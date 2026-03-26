Κατώτατος μισθός: Στο Υπουργικό η νέα αύξηση, με την κυβέρνηση να στέλνει μήνυμα «κανονικότητας»

Όπως ήταν ήδη γνωστό, στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο οι υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, και Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, θα παρουσιάσουν την πρότασή τους για τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού στη χώρα, η οποία θα εφαρμοστεί από την 1η Απριλίου.

Οι υπάρχουσες πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι ο κατώτατος μισθός θα διαμορφωθεί γύρω από τα 920 – 930 ευρώ (στην καλύτερη περίπτωση), όπερ σημαίνει αύξηση 40 ευρώ στις μεικτές αποδοχές, με κυβερνητικές πηγές να υπογραμμίζουν ότι η προεκλογική δέσμευση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ μεικτά στο τέλος της τετραετίας είναι απολύτως εφικτή, αν και κάποια σενάρια που ήθελαν την κυβέρνηση να εξετάζει αύξηση ακόμα και σε αυτό το ύψος από φέτος εγκαταλείφθηκαν λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και των πιέσεων που η σύρραξη ασκεί συνολικά στην οικονομία.

Όπως και να’χει, πάντως, από την κυβέρνηση στέλνεται ένα μήνυμα σταθερότητας και αποτελεσματικότητας, κάτι που, σύμφωνα με πληροφορίες θα τονίσει στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο και ο πρωθυπουργός, εξηγώντας ότι η πορεία της οικονομίας είναι τέτοια που επιτρέπει, ακόμα και εν μέσω παγκόσμιας αναταραχής, την αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία, όπως επισημαίνεται από το οικονομικό επιτελείο, θα συμπαρασύρει περίπου 20 επιδόματα (π.χ. επίδομα ανεργίας, επίδομα μητρότητας, τριετίες, κ.λπ.), ενώ θα ενισχύσει και τις προσαυξήσεις, λόγω προϋπηρεσίας και υπερωριακής απασχόλησης.

Παράλληλα, τονίζεται ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού θα έχει θετική επίδραση και στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίες πλέον αναπροσαρμόζονται αναλογικά με την αύξηση του βασικού μισθού, με κυβερνητικές πηγές να επισημαίνουν ότι από τη μισθοδοσία Απριλίου και οι δημόσιοι υπάλληλοι θα δουν αυξήσεις στους μισθούς τους, ενώ οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι μέχρι τώρα πέντε αυξήσεις του κατώτατου μισθού έχουν ξεπεράσει τις επιβαρύνσεις που έχει προκαλέσει η πληθωριστική κρίση των τελευταίων χρόνων.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, δύο είναι οι βασικές επιδιώξεις της κυβέρνησης με την ανακοίνωση του νέου ύψους του κατώτατου μισθού:

· Από τη μία πλευρά, να σταλεί ένα μήνυμα «κανονικότητας» στους πολίτες, οι οποίοι, όπως και να’χει, έχουν επηρεαστεί από το βαρύ κλίμα που έχει προκαλέσει ο πόλεμος, και

· Από την άλλη πλευρά, να καταδειχθεί ότι η κυβέρνηση, χάρη στις πολιτικές της, έχει κατορθώσει να ενισχύει το εισόδημα των πολιτών, ειδικά σε περιόδους κρίσεις, τόσο μέσω τακτικών μέτρων, όπως η αύξηση του κατώτατου μισθού, όσο και με έκτακτες παρεμβάσεις, όπως τα τελευταία μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός.

Όσον αφορά, δε, σε κάποιες ενστάσεις που ακούστηκαν από την πλευρά της αγοράς, σχετικά με την παγκόσμια συγκυρία και το αν είναι ευνοϊκές οι συνθήκες για νέες αυξήσεις στις αποδοχές των εργαζομένων εν μέσω αναταραχής, από την κυβέρνηση το μήνυμα που στέλνεται είναι ότι η οικονομία είναι ανθεκτική και μπορεί να «σηκώσει» τη νέα αύξηση, έστω και με πόλεμο να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ταυτόχρονα, αναμένεται να συνδεθούν αυτές οι εξελίξεις με τη συμφωνία των κοινωνικών εταίρων για επιστροφή στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και συμβάσεις – συμφωνία που αποτυπώθηκε σε πρόσφατο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας – ως άλλη μια απόδειξη ότι η χώρα, μετά τα «βάσανα» της μνημονιακής περιόδου, επιστρέφει στην ομαλότητα στον τομέα της αγοράς εργασίας.

Πάντως, η κυβέρνηση δεν ξεχνά ότι η ακρίβεια παραμένει ένας μεγάλος «βραχνάς» για τους περισσότερους πολίτες και ότι τα πράγματα μπορούν να χειροτερέψουν αν ο πόλεμος συνεχιστεί επί μακρόν ή – ακόμα χειρότερα – αν κλιμακωθεί και επεκταθεί, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι το οικονομικό επιτελείο μετράει και ξαναμετράει τις δημοσιονομικές δυνατότητες, προκειμένου να διαπιστώσει το όριο των δυνατοτήτων παρέμβασης, αν το πράγμα «στραβώσει» στη Μέση Ανατολή.

