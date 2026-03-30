Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ανησυχία Πλεύρη – Ένα εκατομμύριο άτομα έχουν μετακινηθεί σε Ιράν και Λίβανο

Σε συναγερμό για νέα… υπερθέρμανση του μεταναστευτικού βρίσκεται η κυβέρνηση, καθώς συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και αυξάνεται ο αριθμός των ανθρώπων που εκτοπίζονται ή μετακινούνται από τη «διακεκαυμένη ζώνη».

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, δήλωσε ότι «δεν υπάρχει ακόμα πίεση στο μεταναστευτικό λόγω πολέμου. Έχουμε όμως ενημέρωση ότι υπάρχει κινητικότητα εντός του Ιράν και του Λιβάνου για περίπου 1 εκατομμύρια άτομα που έχουν μεταφερθεί σε διαφορετικές πόλεις και αυτό μας ανησυχεί».

Ο Θ. Πλεύρης είπε ότι «όταν αναπτύσσεται κινητικότητα υπάρχει ανησυχία ότι αν επιμείνουν οι συρράξεις θα υπάρξουν μετακινήσεις πληθυσμών», ενώ αναφερόμενος ειδικά για τη Λιβύη σημείωσε ότι «ήμαστε στις ροές που ήμασταν και πέρσι ενώ οι συνολικές ροές είναι μειωμένες κατά 46%», ωστόσο είπε ότι «υπάρχουν 500.000 εκτοπισμένοι στην ανατολική και τη δυτική Λιβύη και γι’ αυτό έχουμε μια ανησυχία. Είμαστε σε διαπραγμάτευση με την κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης».

Όσον αφορά το νέο σύμφωνο μετανάστευσης εξηγήσε ότι «αυτό που πετύχαμε με Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία και Βέλγιο διαγράψαμε χιλιάδες υποθέσεις επιστροφής μεταναστών στη χώρα μας λόγω του Δουβλίνου 2. Ωστόσο από την υπογραφή του συμφώνου στις 12 Ιουνίου έχουμε ενεργοποίηση εκ νέου του Δουβλίνου 2. Το σύμφωνο ισχύει για καταστάσεις κανονικότητας. Ως κανονικότητα έχει κριθεί ροές έως 150.000». Τέλος είπε ότι «στόχος με τα κέντρα επιστροφών σε τρίτες χώρες είναι να μην μας μένουν εδώ οι παράνομοι μετανάστες».

Νέα Αριστερά: Η ανταλλαγή αιχμών Χαρίτση- Σακελλαρίδη στην Κεντρική Επιτροπή – Αλλαγή σελίδας με δύσκολη «συγκατοίκηση»

Δίκη για τα Τέμπη: Κάλυψη με «αστερίσκο» Μητσοτάκη σε Φλωρίδη και ο φόβος αναζωπύρωσης της κόντρας με συγγενείς

Τσίπρας: Το μήνυμα ότι είναι έτοιμος για εκλογές όποτε χρειαστεί και η επίθεση στο ΠΑΣΟΚ