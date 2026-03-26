Βολές Σακελλαρίδη κατά Τσίπρα: Είναι η αφετηρία της κρίσης αξιοπιστίας της Αριστεράς

Ευθείες βολές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης αποκαλώντας τον αφετηρία της κρίσης αξιοπιστίας της Aριστεράς.

«Το πρόβλημα είναι κατ’ εμέ ότι ο κ. Τσίπρας είναι ικανός να πει και αριστερά και δεξιά πράγματα ανάλογα με το ακροατήριο και ανάλογα με τη συνθήκη», είπε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ραδιοφωνικό σταθμό «Αθήνα 9,84».

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, που μετά την παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση ανέλαβε καθήκοντα προσωρινού προέδρου της Νέας Αριστεράς, επέμεινε ότι το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη θέσεων ή προγραμματικών επεξεργασιών, αλλά η κατάρρευση της πολιτικής αξιοπιστίας. «Ο κόσμος έχει κατεβάσει τα ρολά», είπε χαρακτηριστικά, δίνοντας το στίγμα μιας ανάλυσης που αποδίδει την απομάκρυνση των πολιτών όχι τόσο σε προγραμματικό κενό, όσο στη δυσπιστία απέναντι στους φορείς που καλούνται να εκφράσουν αυτές τις θέσεις.

Ποινικές ευθύνες ακόμα στον Πρωθυπουργό για τις υποκλοπές

Ο προσωρινός Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς εξαπέλυσε επίθεση κατά της κυβέρνησης για την υπόθεση των υποκλοπών, λέγοντας ότι υπάρχουν «ξεκάθαρα ποινικές ευθύνες που πρέπει να αναζητηθούν ακόμη και στο πρόσωπο του πρωθυπουργού. Τόνισε ότι η υπόθεση αυτή δεν αφορά μόνο ένα μεμονωμένο πολιτικό επεισόδιο, αλλά αγγίζει τον πυρήνα της λειτουργίας του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας.

Φιλοδώρημα η αύξηση του κατώτατου μισθού

Επιτέθηκε και στην κυβέρνηση με αφορμή την ανακοίνωση του Κυριάκου Μητσοτάκη για αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ μικτά, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «αυξήσεις-φιλοδωρήματα» που δεν επαρκούν για να καλύψουν το αυξημένο κόστος ζωής. Επικαλέστηκε δε, τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat για το κατά κεφαλήν εισόδημα σε μονάδες αγοραστικής δύναμης, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα παραμένει στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τη φτώχεια και την κοινωνική αποστέρηση, για να υποστηρίξει ότι η εικόνα της οικονομίας που προβάλλει η κυβέρνηση απέχει από την καθημερινή εμπειρία των νοικοκυριών.

Μίλησε για συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να προστατεύει «τα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιρειών» αντί να παρεμβαίνει αποφασιστικά υπέρ των καταναλωτών. Όπως υποστήριξε, η κυβερνητική πολιτική περιορίζεται σε πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, χωρίς να θίγει τον μηχανισμό μέσω του οποίου η αύξηση του κόστους εισαγωγής μετακυλίεται στην τελική τιμή. Προειδοποίησε δε ότι, με φόντο τις διεθνείς εξελίξεις και την πίεση στις αγορές ενέργειας, δεν μπορεί να αποκλειστεί ένα νέο πληθωριστικό κύμα, με συνέπειες στο κόστος στέγασης, στα επιτόκια και συνολικά στην οικονομική ασφυξία των νοικοκυριών.

Με σαφές διακριτό στίγμα η Νέα Αριστερά

Για τη φορολογική πολιτική είπε ότι η κυβέρνηση αξιοποιεί την ακρίβεια για να ενισχύει τα δημόσια έσοδα μέσω των έμμεσων φόρων και στη συνέχεια να επιστρέφει ένα περιορισμένο μέρος αυτών των εσόδων ως κοινωνική ενίσχυση. «Οι έμμεσοι φόροι είναι κοινωνικά άδικοι», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι επιβαρύνουν με τον ίδιο τρόπο άνισα κοινωνικά στρώματα και συντηρούν, κατά την άποψή του, ένα μοντέλο αναδιανομής υπέρ των ισχυρών.

Για την επόμενη ημέρα στη Νέα Αριστερά, είπε ότι πρέπει να έχει σαφές διακριτό στίγμα, χωρίς θολές αναφορές σε έναν γενικό «προοδευτικό πόλο» και χωρίς μεσοβέζικες τοποθετήσεις. Η απάντηση, κατά τον ίδιο, στην ιδεολογική και πολιτική ηγεμονία της Δεξιάς δεν μπορεί να προκύψει από αθροιστικές συγκολλήσεις χωρίς ταυτότητα, αλλά από μια ουσιαστική επανασύνδεση με την κοινωνία, τα κοινωνικά κινήματα και έναν κόσμο που «πίστεψε στην Αριστερά, αλλά απογοητεύτηκε τα προηγούμενα χρόνια».

