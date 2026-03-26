search
ΠΕΜΠΤΗ 26.03.2026 11:27
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.03.2026 10:27

Δίκη για τα Τέμπη: Στο πλευρό του Φλωρίδη ο Γεωργιάδης – Αν αλλάξει η αίθουσα, η δίκη θα αρχίσει σε δύο χρόνια

26.03.2026 10:27
ADONIS GEORGIADIS NEW

Σε «γραμμή» Φλωρίδη για το χάος που παρατηρήθηκε κατά την πρώτη μέρα της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών κινήθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος συμφώνησε με την ανάγκη καλύτερης «ταξιθεσίας» στην ακροαματική διαδικασία.

Μιλώντας στο Action24, o υπουργός Υγείας έκανε λόγο για «σοβαρό πολιτικό συμφέρον από μια ομάδα ανθρώπων όπως η κυρία Κωνσταντοπούλου που έβαλε τον Ρούτσι να κάνει απεργία πείνας για να μην γίνει η δίκη των Τεμπών» προσθέτοντας ότι «σε μια πλευρά που θέλει τοξικότητα, διχασμό και φασαρία, το να έρθει η κάθαρση και η ηρεμία από τη δίκη για τα Τέμπη είναι πολιτική ζημιά και ζημιά στα συμφέροντά τους. Για να προστατεύσουν τα υλικά, τα πολιτικά και τα προσωπικά συμφέροντά τους κάνουν το παν για να μην γίνει η δίκη».

Ο Ά. Γεωργιάδης είπε χαρακτηριστικά ότι «αν τεθεί ζήτημα αλλαγής αίθουσας, η δίκη θα ξεκινήσει μετά από 2 χρόνια. Άρα καλύτερη ταξιθεσία, η αίθουσα κάνει, είναι η μεγαλύτερη στην Ελλάδα και λίγο καλοπιστία για να γίνει η διαδικασία», προσθέτοντας ότι «όσοι έχουν πολιτικό και οικονομικό συμφέρον από την τοξικότητα, δεν θέλουν να γίνει η δίκη, την κυρία Κωνσταντοπούλου μπορώ να την ονοματίσω γιατί ήμουν ο μόνος που έλεγα ότι ήταν μια πολιτικά υποκεινούμενη απεργία πείνας και πολιτικό ζήτημα. Ο κύριος ενδιαφερόταν να μην ξεκινήσει η δίκη».

Μάλιστα, αναφερόμενος στο κόστος για την ανακατασκευή της αίθουσας, ο υπουργός Υγείας είπε ότι «όσοι έχουμε ακόμα σώας τας φρένας στην Ελλάδα και ενδιαφερόμαστε να μην δούμε τη χώρα να πέφτει ξανά στο χάος και στα μνημόνια, δεν θα επιτρέψουμε στις δυνάμεις της τοξικότητας να πάνε την Ελλάδα στην καταστροφή. Αυτά που που γράφονται γιατί κόστισε τόσο (σ.σ. η αίθουσα της δίκης για τα Τέμπη), το έργο το έκανε η περιφέρεια Θεσσαλίας, ο κ. Κουρέτας, δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ. Όποιος λέει ότι κόστισε πολύ η αίθουσα κατηγορεί τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας».

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 26.03.2026 11:26
<div style="width:1px;height:1px"></div>mitsotakis ypourgiko 76- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο Υπουργικό: Στα 920 ευρώ ο κατώτατος μισθός – 41,5% η σωρευτική αύξηση από το 2019

<div style="width:1px;height:1px"></div>bechkam-new
LIFESTYLE

Κρουζ Μπέκαμ: «Λύγισε» τραγουδώντας για τη «ραγισμένη καρδιά» της μητέρας του σε συναυλία (Video)

<div style="width:1px;height:1px"></div>gaydos new
ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: Αποκλείστηκαν στη Γαύδο 21 μαθητές από τη Βούλα που παρέλασαν στο ακριτικό νησί (video)

1 / 3