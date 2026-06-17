Μητσοτάκης για «posokanei»: Η μάχη κατά της ακρίβειας θα κερδηθεί μόνο με ρεαλιστικές πράξεις και όχι με ακοστολόγητες υποσχέσεις

Ως εργαλείο διαφάνειας και τόνωσης του υγιούς ανταγωνισμού περιγράφει η κυβέρνηση τη νέα εφαρμογή PosoKanei, η οποία αποτελεί εξέλιξη του e-katanalotis και επιτρέπει στους πολίτες να αναζητούν και να συγκρίνουν τις τιμές περίπου 10.000 αγαθών ευρείας κατανάλωσης τα οποία πωλούνται σε σούπερ μάρκετ.

«Από σήμερα ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα “όπλο” στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστους ζωής. Θα γνωρίζει πια στην κυριολεξία πόσο κάνει κάθε προϊόν σε πραγματικό χρόνο, θα μπορεί να συνθέτει το δικό του καλάθι, να συγκρίνει τιμές, όχι μόνο εντός Ελλάδος αλλά και με αντίστοιχα προϊόντα στο εξωτερικό, έτσι ώστε να μπορεί να επιλέγει εύκολα τι και πού έχει συμφέρον να κάνει τις αγορές του», είπε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την παρουσίαση της εφαρμογής σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, στην οποία συμμετείχαν ο υπουργός Ανάπτυξης, Τακης Θεοδωρικάκος, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου και η διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «θεωρώ ότι είναι μία σημαντική πρωτοβουλία, η οποία ενισχύει τον ανταγωνισμό, κινητοποιώντας ταυτόχρονα και την καταναλωτική συνείδηση. Δεν αποτελεί πανάκεια, αλλά, όταν κάθε ευρώ μετράει – και ξέρουμε ότι σήμερα ο Έλληνας πολίτης δυσκολεύεται και πιέζεται – η διαφάνεια δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Και ακριβώς αυτή τη διαφάνεια προάγει το συγκεκριμένο εργαλείο, το οποίο σε πρώτη φάση έχει ενσωματώσει πάνω από 10.000 προϊόντα και προφανώς δεν σταματάμε εδώ, καθώς τα προϊόντα και αύριο οι υπηρεσίες θα συνεχίζουν να εμπλουτίζουν την εφαρμογή με την πάροδο του χρόνου».

Κατά την παρουσίαση της εφαρμογής αναφέρθηκε ότι το PosoKanei επιτρέπει στους πολίτες να δημιουργούν λίστες με αγαθά προτίμησής τους και να αναζητούν προϊόντα της ίδιας κατηγορίας, για παράδειγμα είδη καφέ ή μακαρόνια, με κριτήρια την τιμή και τη διαθεσιμότητά τους σε κάθε αλυσίδα σούπερ μάρκετ, ενώ παράλληλα διαθέτει ιστορικό τιμών σε βάθος τουλάχιστον δύο μηνών για κάθε προϊόν, προκειμένου οι καταναλωτές να μπορούν να εντοπίσουν παραπλανητικές προσφορές ή εκπτώσεις, καθώς και στοιχεία για τις τιμές αντίστοιχων προϊόντων που πωλούνται σε πολλές άλλες χώρες της ΕΕ, δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να κάνουν συγκρίσεις.

Το τελευταίο στοιχείο υπογράμμισε ο Κ. Μητσοτάκης, λέγοντας ότι «θεωρώ πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έχουμε πια και μία σύγκριση, σε πραγματικό χρόνο, τιμών Ελλάδος και εξωτερικού. Αυτό αφορά ιδιαίτερα τις πολυεθνικές εταιρείες. Και θέλω για ακόμη μια φορά να στείλω ένα μήνυμα, ότι αδικαιολόγητες τιμές, υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές, εάν δεν εξηγηθούν με απόλυτη σαφήνεια».

Είπε, δε, ότι «η μάχη την οποία δίνει το Υπουργείο αλλά και η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή είναι μία μάχη συνεχής», ενώ άφησε αιχμές για τις πρόσφατες παρεμβάσεις /προτάσεις Ανδρουλάκη και Τσίπρα, λέγοντας ότι «προφανώς, η μάχη κατά της ακρίβειας συνεχίζεται και θα κερδηθεί μόνο με ρεαλιστικές πράξεις, με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και με ακοστολόγητες υποσχέσεις».

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