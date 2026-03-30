Τσίπρας: Το μήνυμα ότι είναι έτοιμος για εκλογές όποτε χρειαστεί και η επίθεση στο ΠΑΣΟΚ

Για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών θέλησε να τοποθετηθεί το Σάββατο από τη Λαμία ο Αλέξης Τσίπρας, στο βαθμό που είναι γνωστό ότι ο μέχρι στιγμής βασικός σχεδιασμός για την επισημοποίηση του νέου κόμματος «βλέπει» Σεπτέμβριο. Κοινώς θέλησε να απαντήσει σε ερωτήματα για το τι θα κάνει σε περίπτωση που στηθούν πρόωρες κάλπες νωρίτερα ή πολύ κοντά στις ανακοινώσεις του.

Το μήνυμα που έστειλε λοιπόν είναι ότι ο ίδιος είναι έτοιμος για εκλογές και μάλιστα θα είναι και ο βασικός αντίπαλος του Κ. Μητσοτάκη. Όποτε και αν γίνουν εκλογές, είπε, «ο Μητσοτάκης και η ΝΔ θα έχουν αντίπαλο».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο βασικός σχεδιασμός για Σεπτέμβριο, δεν αλλάζει, ωστόσο ο πρώην πρωθυπουργός θέλησε να διαμηνύσει ότι σε περίπτωση αιφνιδιασμού από τον Μητσοτάκη, είναι έτοιμος να αναλάβει το ρίσκο της εκλογικής καθόδου, ακόμη και αν οι πολιτικές εξελίξεις κινηθούν πιο γρήγορα από το σχεδιασμό που ο ίδιος ξεδιπλώνει μεθοδικά.

Σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα το εγχείρημά του θα μπορεί να αντιπαρατεθεί με αξιώσεις και δυνατότητες νίκης. Ήταν χαρακτηριστική η αναφορά του όταν μίλησε για την ανάγκη να ενταθούν οι προσπάθειες «να δημιουργηθεί ένα στιβαρό ανθρώπινο και προγραμματικό θεμέλιο» ώστε «στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, η ΝΔ και ο κ. Μητσοτάκης να έχουν αντίπαλο.

Και ας είναι όλοι βέβαιοι ότι θα έχουν αντίπαλο. Μια ανασυγκροτημένη προοδευτική παράταξη. Μια ισχυρή κυβερνώσα Αριστερά. Ικανή να εμπνεύσει, να ενώσει, να καταθέσει εντιμότητα, αγωνιστικότητα, νέα πρόσωπα και ιδέες. Αλλά και εμπειρία διακυβέρνησης. Ικανή με δυο λόγια και να νικήσει και να κάνει πράξη τις μεγάλες τομές που έχει ανάγκη ο λαός και ο τόπος μας».

Το μήνυμα ότι ο Μητσοτάκης θα έχει αντίπαλο τον Τσίπρα πάντως, έχει αποδέκτη και το ΠΑΣΟΚ, για το οποίο ο πρώην πρωθυπουργός επιφύλαξε μια ιδιαιτέρως αιχμηρή αναφορά. Σήμα ότι ο βασικός ανταγωνισμός για τον χώρο της ευρύτερης κεντροαριστεράς είναι το ΠΑΣΟΚ.

Ανέφερε λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας, και μάλιστα εκτός κειμένου, πως στο ΠΑΣΟΚ «κάνουν συνέδρια για να αποφασίσουν αν θα συνεργαστούν με τον Μητσοτάκη» και πρόσθεσε με έμφαση, «σήμερα, μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης ΝΔ».

Με άλλα λόγια, προσέδωσε στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ τον συγκεκριμένο στρατηγικό χαρακτήρα, ενισχύοντας τις αιτιάσεις της εσωκομματικής αντιπολίτευσης του Ανδρουλάκη.

Δείχνοντας πλέον κυρίως το ΠΑΣΟΚ – αφού ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά είναι απονευρωμένοι πιά – αναφέρθηκε σε μικροκομματικούς υπολογισμούς και σε διακηρύξεις νίκης που όπως είπε είναι «εκτός πραγματικότητας».

Μιλώντας δε για την αγωνία που κατατρέχει πολλούς στο εσωτερικό του προοδευτικού χώρου, έκανε λόγο για «αποχωρήσεις» και «μετακινήσεις με τη βουλευτική έδρα υπό μάλης κάθε φορά», στηλιτεύοντας είτε μετακινήσεις που έχουν ήδη συμβεί – πολλοί θεώρησαν ότι τη δεδομένη ημέρα σε αυτή την αναφορά φωτογραφιζόταν ιδιαιτέρως ο Φαραντούρης – είτε άλλες στο μέλλον.

Πάντως, περισσότερα για τους σχεδιασμούς του, αναμένεται να πει στην συνέντευξη που θα παραχωρήσει στον Νίκο Χατζηνικολάου και το «Ενώπιος Ενωπίω» το βράδυ της Πέμπτης.

