Έκλεισαν οι κάλπες για τη νέα Κεντρική Επιτροπή στο ΠΑΣΟΚ: Την Δευτέρα τα αποτελέσματα 

Οι εργασίες του 4ου Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής έκλεισαν σήμερα με την ψηφοφορία για την εκλογή της νέας Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και των δεκατριών Περιφερειακών Συμβουλίων.

Λίγο μετά το μεσημέρι ψήφισε ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ παράλληλα ολοκληρώθηκαν και οι ομιλίες των συνέδρων.

Η ψηφοφορία ξεκίνησε στις 9 το πρωί και οι κάλπες έκλεισαν λίγο μετά τις 18:30, αντί για τις 18:00 που είχε αρχικά ανακοινωθεί. Οι υποψήφιοι ήταν 506 και όπως αποφασίστηκε στη χθεσινοβραδυνή ψηφοφορία για το Καταστατικό, θα εκλεγούν 271 μέλη.

Τα αποτελέσματα για την εκλογή της Κεντρικής Επιτροπής αναμένονται αύριο, Δευτέρα.

Σημειώνεται πως χθες βράδυ είχαν εγκριθεί ομόφωνα οι Θέσεις, η Πολιτική Διακήρυξη και με μεγάλη πλειοψηφία ορισμένες αλλαγές στο Καταστατικό.

Οι 506 υποψήφιοι:

Αναμένεται η τελική τοποθέτηση Ανδρουλάκη για το κλείσιμο του συνεδρίου.

