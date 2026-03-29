search
ΚΥΡΙΑΚΗ 29.03.2026 21:00
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.03.2026 19:35

Πανελλαδική καμπάνια και δράσεις για να κλείσει η Βάση της Σούδας: Συνέντευξη τύπου τη Δευτέρα

Πρωτοβουλία για συλλογή υπογραφών και την οργάνωση δράσεων και καμπάνιας κατά της εμπλοκής στον πόλεμο και με αιχμή το αίτημα να κλείσει η στρατιωτική βάση της Σούδας, αναλαμβάνουν αριστερές συλλογικότητες, όπως η Λαϊκή Ενότητα – Ανυπότακτη Αριστερά.

Το απόγευμα της Δευτέρας παραχωρούν συνέντευξη τύπου (στις 12:00 στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ, Γρ. Γενναδίου 8) με θέμα «Πανελλαδική καμπάνια και δράσεις για να κλείσει η Βάση της Σούδας».

Όπως αναφέρουν «έκλεισε ήδη ο πρώτος μήνας του πολέμου που κήρυξαν, ενώ συνεχίζοταν οι διαπραγματεύσεις και κατά παράβαση κάθε αρχής του διεθνούς δικαίου, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στο Ιράν. Οι καθημερινοί βομβαρδισμοί από την πολεμική μηχανή ΗΠΑ–Ισραήλ σε κατοικημένες περιοχές, σχολεία και δημόσιες υποδομές του Ιράν έχουν προκαλέσει ανυπολόγιστες καταστροφές και τον θάνατο χιλιάδων αμάχων, ανάμεσά τους και πολλών παιδιών – ξεκινώντας από το χτύπημα της πρώτης μέρας, στο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων στην πόλη Μινάμπ με τα 168 νεκρά παιδάκια του.

Ο λαός μας νιώθει τον πόνο του ιρανικού λαού, των λαών του Λιβάνου και της Παλαιστίνης που βρίσκονται κι αυτοί στο στόχαστρο των σιωνιστών γενοκτόνων, και στέκεται αδιαπραγμάτευτα στο πλευρό τους. Η χώρα μας έχει την υποχρέωση να μείνει μακριά από κάθε εμπλοκή σε αυτόν τον άδικο πόλεμο.

Όπως απέδειξε όλη η μέχρι σήμερα διεξαγωγή του πολέμου, οι αμερικανικές και νατοϊκές στρατιωτικές βάσεις στη χώρα μας, και ιδιαίτερα η Βάση της Σούδας, αποτελούν παράγοντα αποσταθεροποίησης και κινδύνου τόσο για την ειρήνη στην περιοχή της Μέσης Ανατολής όσο και για την ίδια την Ελλάδα.

Όσοι και όσες υπογράφουμε αυτό το κείμενο αισθανόμαστε την ανάγκη να συμβάλουμε στη δημιουργία μιας πρωτοβουλίας που θα αγωνιστεί για το κλείσιμο της Βάσης της Σούδας.

Ενώνουμε τις φωνές μας με όλους και όλες που αναγνωρίζουν αυτή την ανάγκη και ξεκινούμε με την υπογραφή πανελλαδικά και όσο γίνεται πιο πλατιά αυτού του κειμένου, που διατυπώνει το συγκεκριμένο αίτημα και στηρίζει την προοπτική διοργάνωσης τριήμερου δράσεων εντός Μαΐου στα Χανιά και στη Σούδα, με κορύφωση μια πανελλαδική πορεία προς τη βάση, με αίτημα το κλείσιμό της».

Να σημειωθεί ότι οι Δημήτρης Στρατούλης και Μαριάνα Τσίχλη γραμματείς της Λαϊκής Ενότητας – Ανυπότακτη Αριστερά έχουν συνυπογράψει, με τον ηγέτη της Γαλλικής Αριστεράς Ζαν Λυκ Μελανσόν και 140 προσωπικότητες, εκλεγμένους εκπροσώπους, πολιτικούς ηγέτες, διανοουμένους, από 27 χώρες σε όλο τον κόσμο μία Έκκληση για την ειρήνη, τον ΟΗΕ και το διεθνές δίκαιο – «Η ειρήνη είναι τώρα!», ενάντια στην στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν και σε άλλες Ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και απειλές σε βάρος ανεξάρτητών χωρών, την οποία διακίνησε με πρωτοβουλία της η Ανυπότακτη Γαλλία. Αυτές και Αυτοί που υπέγραψαν καλούν στη δημιουργία ενός παγκόσμιου δικτύου «Η ειρήνη είναι τώρα!», ώστε να διαδοθεί σε όλους τους λαούς η βούληση για ειρήνη και να συντονιστούν οι δράσεις αντίστασης στη λογική του πολέμου.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
LIFESTYLE

ΕΛΛΑΔΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
LIFESTYLE

MEDIA

ΚΟΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

LIFESTYLE

ΕΛΛΑΔΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

1 / 3