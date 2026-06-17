Νέα Δημοκρατία: Σε πλήρες προεκλογικό mode – Τα νέα πρόσωπα στα ψηφοδέλτια

Παρά το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός επαναλαμβάνει ad infinitum ότι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027, εντούτοις η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται πλέον σε πλήρες προεκλογικό mode.

Εκτός από την κινητοποίηση των τοπικών μηχανισμών και τις περιοδείες του πρωθυπουργού, υπουργών και λοιπών στελεχών ανά τη χώρα, Μαξίμου και Πειραιώς έχουν πάρει στα χέρια τους λίστες ονομάτων και έχουν ήδη αρχίσει τη σύνθεση των ψηφοδελτίων, μια διαδικασία που αναμένεται να διαρκέσει κυριολεκτικά μέχρι το… παρά δέκα της προκήρυξης των εκλογών, αν και από το αρχηγείο της ΝΔ διαμηνύεται ότι το βασικό κομμάτι της δουλειάς έχει σχεδόν ολοκληρωθεί.

Ήδη, δε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προχωρήσει στην ανακοίνωση στελεχών που θα είναι για πρώτη φορά υποψήφιοι: για παράδειγμα, η εκπρόσωπος της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου, θα κατέβει στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών, ο υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου στην Α’ Θεσσαλονίκης και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, επιστρέφει στα Τρίκαλα, όπου είχε διαπρέψει ως δήμαρχος.

Υπενθυμίζεται ότι εδώ και καιρό έχει ανακοινωθεί ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, θα είναι υποψήφιος στον «δύσκολο» Βόρειο Τομέα Αθήνας, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μάλλον θα κατευθυνθεί προς το Νότιο Τομέα Αθήνας, ενώ ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, θα είναι υποψήφιος στην Ανατολική Αττική.

Επίσης στο Νότιο Τομέα Αθήνας υποψήφιοι θα είναι ο διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του γραφείου του Πρωθυπουργού, Νίκος Ρωμανός, καθώς και ο πρώην γενικός γραμματέας του Υπουργείο Ανάπτυξης Τάσος Γαϊτάνης, ενώ η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, κατευθύνεται στον Δυτικό Τομέα Αθήνας.

Προς Α’ Θεσσαλονίκης φαίνεται ότι βαίνει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτης Σχοινάς, και ο υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Νίκος Ταχιάος, υποψήφιοι στην Κορινθία θα είναι ο βουλευτής Επικρατείας, Γιώργος Σταμάτης, και ο εκπρόσωπος του ΥΠΟΙΚ, Όμηρος Τσάπαλος, ενώ η συντονίστρια του γραφείου του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Έλενα Σώκου, αναμένεται να είναι υποψήφια στον Έβρο.

Όσον αφορά στο Ψηφοδέλτιο Επικρατείας, πληροφορίες αναφέρουν ότι σε αυτό θα συμπεριληφθεί ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης. Πάντως, προς ώρας, το μεγάλο ερώτημα αφορά στον Θεόδωρο Ρουσόπουλο, ο οποίος, σύμφωνα με όσα έχει αφήσει ο ίδιος να εννοηθεί, δεν επιθυμεί να είναι ξανά υποψήφιος, ωστόσο, κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός θα τον ήθελε εκπρόσωπο της ΝΔ στην προεκλογική περίοδο και ενδεχομένως να τον συμπεριλάβει στο Επικρατείας, ώστε να μην έχει κώλυμα με τον αριθμό των εμφανίσεών του στα ΜΜΕ.

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