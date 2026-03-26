ΠΕΜΠΤΗ 26.03.2026 14:19
Νέα Αριστερά: «Ο Μητσοτάκης κοροϊδεύει την κοινωνία με αυξήσεις-απάτη, δίνει… 0,92 ευρώ τη μέρα»

«Η “αύξηση” του κατώτατου μισθού που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης είναι στην πραγματικότητα μια λογιστική απάτη», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Από τα περίπου 40 ευρώ μεικτά, στην τσέπη των εργαζομένων μένουν μόλις 27-30 ευρώ καθαρά. Δηλαδή 0,92 ευρώ τη μέρα. Ούτε μισό λίτρο βενζίνης. Και όλα αυτά την ώρα που η ακρίβεια σε καύσιμα, ενέργεια και βασικά αγαθά πιέζει ασφυκτικά τα νοικοκυριά, ενώ το αυξημένο μεταφορικό κόστος προμηνύει νέο κύμα ανατιμήσεων», σημειώνει, υπενθυμίζοντας πως «η ίδια η Κριστίν Λαγκάρντ (η γνωστή) προειδοποιεί ότι οι επιπτώσεις στην ενέργεια δεν έχουν ακόμη φανεί πλήρως».

«Τα δύσκολα είναι μπροστά και επίσημα από τα πλέον φιλελεύθερα χείλη. Και σε αυτό το περιβάλλον, η κυβέρνηση δίνει ψίχουλα και τα παρουσιάζει ως στήριξη, διατηρώντας τον κατώτατο μισθό κάτω από τα 800 ευρώ καθαρά, περίπου στα 771,6 ευρώ», σχολιάζει η Νέα Αριστερά και τονίζει:

«Το πρόβλημα όμως είναι βαθύτερο: χωρίς συλλογικές συμβάσεις, χωρίς πραγματικές αυξήσεις και με πολιτικές που κρατούν τους μισθούς χαμηλά, η κοινωνία οδηγείται σε διαρκή φτωχοποίηση. Ο κ. Μητσοτάκης κάνει την κρίση ευκαιρία και δίνει μικρότερη αύξηση από αυτή που ο ίδιος προανήγγειλε».

«Η Νέα Αριστερά απαιτεί πραγματικές αυξήσεις μισθών, επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων και ουσιαστική στήριξη της εργασίας. Γιατί κανείς και καμία δεν ζει καλύτερα με 0,92 ευρώ παραπάνω τη μέρα», καταλήγει.

