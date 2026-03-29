ΚΥΡΙΑΚΗ 29.03.2026 15:09
29.03.2026 13:19

Τσουκαλάς για Μητσοτάκη: Επιχείρησε να αμβλύνει τις αρνητικές εντυπώσεις από τη δίκη των Τεμπών

29.03.2026 13:19
Σφοδρή κριτική στην κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού άσκησε ο Κώστας Τσουκαλάς, αναφέροντας πως «”Η μόνιμη βελτίωση του εισοδήματος” που πέτυχε ο Πρωθυπουργός, είναι η σταθερή απόκλιση από το μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο ζωής».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ επισήμανε τις ανεπάρκειες της κυβέρνησης σε κρίσιμα ζητήματα, όπως η αναποτελεσματικότητα στην εφαρμογή πολιτικών που αφορούν το εισόδημα και η αναβλητικότητα σε κρίσιμα θέματα, όπως η δίκη των Τεμπών, τονίζοντας πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης «επιχείρησε να αμβλύνει τις αλγεινές εντυπώσεις από τις προσβλητικές εικόνες στη δίκη των Τεμπών».

Στη δήλωσή του, ο κ. Τσουκαλάς τονίζει πως παραμένει αναπάντητο το ζήτημα των απειλών που σχετίζονται με το κυβερνητικό σκάνδαλο “Μαξίμου-gate”.

Ολόκληρη η δήλωση Τσουκαλά:

“Η μόνιμη βελτίωση του εισοδήματος” που πέτυχε ο Πρωθυπουργός, είναι η σταθερή απόκλιση από το μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο ζωής.

Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα η Eurostat αποκαθήλωσε το κυβερνητικό αφήγημα κατατάσσοντας την Ελλάδα σε επίπεδο αγοραστικής δύναμης στην τελευταία θέση μαζί με τη Βουλγαρία.

Είναι πραγματικά άξια πανηγυρισμού τέτοια επιτυχία!

Η ανάπτυξη επί διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας δεν διαχέεται δίκαια στη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού.

Με καθυστέρηση ημερών ο Πρωθυπουργός επιχείρησε να αμβλύνει τις αλγεινές εντυπώσεις από τις προσβλητικές εικόνες στη δίκη των Τεμπών, κάνοντας εκ των υστέρων συστάσεις «συντονισμού», ενώ θα έπρεπε η κυβέρνηση να έχει ήδη ζητήσει συγγνώμη για τον συστηματικό εμπαιγμό επί μήνες από τον αρμόδιο υπουργό Δικαιοσύνης ότι όλα είναι πανέτοιμα (!).

Ο κ. Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτηση του δεν βρήκε ούτε δυο λέξεις για να σχολιάσει τις ευθείες απειλές του απόστρατου Ισραηλινού συνταγματάρχη και ιδιοκτήτη της εταιρείας του predator προς τον «Νίξον» του Μαξίμου-gate.

Αναμένουμε με ενδιαφέρον τις απαντήσεις του αυτή την εβδομάδα στη Βουλή στη συζήτηση για το κράτος δικαίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 29.03.2026 15:09
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συναγερμός για το πετρέλαιο: Οι «γίγαντες» της αγοράς κάνουν λόγο για ελλείψεις

ΚΟΣΜΟΣ

Δύο νέες συλλήψεις για την αποτυχημένη επίθεση εναντίον της Bank of America στο Παρίσι

ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Το Ιράν κατέστρεψε αμερικανικό Awacs 300 εκατ. δολ. σε στρατιωτική βάση (Video)

