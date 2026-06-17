Προσφυγή Κοβέσι στον Άρειο Πάγο για τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων

Μετωπική αποδεικνύεται η σύγκρουση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι και της ελληνικής κυβέρνησης, λόγω της διετούς και όχι πενταετούς διετή ανανέωσης της θητείας των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων στη χώρα μας.

Κατά τη συνεδρίαση της Πέμπτης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, πρόκειται να αποφασιστούν ο εφέτης και οι δύο πρωτόδικες εισαγγελείς που θα ενταχθούν στο δυναμικό του ευρωπαϊκού κλιμακίου στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αίτημα της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την ανανέωση της θητείας τριών εισαγγελικών λειτουργών (Πόπη Παπανδρέου, Χαρίκλεια Θάνου και Διονύσιος Μουζάκης) ενδεχομένως να ικανοποιηθεί, ωστόσο με την προσφυγή της, η ΕΡΡΟ ζητάει να ακυρωθεί η απόφαση του ΑΔΣ για τη διετή παράταση της θητείας των τριών Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων.

Η συζήτηση επί της προσφυγής έχει προσδιοριστεί για την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ εάν η έκβαση δεν είναι η επιθυμητή, δεν αποκλείεται ακόμη και προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Διαβάστε επίσης:

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διακινούσε πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα – Ο τιμοκατάλογος για ταυτότητες και διαβατήρια (photos/video)

Μητσοτάκης για «posokanei»: Η μάχη κατά της ακρίβειας θα κερδηθεί μόνο με ρεαλιστικές πράξεις και όχι με ακοστολόγητες υποσχέσεις

Νέα Δημοκρατία: Σε πλήρες προεκλογικό mode – Τα νέα πρόσωπα στα ψηφοδέλτια