριστεράς με τη ΝΔ, η κυρία Διαμαντοπούλου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συζητήσει το ΠΑΣΟΚ και με την κυβερνητική παράταξη:

«Εμείς έχουμε πει ότι το θέμα των συνεργασιών, δηλαδή, για την ακρίβεια το θέμα της διακυβέρνησης της χώρας, θα προκύψει από αυτά που θα πει ο ελληνικός λαός. Έχουμε βάλει τις κόκκινες γραμμές μας, έχουμε καταθέσει τα, τα προγράμματά μας. Τώρα, αριστερά και δεξιά…» ήταν η φράση με την οποία επιχείρησε να δώσει τη δική της ερμηνεία στην συνεδριακή απόφαση, αγνοώντας τι ακριβώς ψηφίστηκε από το κορυφαίο σώμα του Κινήματος.

«Εάν η αριστερά είναι το ήθος και ο αγώνας για την ισότητα και για τα δικαιώματα, το υπογράφω με χίλια, με χίλιες λέξεις. Εάν η αριστερά είναι αυτό που βλέπουμε, να φωνάζει ο κύριος Τσίπρας, να φωνάζει η κυρία Κωνσταντοπούλου, να φωνάζει ο κύριος Βαρουφάκης και να λένε αυτά που λένε, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είχαμε στο μυαλό μας» είπε η κυρία Διαμαντοπούλου, υιοθετώντας όχι απλά μία λογική διμέτωπου, αλλά στρέφοντας τα κύρια πυρά της προς την κεντροαριστερά.

Αλλά το καλύτερο το κράτησε η κυρία Διαμαντοπούλου για το τέλος, καθώς αναγνώρισε ότι η δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης είναι θετική και πως η χώρα έχει πολύ καλή αποδοχή στο εξωτερικό.

Η φράση με τα κομπλιμέντα στην κυβέρνηση, που εμφανίζει το ΠΑΣΟΚ να επαινεί την κυβέρνηση και μάλλον θα προκαλέσει νέα προβλήματα εντός του Κινήματος ήταν η εξής:

«Το ΠΑΣΟΚ, αυτό που προσπαθεί συνεχώς να κάνει, είναι να δώσει την εναλλακτική που αφορά τους πολλούς. Γιατί η ΝΔ έχει ένα σταθερό ποσοστό 20%, αλλά έχει κάνει μία πολιτική όλα αυτά τα χρόνια που, ναι, είναι καλά τα δημοσιονομικά μας και στο εξωτερικό είναι πολύ καλή η αποδοχή της χώρας —αυτό πρέπει να το παραδεχθώ— αλλά όταν ερχόμαστε στο εσωτερικό, αυτή η οικονομική πολιτική αφορά ένα 20%. Και το υπόλοιπο 80% δεν συμμετέχει ούτε σε αναδιανομή, ούτε σε πλούτο».

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