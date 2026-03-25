Αλέξης Τσίπρας: Στις 28 Μαρτίου η «Ιθάκη» πάει… Λαμία

Νέα εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του, με τίτλο «Ιθάκη» ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτή τη φορά, θα γίνει το Σάββατο 28 Μαρτίου στη Λαμία, στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Λαμιέων, στις 6:30 το απόγευμα.

Ο πρώην πρωθυπουργός σημείωσε σε ανάρτησή του ότι «το Σάββατο 28 Μαρτίου, η παρουσίαση της “Ιθάκης” στη Λαμία.

Για αυτά που έγιναν, για αυτά που γίνονται, αλλά κυρίως για αυτά που πρέπει να γίνουν. Για αυτά που πρέπει και μπορούμε να κάνουμε μαζί.

Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν:

Δημήτρης Λιάκος – Οικονομολόγος

Αθανάσιος Λουκούπουλος – Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Εύα Ρέντζου – Εικαστικός, Εκπαιδευτικό

Μίλτος Χατζηγιαννάκης – Νομικός

Παρουσίαση – Συντονισμός: Σωτήρης Μπολάκης

Αμέσως μετά θα ακολουθήσει ομιλία μου».

Η νέα εκδήλωση έρχεται εν μέσω αναβρασμού στο χώρο της Αριστεράς, μετά την παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση από την προεδρία της Νέας Αριστεράς και τις πληροφορίες για αποχώρηση στελεχών του κόμματος, προκειμένου να ενταχθούν στη νέα προσπάθεια του Α. Τσίπρα.

