Πρόωρες εκλογές: Πώς και γιατί επέστρεψαν τα σενάρια για κάλπες – Υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ και πόλεμος 

Την ώρα που τα σενάρια για πρόωρες εκλογές φουντώνουν καθώς στελέχη του κυβερνώντος κόμματος θεωρούν ότι τώρα είναι η ευκαιρία που χρειάζεται η ΝΔ για να πάρει ένα ασφαλές προβάδισμα στην εκλογική διαδικασία ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται να ζητά από τους συνεργάτες του να κλείσουν κάθε συζήτηση γι αυτό το θέμα.

«Οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Ο Πρωθυπουργός δεν ακούει καν τέτοιες εισηγήσεις» τόνισε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ενώ απέρριψε τα σενάρια που θέλουν πρόωρες κάλπες καθώς υπάρχει δημοκοπική αύξηση της ΝΔ. «Επειδή ανεβαίνεις δημοσκοπικά, λόγω του ότι ο κόσμος στα δύσκολα καταλαβαίνει τα σοβαρά ποια είναι, εσύ να το εκμεταλλευτείς για να κάνεις οκτώ μήνες, δέκα μήνες, έναν χρόνο νωρίτερα εκλογές. Αυτό το πράγμα, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, δεν είναι Κυριάκος Μητσοτάκης και θα το πω κιόλας, δεν είναι Νέα Δημοκρατία» τόνισε χαρακτηριστικά.

Τις τελευταίες ώρες μάλιστα στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου διευκρινίζουν ότι παρά τα όσα λέγονται και γράφονται στον τύπο ο πρωθυπουργός έχει πάρει απόφαση να εξαντλήσει την τετραετία στήνοντας κάλπες την άνοιξη του 2027.

Σε αυτό το αφήγημα έχει ως βασικό υποστηρικτή του και τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη ο οποίος πιστεύει η Ευρώπη θα αναγκαστεί να αντιδράσει στις απρόβλεπτες εξελίξεις που μπορεί να φέρει ο πόλεμος στην οικονομία.

Το πρόβλημα «υποκλοπές» και ο Ντίλιαν

Φυσικά υπάρχουν και εκείνοι που θεωρούν ότι το μοναδικό θέμα που μπορεί να φέρει πολιτικές εξελίξεις στην χώρα είναι το θέμα των υποκλοπών από την στιγμή που ο βασικός πρωταγωνιστής της ιστορίας ο Ταλ Ντίλιαν απειλεί να δημοσιοποιήσει αποδείξεις -μειλ και μηνύματα – που αφορούν το θέμα εμπλέκοντας στελέχη που έχουν σχέση με την κυβέρνηση.

Πέρα όμως από αυτό το θέμα ακόμα και κορυφαίοι υπουργοί υποστηρίζουν ότι οι εκλογές έπρεπε να έχουν γίνει …χθες. Γνωρίζοντας όμως ότι ο πρωθυπουργός είναι αρνητικός σε αυτό το σενάριο αποφεύγουν να μπουν σε μία τέτοια συζήτηση μαζί του παρά το γεγονός ότι στις κατ ιδίαν συζητήσεις τους, λένε ότι τόσο οι δημοσκοπήσεις όσο και το διεθνές οικονομικό περιβάλλον δείχνουν ξεκάθαρα κάλπες.

Οι ίδιοι άνθρωποι επισημαίνουν ότι κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα το πως θα είναι η κατάσταση στην χώρα σε έξι μήνες από την στιγμή που δεν γνωρίζουν τις συνέπειες του πολέμου. Φοβούνται μάλιστα ότι η ακρίβεια -που ήδη υπάρχει στην χώρας μας- θα φέρει σοβαρές αντιδράσεις στην κοινωνία. Με δεδομένο μάλιστα ότι ακόμα και αν τελειώσει σήμερα ο πόλεμος θα χρειαστούν τουλάχιστον έξι μήνες για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση , θεωρούν ότι η ΝΔ χάνει μία μεγάλη ευκαιρία για να κερδίσει και μάλιστα με αυτοδυναμία .

Αν μάλιστα η Ευρώπη αργήσει να πάρει μέτρα για την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής – για να έχουν έτσι τα κράτη – μέλη δημοσιονομική ευελιξία για να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις – τότε είναι σίγουρο ότι η κυβέρνηση θα αναγκαστεί να χρησιμοποιήσει τα χρήματα που έχει για την ΔΕΘ μικραίνοντας τις παροχές που έχει προγραμματίσει για να εξαγγείλει ο πρωθυπουργός.

Η νέα δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ

Ωστόσο πολλοί εκτός από τα θέματα της οικονομίας φοβούνται και τις εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ -που όπως λέγεται έρχεται και νέα δικογραφία που περιλαμβάνει ονόματα στελεχών της ΝΔ- , αλλά και την δίκη των Τεμπών και τις αποκαλύψεις που μπορεί να προκύψουν εκεί. Η καθημερινή ενασχόληση με ένα θέμα το οποίο αφορά άμεσα την κυβέρνηση και τα στελέχη της μπορεί να δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στο κυβερνών κόμμα.

Πάντως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εμφανίστηκε να μιλά για αυτοδυναμία λέγοντας ότι «είναι ο στρατηγικός στόχος της Κυβέρνησης και της ΝΔ και είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι θα τον πετύχουμε γιατί πρώτον μέχρι τώρα είμαστε οι μόνοι οι οποίοι δίνουμε συγκεκριμένες απαντήσεις στα πολύ λογικά και επίμονα ερωτήματα της κοινωνίας και οι υπόλοιποι απλά «πετάνε χαρταετό» αν μου επιτρέπετε την έκφραση με ακοστολόγητες υποσχέσεις».

Ψάχνουν υποψήφιους βουλευτές

Εν τω μεταξύ, ενώ επίσημα η κυβέρνηση εμφανίζεται να διαψεύδει τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών παρασκηνιακά έχει ξεκινήσει το face control για τους υποψήφιους βουλευτές καθώς τα στελέχη της Πειραιώς και του Μαξίμου δεν θέλουν πρόσωπα με βεβαρημένο παρελθόν. Το γεγονός αυτό προφανώς πυροδοτεί τις συζητήσεις των πρόωρων εκλογών παρά το γεγονός ότι το Μέγαρο Μαξίμου διαψεύδει τα σενάρια.

Διαβάστε επίσης:

Κουτσούμπας: «Η άρχουσα τάξη έχει χωθεί για τα καλά στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στη Μέση Ανατολή»

Έκλεισαν οι κάλπες για τη νέα Κεντρική Επιτροπή στο ΠΑΣΟΚ: Την Δευτέρα τα αποτελέσματα

Κόντρα Σδούκου – Αποστολάκη: «Θύμισε εποχές γερμανοτσολιάδων» – «Επιχειρεί απελπισμένα να αλλάξει την ατζέντα»