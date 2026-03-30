Νέα Αριστερά: Η ανταλλαγή αιχμών Χαρίτση-Σακελλαρίδη στην Κεντρική Επιτροπή – Αλλαγή σελίδας με δύσκολη «συγκατοίκηση» 

Ιδιαιτέρως βαρύ καταγράφεται το κλίμα στη Νέα Αριστερά, μετά την παραίτηση Χαρίτση από την προεδρία του κόμματος δίνοντας την αίσθηση, ότι η «συγκατοίκηση» πλειοψηφίας και μειοψηφίας -για όσο διαρκέσει – θα είναι δύσκολη.

Το κλίμα αυτό αποτυπώθηκε και στην Κεντρική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε χθες προκειμένου να επισφραγιστεί και στο ευρύ καθοδηγητικό όργανο η απόφαση αποχώρησης του Χαρίτση από την ηγεσία και η προσωρινή ανάληψη καθηκόντων προέδρου από τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη.

Σακελλαρίδης και Χαρίτσης στις τοποθετήσεις τους αντάλλαξαν αιχμές σε σχέση με τη μέχρι σήμερα γραμμή του κόμματος.

Απέναντι στην εισήγηση Σακελλαρίδη σύμφωνα με την οποία το προηγούμενο διάστημα «σπαταλήθηκε πολιτικός χρόνος» με τη γραμμή του Λαϊκού Μετώπου, ότι «θόλωσε το πολιτικό στίγμα» και ότι διαμορφώθηκε «η εικόνα ενός κόμματος με ημερομηνία λήξης», ο Αλέξης Χαρίτσης αντέτεινε πως στην πραγματικότητα η γραμμή αυτή είχε συμφωνηθεί στο ιδρυτικό συνέδριο, ωστόσο στη συνέχεια υπήρξε προσπάθεια «επανερμηνείας» και προσαρμογής της από την πλειοψηφία, μέσα από της αποφάσεις του Πολιτικού Gραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής.

Επιπλέον ο Αλέξης Χαρίτσης υποστήριξε ότι η γραμμή του Λαϊκού Μετώπου αν και δεν αμφισβητήθηκε ευθέως και ρητά, αντιμετωπίστηκε με καχυποψία και υπονομεύτηκε από την σημερινή πλειοψηφία, επομένως στην πράξη δεν υλοποιήθηκε άρα δεν μπορεί να κατηγορείται για την σημερινή κατάσταση του κόμματος, για την οποία υπονόησε ότι ευθύνονται πολιτικά και οργανωτικά προβλήματα.

«Φεύγω από την προεδρία του κόμματος με την συνείδησή μου καθαρή ότι έδωσα όλες μου τις δυνάμεις – κι ακόμα παραπάνω! – στο εγχείρημα της Νέας Αριστεράς» κατέληξε ο Αλέξης Χαρίτσης.

«Ο “καρτερικός” ΣΥΡΙΖΑ και το προσωποπαγές κόμμα Τσίπρα»

Στην εισήγησή του – στην οποία απαντά ο Χαρίτσης – ο Γραμματέας της ΚΕ και εκτελών χρέη προέδρου του κόμματος Γαβριήλ Σακελλαρίδης σημειώνει μεταξύ άλλων τα εξής:

«Η Νέα Αριστερά μέσα από την γραμμή της δημιουργίας ενός “προοδευτικού πόλου” σπατάλησε πολύτιμο πολιτικό χρόνο και κεφάλαιο, θόλωσε το πολιτικό της στίγμα και κυρίως έδωσε την εντύπωση ενός κόμματος με ημερομηνία λήξης, πριν από τις επικείμενες εθνικές εκλογές. Η διολίσθηση της πολιτικής γραμμής του Ιδρυτικού Συνεδρίου, από ένα λαϊκό μέτωπο με συγκεκριμένες προϋποθέσεις και ισχυρή παρουσία της Αριστεράς, κατέληξε στην εκφώνηση για διαμόρφωση “ενιαίων προοδευτικών ψηφοδελτίων” με “μίνιμουμ πρόγραμμα”, που θα απευθύνεται σε όσους είναι πρόθυμοι να συμμετέχουν.

Από την μία υπήρξε ένα αντικειμενικό πρόβλημα στην γραμμή αυτή. Η έλλειψη ρεαλισμού υλοποίησης ενός τέτοιου σχεδίου με όρους -ακόμη και στοιχειώδους- αριστερού προγράμματος, αφού το ΠΑΣΟΚ έχει υιοθετήσει την πιο δεξιά παράδοση της σοσιαλδημοκρατίας, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ αναμένει καρτερικά το κάλεσμα του Α. Τσίπρα, υπό οποιουσδήποτε όρους.

Από την άλλη, η γραμμή εμπέδωσε μία αίσθηση ρευστοποίησης του κόμματος μας, ενώ ταυτόχρονα περιόρισε αισθητά τις προοπτικές μας στο αριστερό ακροατήριο και τη νεολαία, αφού αποδυνάμωσε σημαντικά την επαφή μας με αυτά τα κοινά».

Σε ό,τι αφορά το υπό ίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα – με το οποίο Χαρίτσης και 8 ακόμα βουλευτές επιθυμούν τη συνεργασία – ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης το «κατακεραυνώνει»:

«Το κυοφορούμενο κόμμα του Α. Τσίπρα αποτελεί τον “ελέφαντα στο δωμάτιο” για τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Οι διαρκείς μετατοπίσεις του και η συνειδητή επιλογή του πρώην Πρωθυπουργού και ιστορικού ηγέτη της Αριστεράς να απομακρυνθεί από τις αριστερές παραδόσεις είναι καταφανής. Η συγκρότηση ενός προσωποπαγούς πολιτικού κόμματος και η επιτηδευμένη υποτίμηση των κομμάτων της Αριστεράς δείχνει την αντίληψή του για την πολιτική. Η κρίση απαξίωσης της Αριστεράς, που ταλανίζει σήμερα τον πολιτικό μας χώρο, έχει τις ρίζες της στις επιλογές του Α. Τσίπρα. Η δεξιά του μετατόπιση, η συγκόλληση ετερόκλητων συμμάχων και η απροθυμία του να συγκρουστεί με τα συμφέροντα δείχνουν και τις πολιτικές του επιλογές».

