ΠΕΜΠΤΗ 26.03.2026 14:20
26.03.2026 11:25

Μητσοτάκης στο Υπουργικό: Στα 920 ευρώ ο κατώτατος μισθός – 41,5% η σωρευτική αύξηση από το 2019

Στα 920 ευρώ μεικτά διαμορφώνεται ο κατώτατος μισθός από 1ης Απριλίου – από 880 πέρσι – όπως ανακοίνωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά την εισήγησή του ο πρωθυπουργός τόνισε ότι πλέον υπάρχει μηνιαία αύξηση 40 ευρώ σε σχέση με πέρυσι και ότι η αύξηση αυτή αποτελεί σχεδόν μισό μισθό ετησίως. Επισήμανε, δε, ότι πρόκειται για την έκτη κατά σειρά αύξηση του κατώτατου μισθού και ότι η σωρευτική αύξησή του από το 2019 φθάνει το 41,5% ή πάνω από 3.780 ευρώ το χρόνο.

Ο Κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι η νέα ενίσχυση δεν αφορά μόνο τον κατώτατο μισθό, αλλά συμπαρασύρει ανοδικά τριετίες, κλιμάκια στο Δημόσιο και επιδόματα και επανέλαβε ότι στόχος για το 2027 παραμένει ο μέσος μισθός να διαμορφωθεί στα 1.500 ευρώ και ο κατώτατος μισθός στα 950 ευρώ, τονίζοντας ότι στην Ελλάδα οι αυξήσεις και οι φοροελαφρύνσεις θα είναι μόνιμες και επαναλαμβανόμενες.

Από εκεί και πέρα, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα μέτρα που ήδη έλαβε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των συνεπειών του πολέμου, ενώ υπογράμμισε ότι «σε μια τόσο σύνθετη συγκυρία την εθνική ισχύ που εκπέμπεται και πέραν των συνόρων μας οφείλει να την σφυρηλατεί η εσωτερική σταθερότητα και ενότητα. Η δύναμη να ξεχωρίζουμε τα μεγάλα και τα σοβαρά ενός κόσμου που αλλάζει, από τα μικρά και ασήμαντα του κομματικού μας μικρόκοσμου».

Οι επίσημες ανακοινώσεις για το νέο ύψος του κατώτατου μισθού θα γίνουν στις 3 το μεσημέρι από τους συναρμόδιους υπουργούς.

Διαβάστε επίσης

Χάρης Δούκας: «Το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ να στείλει μήνυμα ”καμία συγκυβέρνηση με τη ΝΔ”» (video)

Δίκη για τα Τέμπη: Στο πλευρό του Φλωρίδη ο Γεωργιάδης – Αν αλλάξει η αίθουσα, η δίκη θα αρχίσει σε δύο χρόνια

ΣΥΡΙΖΑ-ΝεΑρ: «Διαλυτική» η αναμονή για Τσίπρα

ΥΓΕΙΑ

Άδωνις Γεωργιάδης: «Η Ελλάδα έχει λιγότερες ελλείψεις σε φάρμακα σε σύγκριση με τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες»

ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Τέσσερα σενάρια αν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις – Το Πεντάγωνο σχεδιάζει ακόμα και χερσαίες επιθέσεις στο Ιράν

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Εδώ ο κόσμος χάνεται κι ο Χατζηδάκης μιλάει για το εάν θα έβαζε… μαλλιά

ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Έστησαν καντίνα με σουβλάκια για τους ναυτικούς του αεροπλανοφόρου Gerald Ford και πουλάνε το πιτόγυρο… 17 ευρώ

LIFESTYLE

Η Ριάνα για την ένοπλη επίθεση στο σπίτι της – «Σωθήκαμε τελευταία στιγμή»

LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Έξαλλος για τη στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα - «Βλέπει όλος ο πλανήτης κι ένας δεν έβαψε τις γραμμές»

ΚΟΣΜΟΣ

Οι μαρτυρίες θυμάτων του Επστάιν στο BBC: «Του άρεσε να βλέπει τον φόβο στα μάτια μας» – Τι είπαν για Κέβιν Σπέισι και Μπιλ Κλίντον

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Σαλάχ με τη Λίβερπουλ: Στο φινάλε της σεζόν αποχαιρετά το Άνφιλντ

ΚΑΛΧΑΣ

Αγωνία Μαξίμου για θετική ατζέντα, παράλειψη του ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές, πράσινο «φίλτρο» για την προεδρική εκλογή, ο Χαρίτσης, ο Τασούλας και η επιλογή Κικίλια  

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Fuel Pass και leasing: Ποιοι το δικαιούνται και ποιοι μένουν εκτός

