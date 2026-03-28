Χάρης Δούκας: «Δεν πρέπει να συγκυβερνήσουμε σε κανένα σενάριο με τη ΝΔ»

Την ξεκάθαρη θέση ότι «δεν πρέπει να συγκυβερνήσουμε σε κανένα σενάριο με τη ΝΔ» διατύπωσε από το βήμα του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Στην ομιλία του τόνισε ότι «δεν θα πρέπει να συγκυβερνήσουμε σε κανένα σενάριο με τη ΝΔ μετά από τις εκλογές, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, όποιος και αν είναι ο αρχηγός της». Όπως είπε, αυτό αποτελεί «απαράβατο όρο για την πολιτική μας αξιοπιστία», αλλά και προϋπόθεση «για να μεγαλώσουμε εκλογικά» και να αποκτήσει το ΠΑΣΟΚ «προοπτική νίκης». «Δεν θέλουμε να είμαστε συνδιαχειριστές δεξιών επιλογών», υπογράμμισε.

Περιγράφοντας το πολιτικό περιεχόμενο αυτού του «μεγάλου όχι» προς τη ΝΔ, ο δήμαρχος Αθηναίων είπε ότι αυτό συνιστά ταυτόχρονα «μεγάλο ναι στις αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος». Στα σημεία που έθεσε περιλαμβάνονται «καθαρό όχι στον πόλεμο του Τραμπ και των συμμάχων του και καθαρό ναι στην ειρήνη», αλλά και «όχι στην αντικατάσταση του Διεθνούς Δικαίου από το δίκαιο του ισχυρού». Παράλληλα, ζήτησε «τολμηρή φορολόγηση του μεγάλου πλούτου» για να στηριχθούν η δημόσια υγεία και η παιδεία και να μειωθούν οι ανισότητες.

Σημαντικό μέρος της παρέμβασής του αφιέρωσε και στο μοντέλο διακυβέρνησης, ασκώντας κριτική στο «πρωθυπουργικό μοντέλο», το οποίο χαρακτήρισε υπερσυγκεντρωτικό. «Ένας αιρετός μονάρχης έχει ξεπεράσει τα όρια της λειτουργικής αποτελεσματικότητάς του», ανέφερε, προτείνοντας να ανοίξει η συζήτηση για «ενίσχυση του Προέδρου της Δημοκρατίας» και ακόμη και για «άμεση εκλογή του από τον λαό», ώστε να υπάρχει θεσμικό αντίβαρο. Ζήτησε ακόμη διαχωρισμό κυβέρνησης και βουλευτών, λέγοντας ότι «σημαντικό ποσοστό υπουργών να μην είναι βουλευτές», ώστε να σπάσει ο πελατειασμός «εκεί που παράγεται».

Από εκεί και πέρα, ο Χ. Δούκας είπε ότι «πολιτική αλλαγή ζητά ο κόσμος» και ότι αυτό δεν αρκεί απλώς να διακηρύσσεται, αλλά πρέπει να γίνει πράξη. «Πιστεύω βαθιά ότι μπορούμε να νικήσουμε. Σε εμάς ανήκει η ευθύνη να το κάνουμε πράξη», ανέφερε, καλώντας το κόμμα να αναζητήσει μέσα από το Συνέδριο το «πώς θα αντιστρέψουμε το κλίμα και θα μας εμπιστευθεί η κοινωνία».

Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να συμβιβαστεί με τη στασιμότητα ή με μια θέση δεύτερου ρόλου. «Ο αποκλειστικός στόχος είναι να νικήσουμε, να φύγουμε από τη στασιμότητα, γιατί είμαστε ΠΑΣΟΚ και δεν μας επιτρέπεται να βολευόμαστε με μία δεύτερη θέση στις εκλογές», είπε, υπογραμμίζοντας πως το κόμμα έχει «συναίσθηση της ιστορικής του ευθύνης».

Στο ίδιο πλαίσιο, συνέδεσε τον στόχο της νίκης με την ανάγκη θεσμικής και πολιτικής αποκατάστασης, λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να γίνει κυβέρνηση «για την πλήρη διαλεύκανση» των υποθέσεων των υποκλοπών, των Τεμπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και για να οδηγήσει το πολιτικό σύστημα «σε συνταγματική αναθεώρηση». «Αρνούμαι να δεχθώ ότι θα αφήσουμε τον Μητσοτάκη να κυβερνήσει τρίτη φορά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

