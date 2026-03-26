Σφοδρή κριτική από την αντιπολίτευση για τον κατώτατο μισθό – Για «ανεπαρκή αύξηση» κάνουν λόγο τα κόμματα

Έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης προκάλεσαν οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την αύξηση του κατώτατου μισθού, καθώς όπως λένε, δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των νοικοκυριών.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η νέα αύξηση δεν περιορίζεται στον κατώτατο μισθό, αλλά επηρεάζει ανοδικά και τις τριετίες, τα μισθολογικά κλιμάκια στο Δημόσιο και τα επιδόματα. Στόχος της κυβέρνησης για το 2027 είναι ο μέσος μισθός να φτάσει τα 1.500 ευρώ, ενώ ο βασικός μισθός θα διαμορφωθεί στα 950 ευρώ.

ΠΑΣΟΚ: Ανεπαρκής και κατώτερη των περιστάσεων η αύξηση του κατώτατου μισθού

«Η σημερινή ανακοίνωση του πρωθυπουργού για την αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 40 ευρώ μικτά (28 – 35 ευρώ καθαρά) επιβεβαιώνει, για ακόμη μία φορά, την αποτυχία της πολιτικής της κυβέρνησης της ΝΔ», υποστηρίζει σε δήλωσή του ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής για τον κατώτατο μισθό, Παύλος Χρηστίδης.

Ο κ. Χρηστίδης αναφέρει ότι πρόκειται για την κυβέρνηση «που ‘κατόρθωσε’ να φέρει τη χώρα μας στην τελευταία θέση στην ΕΕ, ως προς την αγοραστική δύναμη, μαζί με τη Βουλγαρία», που «έχει ‘κατορθώσει’ να φέρει την Ελλάδα στη δεύτερη χειρότερη θέση στην ΕΕ ως προς το μέσο μισθό, με ετήσιες αποδοχές κάτω από 18.000 ευρώ», την κυβέρνηση -συνεχίζει- «του 13ωρου ακόμη και σε βαριές και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας». Προσθέτει ότι «την ίδια ώρα, οι υποαμειβόμενοι εργαζόμενοι της χώρας μας είναι πρωταθλητές σε ώρες απασχόλησης και η καθημερινότητα της ελληνικής κοινωνίας επιδεινώνεται συνεχώς». Σημειώνει ότι «το κόστος στέγασης αυξήθηκε κατά 28% την τελευταία πενταετία, ένας στους τέσσερις Έλληνες κινδυνεύει από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό, ένας στους πέντε δεν μπορεί να κρατήσει επαρκώς ζεστό το σπίτι του τον χειμώνα, ενώ το 11,3% στερείται ένα κανονικό γεύμα με κρέας ή ισοδύναμη θρεπτική επιλογή».

Ο αρμόδιος τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι «σε αυτό το περιβάλλον, η αύξηση του κατώτατου μισθού είναι ανεπαρκής και κατώτερη των περιστάσεων».

Αναφέρει ότι «πολιτική αλλαγή σημαίνει ελεύθερες διαπραγματεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους και προσδιορισμός του κατώτατου μισθού μέσα από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας» και επίσης σημαίνει «δίκαιη ανάπτυξη που οδηγεί σε μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και ευκαιρίες για όλους».

ΚΚΕ: Η κυβέρνηση της ΝΔ ανακοίνωσε άλλη μια αύξηση κοροϊδία στον κατώτατο μισθό

Το ΚΚΕ, από την πλευρά του, δήλωσε ότι «όπως ήταν αναμενόμενο, η κυβέρνηση της ΝΔ ανακοίνωσε για άλλη μια χρονιά μια αύξηση κοροϊδία στον κατώτατο μισθό, που καταδικάζει εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους να τα βγάζουν πέρα με 771,67 ευρώ καθαρό μισθό τον μήνα και μάλιστα σε συνθήκες που η ακρίβεια καλπάζει, εξαιτίας και των επιπτώσεων του ιμπεριαλιστικού πολέμου, και έχει εξανεμίσει κι αυτή τη μικρή αύξηση πριν ακόμα ανακοινωθεί».

Έπειτα πρόσθεσε ότι «δεν περίμενε κανείς τίποτα διαφορετικό από μια κυβέρνηση που πριν λίγες ημέρες, αντί να ανακοινώσει μέτρα ανακούφισης του λαού από την ακρίβεια και τη φοροληστεία, ανακοίνωσε μέτρα στήριξης και διεύρυνσης της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων».

«Τα επιχειρήματα της κυβέρνησης, ότι αυτή η αύξηση θα συμπαρασύρει και διάφορα επιδόματα, είναι τουλάχιστον προκλητικά, αφού κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει ότι το επίδομα ανεργίας μετά βίας το παίρνουν μόλις το 13% των ανέργων, ενώ η κυβέρνηση με νόμο έχει “κλέψει” τις τριετίες από το 2012 έως το 2023. Έτσι ένας εργαζόμενος, με 14 χρόνια προϋπηρεσία, δεν παίρνει καμία αύξηση πλην αυτής που ανακοινώθηκε.

Επιπλέον η ανακοίνωση για τον κατώτατο μισθό αποκαλύπτει και τα ψέματα της κυβέρνησης για την “Κοινωνική Συμφωνία” της ντροπής που υπέγραψε με τους εργοδότες και τον ελεγχόμενο για οικονομικά σκάνδαλα πρόεδρο της ΓΣΕΕ. Επιβεβαιώνεται η προειδοποίηση του ΚΚΕ, ότι στήνεται ένας μηχανισμός με ανάθεση ρόλου στους εργατοπατέρες της ΓΣΕΕ για να συρθούν οι κλαδικοί μισθοί προς τα κάτω, στο ύψος του κατώτατου. Τώρα αποκαλύπτεται ότι η περιβόητη αύξηση 25% στον κατώτερο κλαδικό μικτό μισθό του επισιτισμού δεν ήταν παρά μια διαφορά μόλις 10 ευρώ από τον γενικό κατώτερο μικτό μισθό. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι παρά τις ονομαστικές αυξήσεις των τελευταίων ετών στον κατώτερο μισθό, ο μέσος ονομαστικός μισθός του 2025 παραμένει μικρότερος κατά 4% σε σχέση με τον αντίστοιχο του 2011, ενώ σε πραγματικές- αποπληθωρισμένες τιμές η μείωση αυτή φτάνει το 19%!» επισημαίνει η ανακοίνωση του ΚΚΕ και τονίζει καταλήγοντας:

«Μόνο η ενίσχυση της δράσης του εργατικού κινήματος, ο οργανωμένος λαός, μπορούν να ανατρέψουν την πολιτική του πολέμου και της φτώχειας. Να απορρίψουν τα καλέσματα υποταγής και συμβιβασμού με τις θυσίες που απαιτεί το κεφάλαιο για να προχωρήσουν οι στόχοι της πολεμικής οικονομίας και η ενίσχυση των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων. Να απαιτήσουν μεγάλες αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, μείωση του σταθερού ημερήσιου εργάσιμου χρόνου σε 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο, άμεσα και ουσιαστικά μέτρα ενάντια στην ακρίβεια, ώστε να ανοίξει ο δρόμος της πραγματικής ευημερίας για τους εργαζόμενους».

Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης κοροϊδεύει την κοινωνία με αυξήσεις-απάτη

Σε ανακοίνωσή της, η Νέα Αριστερά σχολίασε ότι ο «κ. Μητσοτάκης κοροϊδεύει την κοινωνία με αυξήσεις-απάτη». Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι η «αύξηση» του κατώτατου μισθού που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης είναι στην πραγματικότητα μια λογιστική απάτη. Από τα περίπου 40 ευρώ μεικτά, στην τσέπη των εργαζομένων μένουν μόλις 27-30 ευρώ καθαρά. Δηλαδή 0,92 ευρώ τη μέρα. Ούτε μισό λίτρο βενζίνης».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι «και όλα αυτά την ώρα που η ακρίβεια σε καύσιμα, ενέργεια και βασικά αγαθά πιέζει ασφυκτικά τα νοικοκυριά, ενώ το αυξημένο μεταφορικό κόστος προμηνύει νέο κύμα ανατιμήσεων. Να υπενθυμίσουμε ότι η ίδια η Κριστίν Λαγκάρντ (η γνωστή) προειδοποιεί ότι οι επιπτώσεις στην ενέργεια δεν έχουν ακόμη φανεί πλήρως. Τα δύσκολα είναι μπροστά και επίσημα από τα πλέον φιλελεύθερα χείλη. Και σε αυτό το περιβάλλον, η κυβέρνηση δίνει ψίχουλα και τα παρουσιάζει ως στήριξη, διατηρώντας τον κατώτατο μισθό κάτω από τα 800 ευρώ καθαρά, περίπου στα 771,6 ευρώ».

«Το πρόβλημα όμως είναι βαθύτερο: Χωρίς συλλογικές συμβάσεις, χωρίς πραγματικές αυξήσεις και με πολιτικές που κρατούν τους μισθούς χαμηλά, η κοινωνία οδηγείται σε διαρκή φτωχοποίηση. Ο κ. Μητσοτάκης κάνει την κρίση ευκαιρία και δίνει μικρότερη αύξηση από αυτή που ο ίδιος προανήγγειλε. Η Νέα Αριστερά απαιτεί πραγματικές αυξήσεις μισθών, επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων και ουσιαστική στήριξη της εργασίας. Γιατί κανείς και καμία δεν ζει καλύτερα με 0,92 ευρώ παραπάνω τη μέρα», συμπλήρωσε.

