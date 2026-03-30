Δούκας για συνέδριο ΠΑΣΟΚ: «Μέχρι τώρα λέγαμε “αυτόνομη πορεία”, τώρα θα λέμε και “καμία συνεργασία με τη ΝΔ”» (video)

«Μέχρι τώρα λέγαμε “απόφαση συνεδρίου, αυτόνομη πορεία”. Τώρα θα λέμε επίσης “απόφαση συνεδρίου, καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία”», τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, αναφερόμενος στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και στη στρατηγική που θα ακολουθήσει το κόμμα.

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ο κ. Δούκας τόνισε παράλληλα πως «η στρατηγική για να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία είναι πρώτα απ’ όλα να πούμε ότι σε κανένα σενάριο δεν πρόκειται να γίνουμε συμπλήρωμά τους».

Αναλυτικά η συνέντευξη:

Κούτρας: Ο κύριος Χάρης Δούκας είναι εδώ μαζί μας, την επαύριο του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ – και όχι μόνο. Γεια σας κύριε Δήμαρχε, καλή σας ημέρα.

Δήμαρχος: Γεια σας, καλή σας ημέρα. Τι κάνετε;

Κούτρας: Να ξεκινήσουμε λίγο με αυτά που είπε για εσάς ο κύριος Πλεύρης, τα παρακολουθούσατε εδώ…

Δήμαρχος: Μετά το δυναμικό «όχι» και το ομόφωνο «όχι» βλέπω μεγάλο εκνευρισμό. Αυτό κατάλαβα από τις τοποθετήσεις του. Ό,τι θες είπε. Πάντα, νομίζω, παραδοσιακά ο κύριος Πλεύρης επιλέγει να διχάζει και θα τον καλούσα στο φεστιβάλ να ακούσει… Χθες είχαμε Φεστιβάλ Λογοτεχνίας και ήταν ο Λιλιάν Τουράμ, κορυφαίος ποδοσφαιριστής που έβαλε τα δύο γκολ το 1998 και σήκωσε το Παγκόσμιο η Γαλλία. Έχει κάνει ένα τρομερό βιβλίο, «Η Λευκή Σκέψη», κατά του ρατσισμού, της μισαλλοδοξίας, κατά της ξενοφοβίας και λέει πόσο σημαντικό είναι οι κοινωνίες να είναι ανοιχτές και οι άνθρωποι να μπορούν να συνομιλούν. Και νομίζω ότι είναι ακριβώς αυτό που δεν κάνει ο κύριος Πλεύρης. Γι’ αυτό και έχουμε μια διαφορετική πολιτική τοποθέτηση, αλλά σήμερα είδα και μια μεγαλύτερη ενόχληση διότι καταλαβαίνω ότι κάποιοι μας θεωρούσαν συμπλήρωμα – και αυτό από χθες τελείωσε.

Ντσούνος: Μάλιστα. Τώρα ραντεβού θα κανονίσετε; Γιατί είναι και κάτι χρήματα, λένε, να σας δώσει…

Δήμαρχος: Καλά, τα χρήματα αυτά τα ζητάμε πάρα πολύ καιρό και από τον προηγούμενο Υπουργό. Είναι μια διαδικασία ενάμιση μήνα, δεν ξέρω πού με ψάχνει. Το τηλέφωνό μου είναι ανοιχτό, δεν έχει υπάρξει κάποιο τηλέφωνο. Μήπως ψάχνει κάποιον άλλον; Αλλά εν πάση περιπτώσει, υπηρεσιακά το διεκδικούμε και είμαστε σε συνεχή συνεννόηση. Θα αναγκαστώ να πάρω εγώ τον κύριο Πλεύρη. Ελπίζω να μιλήσουμε μόνο για αυτό…

Κούτρας: Για τι άλλο να πείτε; Δεν σας προβληματίζει ότι αυτό που αποφάσισε και το συνέδριο, δηλαδή, ότι δεν θα συνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία… Ο κύριος Πλεύρης ομαδοποίησε λίγο τα πράγματα και καταλαβαίνω ότι αυτή θα είναι και η τακτική της Νέας Δημοκρατίας το επόμενο διάστημα. Θα λέει: «Παιδιά, εμείς είμαστε η Νέα Δημοκρατία με τον Μητσοτάκη…»

Δήμαρχος: Κι εμείς είμαστε το ΠΑΣΟΚ, θα λέμε.

Κούτρας: Και οι υπόλοιποι είστε: το ΠΑΣΟΚ, ο Κασσελάκης, ο Βαρουφάκης…

Δήμαρχος: Η Νέα Δημοκρατία είναι η Λατινοπούλου, ο Βελόπουλος και πάρα πολλοί άλλοι, αν το πάμε από το κέντρο και δεξιά και από το κέντρο και αριστερά. Αλλά νομίζω ότι η προσέγγισή μας αυτή έχει μια πολύ μεγάλη αξία. Και η αξία είναι ότι έχουμε πια μια ξεκάθαρη διαχωριστική γραμμή, καθαρή, με ομόφωνο ψήφισμα. Και είναι μια προσέγγιση, να πω, που δημιουργεί μια νέα συνθήκη. Ποια είναι αυτή; Ότι πλέον μπορούμε να πούμε τα μεγάλα «ναι» στις μεγάλες τομές που χρειάζεται η χώρα. Να πούμε γιατί είμαστε διαφορετικοί, να χτίσουμε πάνω σε αυτό για να δείξουμε στον κόσμο ότι όποιος έχει μια διαφωνία με την κυβερνητική πολιτική, εμείς είμαστε η επιλογή. Και να πω ότι αυτή η προσέγγιση είναι και μια προσέγγιση που κάνουν και οι υπόλοιπες χώρες στην Ευρώπη. Δηλαδή, στην Ιταλία, η Σλάιν ένωσε πάρα πολλές δυνάμεις στο περίφημο δημοψήφισμα που ήθελε η Μελόνι για να αλλάξει και να ελέγξει τη δικαιοσύνη. Και κέρδισε η κεντροαριστερά, πολύ μεγάλη νίκη, τη Μελόνι.

Κούτρας: Άρα, πώς θα κερδίσετε; Εγώ δεν έχω καταλάβει από το συνέδριο ποια είναι η στρατηγική για να κερδίσετε τη Νέα Δημοκρατία.

Δήμαρχος: Η στρατηγική για να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία είναι πρώτα απ’ όλα να πούμε ότι σε κανένα σενάριο δεν πρόκειται να γίνουμε συμπλήρωμά τους.

Κούτρας: Το είπαμε αυτό. Αυτό που λέτε, κάποιοι το διαβάζουν και αλλιώς. Ότι δεν είναι δυνατόν το κόμμα που θέλει να κερδίσει το πρώτο, να λέει ότι δεν θα συνεργαστώ μαζί του. Είναι δεδομένο ότι δεν θα συνεργαστεί, αφού θέλετε να τους κερδίσετε. Έτσι δεν είναι;

Δήμαρχος: Μέχρι τώρα λέγαμε «απόφαση συνεδρίου, αυτόνομη πορεία». Τώρα θα λέμε επίσης «απόφαση συνεδρίου, καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία». Να σας πω μια ευρωπαϊκή, νομίζω, συνθήκη σημαντική. Η Φρεντέρικσεν στη Δανία κήρυξε εκλογές, το θυμάστε, για τη Γροιλανδία και για τα θέματα τα κοινωνικά, για τον Τραμπ. Και κέρδισε, αλλά για πρώτη φορά σε ιστορικά χαμηλά. Και η κριτική που της γίνεται είναι διότι, της λένε, «δεν ξεκαθάρισες προεκλογικά με ποιους θα πας και ποιους θα αφήσεις, ποια είναι τα μεγάλα «όχι», με ποιους δεν θα συγκυβερνήσεις». Εμείς, λοιπόν, το είπαμε αυτό και προχωράμε μπροστά για να δείξουμε ποια είναι τα κρίσιμα, τα σημαντικά, τα οποία πρέπει να αποτελέσουν…

Ντσούνος: Εσείς θα μας πείτε με ποιους θα κυβερνήσετε κάποια στιγμή;

Δήμαρχος: Με την κοινωνία που θέλει πολιτική αλλαγή.

Ντσούνος: Γιατί φαντάζομαι ότι ο εκνευρισμός του κυρίου Πλεύρη είναι αυτός. Σου λέει: «Από τη μία η Νέα Δημοκρατία, από την άλλη είναι το ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν βγαίνουν τα νούμερα». Άρα, πρέπει να μας πείτε με ποιους άλλους. Δεν θα μας το πείτε κάποια στιγμή;

Δήμαρχος: Το βασικό για να μπορέσουμε να κάνουμε κυβέρνηση είναι να είμαστε πρώτο κόμμα. Και αυτό που μας απασχολεί είναι να είμαστε πρώτοι στις επόμενες εκλογές.

Κούτρας: Άμα η Νέα Δημοκρατία είναι δεύτερη, θα συνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία;

Δήμαρχος: Σε καμία περίπτωση.

Ντσούνος: Σε καμία. Άρα με ποιους άλλους;

Κούτρας: Όχι, ρωτάω γιατί… το θέμα είναι… καταλάβατε… Εντάξει, άμα είναι πρώτη, το καταλαβαίνω.

Δήμαρχος: Να πω, όμως, ότι γιατί είναι πολύ σημαντικό να γίνει αυτή η αλλαγή; Διότι μιλάμε για μια κυβέρνηση η οποία έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στη χώρα: δημοκρατίας, δικαιοσύνης, διαφάνειας. Και διότι έχουμε μια άλλη προσέγγιση και στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Παράδειγμα: τράπεζες. Υπερκέρδη, μερίσματα, χαμηλότερος φόρος σε όλη την Ευρώπη, 5%. Το ξέρετε και εσείς ότι οι μέτοχοι, το 75%, είναι στο εξωτερικό. Άρα, ακραία χρήματα φεύγουν εκτός Ελλάδας. Μεγαλύτερη φορολογία στα μερίσματα, όχι η χαμηλότερη σε όλη την Ευρώπη.

Κούτρας: Πόσο λέτε;

Δήμαρχος: Ήταν στο 10-15% και πήγε 5%. Νομίζω ότι πρέπει να επανέλθει στα προηγούμενα επίπεδα σε κάθε περίπτωση. Επίσης, υπάρχει μια συνολική, νομίζω, προσέγγιση δύσκολη όσον αφορά την ενεργειακή ακρίβεια. Βλέπετε τι γίνεται στον πόλεμο, πάμε σε δύσκολες καταστάσεις.

Κούτρας: Έτσι λέτε, ε; Με την ιδιότητά σας τώρα ρωτάμε, εκτός του δημάρχου…

Δήμαρχος: Εγώ βλέπω καταρχάς μπαίνουν και πια και χώρες υπέρ του Ιράν, η Υεμένη. Υπάρχει πια σύμμαχος. Και νομίζω ότι κάθε μέρα που περνάει το πράγμα γίνεται και πιο δύσκολο. Καλά, αν πάμε σε χερσαία επίθεση, τότε τα πράγματα θα γίνουν απίστευτα πολύπλοκα.

Κούτρας: Μπερδευτήκαμε πολύ.

Δήμαρχος: Μπερδευτήκαμε πολύ. Γι’ αυτό και λέω ότι πρέπει τώρα –πολλές άλλες χώρες το έχουν πει– μείωση ΦΠΑ και ειδικού φόρου καυσίμων, άμεσα. Δεν αρκούν αυτά τα πλαφόν, πρέπει να πάμε σε μια ριζική αλλαγή για να μπορέσουμε να κρατήσουμε χαμηλά τις τιμές, διότι αλλιώς θα ξεφύγει πάρα πολύ η κατάσταση και η ακρίβεια, ο πληθωρισμός, μετά θα δηλητηριάσει όλη την οικονομία. Άμεσα θέλουμε να σταματήσει το κόστος…

Κούτρας: Έχεις άλλη ερώτηση πολιτική; Για να κλείσουμε τα πολιτικά, προβλέπετε άμεσα εκλογές; Είστε έτοιμοι στο ΠΑΣΟΚ, δηλαδή;

Δήμαρχος: Εμείς είμαστε έτοιμοι. Έχουμε φτιάξει τα όργανά μας, σήμερα ολοκληρώνει η Κεντρική Επιτροπή, θα έχουμε μετά Πολιτικό Συμβούλιο, περιφερειακές επιτροπές που έγιναν για να είμαστε έτοιμοι εκλογικά. Ακούω τον Πρωθυπουργό που λέει δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ενδεχόμενο, αλλά είμαστε σε μια συνθήκη απόλυτης αβεβαιότητας. Οπότε οφείλουμε και πρέπει να είμαστε έτοιμοι.

