Γιώργος Παπανδρέου: «Να μην παρασυρθεί το ΠΑΣΟΚ από τη ρητορική της ΝΔ για σταθερότητα»

Έμμεσο μήνυμα ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεργασίας με τη ΝΔ μετεκλογικά έστειλε ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου μιλώντας στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. . Υπογράμμισε με έμφαση ότι «στις εκλογές που έρχονται η ΝΔ θα μας μιλήσει για σταθερότητα και ασφάλεια. Μην παρασυρθεί κανείς. Αυτή η σταθερότητα – η σταθερότητα της αδικίας – δεν προστατεύει τον πολίτη. Τον αποδυναμώνει. Η αληθινή ασφάλεια δεν μπορεί να βρίσκεται αποκλειστικά στη δύναμη των όπλων – ούτε στον νέο μιλιταρισμό.

Βρίσκεται σε μια κοινωνία που επενδύει στον άνθρωπο, στην νεολαία, στην παιδεία, στη σιγουριά. Ώστε και στις κρίσεις να επιβιώνει, να απαντά δυναμικά και δημιουργικά. Μιλώ για την ασφάλεια δικαιωμάτων, δημοκρατίας και δικαίου. Ούτε είναι η αναζήτηση σωτήρων κάθε τέσσερα χρόνια. Είναι η φωνή του καθενός να ακούγεται δυνατά και ουσιαστικά. Είναι μια κοινωνία αλληλεγγύης και δημοκρατικής συμμετοχής όπου εξαλείφεται ο φόβος για τον διπλανό μας. Είναι η αλληλεγγύη μαζί του, σε κοινό αγώνα».

Ο κ. Παπανδρέου επιτέθηκε με σφοδρότητα εναντίον της κυβέρνησης τονίζοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν επιστρέφει για να διαχειριστεί καλύτερα αυτό που υπάρχει. Επιστρέφει για να αλλάξει τον τρόπο που λειτουργεί η χώρα. Να κάνουμε τη λέξη “Δημοκρατία” ξανά επικίνδυνη για τα κατεστημένα – και λυτρωτική για τους πολλούς».

Ο Γ. Παπανδρέου είπε για την κυβέρνηση ότι «είναι πολύ αποτελεσματική. Στο να φροντίζει τους λίγους. Στο να ικανοποιεί τις απαιτήσεις εκείνων που έχουν πρόσβαση στο πρωθυπουργικό γραφείο που ελέγχει τη ροή του κοινού πλούτου. Στους πολλούς προσφέρει φόβο και αβεβαιότητα. Επιδόματα αντί για δικαιώματα. Αυξήσεις με το σταγονόμετρο – από τα περισσεύματα των δισεκατομμυρίων που χαρίζει σε ημέτερους. Καλλιεργεί έναν νέο ραγιαδισμό: την προσμονή μήπως κάποιο pass ή κάποιο επίδομα πέσει από ψηλά».

Ο πρώην πρωθυπουργός προσέθεσε χαρακτηριστικά: «Τέμπη. ΟΠΕΚΕΠΕ. Υποκλοπές. Συμβουλευτικές αβέρτα για φίλους. Θεσμοί απαξιώνονται. Κράτος δικαίου – έννοια ασύμβατη με τις επιλογές αυτής της κυβέρνησης. Αυτή είναι η “σταθερότητα” που μας προσφέρουν. Σταθερότητα αδικίας. Καμαρώνουν και ως “ευρωπαίοι”. Με τις πολιτικές τους, διαχρονικά, είναι εκείνοι που έχουν απαξιώσει την Ελλάδα και υπονομεύσει τη δύναμη και φωνή μας στην Ευρώπη και διεθνώς. Ρωτήστε την κυρία Κοβέσι».

Ο Γ. Παπανδρέου αναφέρθηκε και στην οικονομική κρίση του 2010, λέγοντας ότι «την κρίση χρεοκοπίας δεν την έφερε το ΠΑΣΟΚ. Την έφεραν τα τεράστια ελλείμματα της ΝΔ. Τα μνημόνια δεν ήταν αποτέλεσμα διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ – ήταν αποτέλεσμα χρόνων κατασπατάλησης και λεηλασίας από την δεξιά. Η αναξιοπιστία της χώρας ήρθε από τις στατιστικές αλχημείες και την αδιαφάνεια που υπηρετούσε για χρόνια η ΝΔ. Και η διαφθορά δεν άνθισε επί ΠΑΣΟΚ. Εμείς φέραμε τη Διαύγεια, την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, τις ανεξάρτητες ελεγκτικέ αρχές, την ψηφιακή διαχείριση. Η διαφθορά άνθισε και ανθίζει επί ΝΔ».

Μάλιστα, άφησε αιχμές κατά της αριστεράς, λέγοντας ότι «στην παραδοσιακή αριστερά το γνώριζαν – και επέλεξαν να το συγκαλύψουν. Ξέπλυναν τη Δεξιά για να χτυπήσουν το ΠΑΣΟΚ. Εύκολος οπορτουνισμός σε βάρος της αλήθειας και τελικά σε βάρος και του λαού. Το τονίζω αυτό – γιατί ναι – θέλουμε την ενότητα των ευρύτερων δημοκρατικών και προοδευτικών δυνάμεων. Όχι όμως στην βάση μιας ψεύτικης ανάγνωσης της ιστορίας. Δεν ζητάμε τη συγγνώμη τους. Ζητάμε κάτι πιο ουσιαστικό: να κατανοήσουμε όλοι τα πραγματικά αίτια. Γιατί σήμερα – αμετανόητη – η ίδια αυταρχική, πελατειακή και ληστρική λογική της δεξιάς ξαναχτυπά. Και ο Ελληνικός λαός ήδη ξαναπληρώνει τον λογαριασμό».

Από εκεί και πέρα, ο Γ. Παπανδρέου παρουσίασε τη «Βίβλο των Προοδευτικών Μεταρρυθμίσεων», ένα πακέτο παρεμβάσεων που κινείται πάνω σε τρεις άξονες:

Ο εθνικός πλούτος και οι επόμενες γενιές (η δημόσια ακίνητη περιουσία παραμένει στο Δημόσιο, το Υπερταμείο μετασχηματίζεται σε αναπτυξιακό θεσμό, το άρθρο 24 περιλαμβάνει το το δικαίωμα των μελλοντικών γενεών σε υγιές, καθαρό, κλιματικά σταθερό περιβάλλον).

Ε υημερία, κοινωνική δικαιοσύνη, κατοικία, ενέργεια (Έκθεση Κοινωνικής Ευημερίας παράλληλα με κάθε Προϋπολογισμό, κατοχύρωση του δικαιώματος στην κατοικία και στην ενέργεια, ενίσχυση του άρθρου 16)

Εμβάθυνση της δημοκρατίας στην ψηφιακή εποχή (μόνιμες κληρωτές συνελεύσεις πολιτών, συμμετοχικοί προϋπολογισμοί, ψηφιακή πλατφόρμα διαβούλευσης για κάθε νομοσχέδιο, συνεταιρισμοί κάθε είδους, κοινωνικές επιχειρήσεις, αυτοδιαχειριζόμενα σχήματα, ενεργειακές κοινότητες πολιτών, απαγόρευση κοινωνικής βαθμολόγησης, μαζικής ψηφιακής επιτήρησης – φακελώματος, αλγοριθμικής στρέβλωσης εκλογικών διαδικασιών μέσω ΤΝ, συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξάρτητη εποπτεία ιδιοκτησίας και χρηματοδότησης, αυστηρά όρια συγκέντρωσης στα ΜΜΕ).

