search
30.03.2026
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.03.2026 11:48

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ανησυχία Πλεύρη – Ένα εκατομμύριο άτομα έχουν μετακινηθεί σε Ιράν και Λίβανο

30.03.2026 11:48
Σε συναγερμό για νέα… υπερθέρμανση του μεταναστευτικού βρίσκεται η κυβέρνηση, καθώς συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και αυξάνεται ο αριθμός των ανθρώπων που εκτοπίζονται ή μετακινούνται από τη «διακεκαυμένη ζώνη».

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, δήλωσε ότι «δεν υπάρχει ακόμα πίεση στο μεταναστευτικό λόγω πολέμου. Έχουμε όμως ενημέρωση ότι υπάρχει κινητικότητα εντός του Ιράν και του Λιβάνου για περίπου 1 εκατομμύρια άτομα που έχουν μεταφερθεί σε διαφορετικές πόλεις και αυτό μας ανησυχεί».

Ο Θ. Πλεύρης είπε ότι «όταν αναπτύσσεται κινητικότητα υπάρχει ανησυχία ότι αν επιμείνουν οι συρράξεις θα υπάρξουν μετακινήσεις πληθυσμών», ενώ αναφερόμενος ειδικά για τη Λιβύη σημείωσε ότι «ήμαστε στις ροές που ήμασταν και πέρσι ενώ οι συνολικές ροές είναι μειωμένες κατά 46%», ωστόσο είπε ότι «υπάρχουν 500.000 εκτοπισμένοι στην ανατολική και τη δυτική Λιβύη και γι’ αυτό έχουμε μια ανησυχία. Είμαστε σε διαπραγμάτευση με την κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης».

Όσον αφορά το νέο σύμφωνο μετανάστευσης εξηγήσε ότι «αυτό που πετύχαμε με Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία και Βέλγιο διαγράψαμε χιλιάδες υποθέσεις επιστροφής μεταναστών στη χώρα μας λόγω του Δουβλίνου 2. Ωστόσο από την υπογραφή του συμφώνου στις 12 Ιουνίου έχουμε ενεργοποίηση εκ νέου του Δουβλίνου 2. Το σύμφωνο ισχύει για καταστάσεις κανονικότητας. Ως κανονικότητα έχει κριθεί ροές έως 150.000». Τέλος είπε ότι «στόχος με τα κέντρα επιστροφών σε τρίτες χώρες είναι να μην μας μένουν εδώ οι παράνομοι μετανάστες».

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ADVERTORIAL

Allwyn Game Time: Η ονειρική ενδεκάδα του Δημήτρη Χατσίδη και το όραμα του για την Εθνική Ελπίδων

ΥΓΕΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΣΜΟΣ

ΥΓΕΙΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΚΑΛΧΑΣ

ΕΛΛΑΔΑ

LIFESTYLE

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 30.03.2026 12:41
ADVERTORIAL

Allwyn Game Time: Η ονειρική ενδεκάδα του Δημήτρη Χατσίδη και το όραμα του για την Εθνική Ελπίδων

ΥΓΕΙΑ

12ο ΠΣΕΦ ΦΣΘ: Τρισδιάστατη εκτύπωση εξατομικευμένων φαρμάκων και αυτόματοι απινιδωτές στα φαρμακεία

ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στου Ζωγράφου: Μητέρα και κόρη βρέθηκαν νεκρές σε σφραγισμένο δωμάτιο – Προσήχθη ο γιος (video/photo)

1 / 3