Κόντρα Σδούκου – Αποστολάκη: «Θύμισε εποχές γερμανοτσολιάδων» – «Επιχειρεί απελπισμένα να αλλάξει την ατζέντα»

Επίθεση στη Μιλένα Αποστολάκη εξαπέλυσε η Αλεξάνδρα Σδούκου μετά την τοποθέτηση της βουλεύτριας του ΠΑΣΟΚ για τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας.

«Η αλήθεια είναι πως το ΠΑΣΟΚ μάς έχει συνηθίσει τελευταία σε τοποθετήσεις “πράσινου ΣΥΡΙΖΑ” αλλά η κυρία Αποστολάκη ξεπέρασε κάθε φαντασία, που θύμισε τις εποχές των “γερμανοτσολιάδων” και της πιο ακραίας τοξικότητας», ανέφερε η εκπρόσωπος επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας.

»Ούτε η λέξη κατάντημα δεν μπορεί να περιγράψει επαρκώς τον κατήφορο που επέλεξε η κυρία Αποστολάκη για να χαρακτηρίσει το 41% των πολιτών, επειδή δεν ψήφισε το κόμμα που θα ήθελε εκείνη. Δυστυχώς όμως γίνεται ακόμα πιο θλιβερό, καθώς αυτή η χυδαιότητα δεν διορθώθηκε από κανέναν στο συνέδριο, ούτε την ηγεσία, ούτε το προεδρείο που δια της ανοχής τους, την υιοθέτησαν», πρόσθεσε.

«Τα όσα είπε η κυρία Αποστολάκη όμως δεν χαρακτηρίζουν τους πολίτες που δεν ψήφισαν το κόμμα που θέλει εκείνη. Χαρακτηρίζουν το ίδιο το κόμμα της που ενώ αυτοαποκαλείται “δημοκρατική παράταξη”, δεν έχει καταδικάσει ακόμα αυτή την αντιδημοκρατική τοποθέτηση», κατέληξε.

«Η ΝΔ επιχειρεί απελπισμένα να αλλάξει την ατζέντα παραχαράσσοντας και διαστρεβλώνοντας»

Η Μιλένα Αποστολάκη απάντησε άμεσα στην Αλεξάνδρα Σδούκου, τονίζοντας πως δεν είναι πελάτες οι ψηφοφόροι που επέλεξαν να στηρίξουν τη ΝΔ στις εκλογές αλλά «οι στρατιές των ημετέρων με τις απευθείας αναθέσεις, τα καρτελ και τα ολιγοπώλια που θησαυρίζουν».

«Πανικόβλητη η κυβερνητική προπαγάνδα από την κοινωνική και ηθική απομόνωση που υφίσταται, από τη σωρεία των σκανδάλων και τις άμεσες εκβιαστικές βολές του καταδικασμένου προμηθευτή του Predator Ταλ Ντίλιαν, επιχειρεί απελπισμένα να αλλάξει την ατζέντα παραχαράσσοντας και διαστρεβλώνοντας. Γνωρίζει καλά η κυβέρνηση ποιοι είναι οι πελάτες, διότι τους εξυπηρετεί ανερυθρίαστα», ανέφερε στη δήλωσή της.

«Δεν είναι ασφαλώς οι πολίτες που επέλεξαν να ψηφίσουν ΝΔ πελάτες. Είναι οι στρατιές των ημετέρων με τις απευθείας αναθέσεις πελάτες. Είναι τα καρτελ και τα ολιγοπώλια που θησαυρίζουν πελάτες. Και απέναντι σε αυτούς τους πελάτες της δεξιάς, για το ΠΑΣΟΚ υπάρχουν οι πολίτες της πατρίδας. Γι’ αυτούς τους πολίτες είμαστε εδώ», διαμήνυσε.

Τσουκαλάς για Μητσοτάκη: Επιχείρησε να αμβλύνει τις αρνητικές εντυπώσεις από τη δίκη των Τεμπών

4ο συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Τη νέα Κεντρική Επιτροπή εκλέγουν οι σύνεδροι, 506 υποψήφιοι για 271 θέσεις (Λίστα)

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Κλίμα ενότητας και συμφωνία για «όχι συγκυβέρνηση με ΝΔ» καταστατικές αλλαγές – Μάχη για την κεντρική επιτροπή



