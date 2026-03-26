Μητσοτάκης στο Υπουργικό: Στα 920 ευρώ ο κατώτατος μισθός – 41,5% η σωρευτική αύξηση από το 2019

Στα 920 ευρώ μεικτά διαμορφώνεται ο κατώτατος μισθός από 1ης Απριλίου – από 880 πέρσι – όπως ανακοίνωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά την εισήγησή του ο πρωθυπουργός τόνισε ότι πλέον υπάρχει μηνιαία αύξηση 40 ευρώ σε σχέση με πέρυσι και ότι η αύξηση αυτή αποτελεί σχεδόν μισό μισθό ετησίως. Επισήμανε, δε, ότι πρόκειται για την έκτη κατά σειρά αύξηση του κατώτατου μισθού και ότι η σωρευτική αύξησή του από το 2019 φθάνει το 41,5% ή πάνω από 3.780 ευρώ το χρόνο.

Ο Κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι η νέα ενίσχυση δεν αφορά μόνο τον κατώτατο μισθό, αλλά συμπαρασύρει ανοδικά τριετίες, κλιμάκια στο Δημόσιο και επιδόματα και επανέλαβε ότι στόχος για το 2027 παραμένει ο μέσος μισθός να διαμορφωθεί στα 1.500 ευρώ και ο κατώτατος μισθός στα 950 ευρώ, τονίζοντας ότι στην Ελλάδα οι αυξήσεις και οι φοροελαφρύνσεις θα είναι μόνιμες και επαναλαμβανόμενες.

Από εκεί και πέρα, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα μέτρα που ήδη έλαβε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των συνεπειών του πολέμου, ενώ υπογράμμισε ότι «σε μια τόσο σύνθετη συγκυρία την εθνική ισχύ που εκπέμπεται και πέραν των συνόρων μας οφείλει να την σφυρηλατεί η εσωτερική σταθερότητα και ενότητα. Η δύναμη να ξεχωρίζουμε τα μεγάλα και τα σοβαρά ενός κόσμου που αλλάζει, από τα μικρά και ασήμαντα του κομματικού μας μικρόκοσμου».

Οι επίσημες ανακοινώσεις για το νέο ύψος του κατώτατου μισθού θα γίνουν στις 3 το μεσημέρι από τους συναρμόδιους υπουργούς.

