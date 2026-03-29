Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Κλίμα ενότητας και συμφωνία για «όχι συγκυβέρνηση με ΝΔ» καταστατικές αλλαγές – Μάχη για την κεντρική επιτροπή

Η ανοιχτή σύγκρουση που πολλοί θεωρούσαν δεδομένη στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ αποφεύχθηκε. Και όχι μόνο αυτό: Νίκος Ανδρουλάκης από τη μια και το μέτωπο Χάρη Δούκα και Παύλου Γερουλάνου από την άλλη, έκαναν αμοιβαίες υποχωρήσεις, προκειμένου το ΠΑΣΟΚ να πάει στις εκλογές χωρίς άλλες αναταράξεις, ειδικά εάν οι κάλπες στηθούν σύντομα, όπως αναφέρουν πολλά σενάρια και πληροφορίες.

Η πολυτέλεια μίας μετωπικής κόντρας δεν ήταν τελικά για καμία πλευρά η πρώτη επιλογή.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ελέγχει μεν τους συσχετισμούς στο συνέδριο, αλλά το αίτημα της «απέναντι» πλευράς – Δούκας, Γερουλάνος, Κατρίνης και άλλοι – να υπάρξει σαφές στίγμα και δέσμευση ότι το Κίνημα δεν θα συνεργαστεί με τη ΝΔ μετεκλογικά για κάποια συγκυβέρνηση, αποδείχθηκε ισχυρό. Και παρά τις ενστάσεις και τις επιφυλάξεις της δεξιόστροφης πτέρυγας του ΠΑΣΟΚ (Διαμαντοπούλου, Νίκος Χριστοδουλάκης και άλλοι), η δέσμευση αυτή μπήκε στην πολιτική απόφαση, και με τον καθοριστικό ρόλο του Κώστα Σκανδαλίδη, που διαμόρφωσε το κείμενο – εγκρίθηκε ομόφωνα.

Έτσι, οι Δούκας – Γερουλάνος, αλλά κυρίως ο πρώτος που είχε θέσει ως κυρίαρχο θέμα του συνεδρίου τον αποκλεισμό της μετεκλογικής συνεργασίας με τη ΝΔ, δεν είχαν κάποιο λόγο να καταθέσουν χωριστό κείμενο.

Η πολιτική συμφωνία επισφραγίστηκε και με υποχωρήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη στο μέτωπο των καταστατικών αλλαγών: η προεδρική πτέρυγα απέσυρε τη διάταξη περί διεξαγωγής συνεδρίου πριν από την κάθε φορά εκλογή αρχηγού και τον όρο να διαθέτει κάθε υποψήφιος το 15% των συνέδρων για να μπει στην κούρσα διεκδίκησης της προεδρίας.

Το κλίμα ενότητας που εξέπεμψαν αυτές οι κινήσεις, δεν έδωσαν μόνο μία πολιτική δικαίωση στην εσωκομματική «αντιπολίτευση», που ασκούσε όλο το προηγούμενο διάστημα κριτική σε επιλογές της Χαριλάου.

Αλλά δίνουν και μία ανάσα στον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος μετά την αμφισβήτηση που δέχθηκε για τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, βλέπει να επικρατούν «ήρεμα νερά» στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, την ίδια ώρα που θα έχει και τον έλεγχο της νέας κεντρικής επιτροπής.

Η μάχη σήμερα, τρίτη και τελευταία μέρα του συνεδρίου επικεντρώνεται ακριβώς στην εκλογή της κεντρικής επιτροπής. Η πλευρά του κ. Ανδρουλάκη φιλοδοξεί να εκλέξει αρκετά πάνω από τα μισά μέλη του οργάνου, ώστε να διασφαλίσει πως οποιεσδήποτε αμφισβητήσεις στο μέλλον, θα περνούν από αυτό το «φίλτρο» και θα συναντούν τη συγκεκριμένη «ασπίδα προστασίας» του προέδρου.

