Δίκη για τα Τέμπη: Στο πλευρό του Φλωρίδη ο Γεωργιάδης – Αν αλλάξει η αίθουσα, η δίκη θα αρχίσει σε δύο χρόνια

Σε «γραμμή» Φλωρίδη για το χάος που παρατηρήθηκε κατά την πρώτη μέρα της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών κινήθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος συμφώνησε με την ανάγκη καλύτερης «ταξιθεσίας» στην ακροαματική διαδικασία.

Μιλώντας στο Action24, o υπουργός Υγείας έκανε λόγο για «σοβαρό πολιτικό συμφέρον από μια ομάδα ανθρώπων όπως η κυρία Κωνσταντοπούλου που έβαλε τον Ρούτσι να κάνει απεργία πείνας για να μην γίνει η δίκη των Τεμπών» προσθέτοντας ότι «σε μια πλευρά που θέλει τοξικότητα, διχασμό και φασαρία, το να έρθει η κάθαρση και η ηρεμία από τη δίκη για τα Τέμπη είναι πολιτική ζημιά και ζημιά στα συμφέροντά τους. Για να προστατεύσουν τα υλικά, τα πολιτικά και τα προσωπικά συμφέροντά τους κάνουν το παν για να μην γίνει η δίκη».

Ο Ά. Γεωργιάδης είπε χαρακτηριστικά ότι «αν τεθεί ζήτημα αλλαγής αίθουσας, η δίκη θα ξεκινήσει μετά από 2 χρόνια. Άρα καλύτερη ταξιθεσία, η αίθουσα κάνει, είναι η μεγαλύτερη στην Ελλάδα και λίγο καλοπιστία για να γίνει η διαδικασία», προσθέτοντας ότι «όσοι έχουν πολιτικό και οικονομικό συμφέρον από την τοξικότητα, δεν θέλουν να γίνει η δίκη, την κυρία Κωνσταντοπούλου μπορώ να την ονοματίσω γιατί ήμουν ο μόνος που έλεγα ότι ήταν μια πολιτικά υποκεινούμενη απεργία πείνας και πολιτικό ζήτημα. Ο κύριος ενδιαφερόταν να μην ξεκινήσει η δίκη».

Μάλιστα, αναφερόμενος στο κόστος για την ανακατασκευή της αίθουσας, ο υπουργός Υγείας είπε ότι «όσοι έχουμε ακόμα σώας τας φρένας στην Ελλάδα και ενδιαφερόμαστε να μην δούμε τη χώρα να πέφτει ξανά στο χάος και στα μνημόνια, δεν θα επιτρέψουμε στις δυνάμεις της τοξικότητας να πάνε την Ελλάδα στην καταστροφή. Αυτά που που γράφονται γιατί κόστισε τόσο (σ.σ. η αίθουσα της δίκης για τα Τέμπη), το έργο το έκανε η περιφέρεια Θεσσαλίας, ο κ. Κουρέτας, δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ. Όποιος λέει ότι κόστισε πολύ η αίθουσα κατηγορεί τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας».

